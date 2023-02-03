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В ночь на пятницу ВС РФ уничтожили более 20 украинских военных и технику ВСУ в районе Очакова

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В ночь на пятницу ВС РФ уничтожили более 20 украинских военных и технику ВСУ в районе Очакова

Российские военные в ходе СВО продолжают выявлять и планомерно уничтожать живую силу, склады с боеприпасами и военную технику противника, тем самым «обескровливая» ВСУ и делая все менее реальным массированное наступление украинской армии.


В ночь на пятницу, 3 февраля, ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ под Очаковым (Николаевская область). В результате артиллерийской атаки были уничтожены 25 украинских военных и 4 единицы автомобильной техники. Еще 15 солдат ВСУ получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Кроме того, тот же источник сообщил агентству о вчерашнем успешном поражении одной из огневых позиций противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе Ингульца, артиллерийским огнем ВС РФ была уничтожена украинская гаубица «Акация» вместе с боекомплектом. В результате поражения огневой позиции погибли три и получил ранения один украинский военнослужащий.

Стоит отметить, что ежедневные потери ВСУ растут практически на всех направлениях. Киев пытается «залатать» образовавшиеся дыры путем повальной мобилизации мужского населения страны. Между тем, подобный подход лишь усугубит положение ВСУ, так как «новобранцы» перед отправкой на фронт не успевают пройти даже минимальной подготовки.

Все это прекрасно понимают и на Западе. В связи с чем, многие эксперты все более скептически относятся к вероятности победы ВСУ в данном противостоянии.
Автор:
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17 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:00
    +4
    Хорошо там приложились артой по 73 морскому центру спецопераций ВСУ, охоту отбивают до Кинбурнской косы
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:06
      0
      раненых меньше, чем двухсотых - значит что все раненые тяжёлые
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 12:13
        0
        После артиллерийского огня легкораненых практически не бывает.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:10
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Хорошо там приложились артой по 73 морскому центру спецопераций ВСУ, охоту отбивают до Кинбурнской косы

      Главные охочие до Кинбурской косы сидят явно не в Очакове - там сидят исполнители.
      Не лишне было бы серьёзно потревожить главных охочих которые сидят в Киеве. angry
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:17
        +3
        Цитата: кредо
        Главные охочие до Кинбурской косы сидят явно не в Очакове - там сидят исполнители.
        Не лишне было бы серьёзно потревожить главных охочих которые сидят в Киеве.

        Да нет, в Киеве так же исполнители, только более важные... главнюки в Пентагоне сидят
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:16
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Хорошо там приложились артой по 73 морскому центру спецопераций ВСУ, охоту отбивают до Кинбурнской косы

      В этом месте надо быть самоубийцей чтобы пытаться высадится на косу и течение там очень плохое ,кто упал в воду не жилец, даже летом
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:01
    -8
    В
    результате артиллерийской атаки были уничтожены 25 украинских военных и 4 единицы автомобильной техники. Еще 15 солдат ВСУ получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
    Сейчас эти цифры у г-на Коношенкова вырастут раз в десять..., а то ж "Маловато!, Маловато будет!"
    1. Комментарий был удален.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:35
        -1
        Цитата: sheridans
        Старшина тебя мало школил (если был срочником). Если нет - то буратино.

        Не за то отец сына бил, что он воровал, а за то, что попадался. Это я в отношении Вашего предупреждения
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:27
      +1
      А вы и правда думаете, что автор и/или источник сбегал туда и лично посчитал мешки и койки в больнице?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:32
        -3
        Цитата: Uprun
        А вы и правда думаете, что автор и/или источник сбегал туда и лично посчитал мешки и койки в больнице?

        Какой автор? Из ТАСС - нет, его туда не допустят, а если представитель МНС Украины, так да... он сбегал и посчитал.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 12:40
          0
          Тогда зачем нашему генералу озвучивать иные цифры? Это раз. Второе - дуракин в МНС окраины нет, что бы раскрывать реальные /не реальные результаты ударов - уголовка. Посему ваш "пук" так и остается "пуком", "пукайте" дальше, раз нет логики и аргументов. Народ минусует ("пинает"), стало быть есть за что.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:04
    -1
    Стоит отметить, что ежедневные потери ВСУ растут практически на всех направлениях. Киев пытается «залатать» образовавшиеся дыры путем повальной мобилизации мужского населения страны. Между тем, подобный подход лишь усугубит положение ВСУ, так как «новобранцы» перед отправкой на фронт не успевают пройти даже минимальной подготовки.
    . Стоит отметить, что у них роты собирают, под завязку и больше... 150 рыл или тушек. Кого сразу не прикопают, будет "ветераном, опытным бойцом"....
    Такой метод комплектования, подготовки и чего то там ещё...
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:26
    -1
    Для ВСУ это не потери, даже если там и спецназ завалили. Им вообще на данном этапе потери людские по боку, есть чем восполнять.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:37
      -1
      Цитата: Ропот 55
      Им вообще на данном этапе потери людские по боку, есть чем восполнять.

      Нет...не соглашусь. Людские потери это тот фактор, который не когда не по боку и он умеет свойство накапливаться. Потому нам не сообщают о наших потерях.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:41
        0
        svp67 hi, я же на писал на ДАННОМ этапе, скоро год как идёт СВО а фронт не обваливается массовых оставлений позиции нет, а по данным нашего М. О. потери в ВСУ не маленькие, значит что?! Не накопилось ещё.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 12:55
          -1
          Можно спорить долго по этому поводу, но факты - МВД окраины из оперов, околотошных, гайцев и ППС формирует бригады наступа.....
  5. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 12:54
    -1
    Готовят контрудар подготовленными на западе солдатами