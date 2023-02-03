В ночь на пятницу ВС РФ уничтожили более 20 украинских военных и технику ВСУ в районе Очакова

Российские военные в ходе СВО продолжают выявлять и планомерно уничтожать живую силу, склады с боеприпасами и военную технику противника, тем самым «обескровливая» ВСУ и делая все менее реальным массированное наступление украинской армии.
В ночь на пятницу, 3 февраля, ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ под Очаковым (Николаевская область). В результате артиллерийской атаки были уничтожены 25 украинских военных и 4 единицы автомобильной техники. Еще 15 солдат ВСУ получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
Кроме того, тот же источник сообщил агентству о вчерашнем успешном поражении одной из огневых позиций противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе Ингульца, артиллерийским огнем ВС РФ была уничтожена украинская гаубица «Акация» вместе с боекомплектом. В результате поражения огневой позиции погибли три и получил ранения один украинский военнослужащий.
Стоит отметить, что ежедневные потери ВСУ растут практически на всех направлениях. Киев пытается «залатать» образовавшиеся дыры путем повальной мобилизации мужского населения страны. Между тем, подобный подход лишь усугубит положение ВСУ, так как «новобранцы» перед отправкой на фронт не успевают пройти даже минимальной подготовки.
Все это прекрасно понимают и на Западе. В связи с чем, многие эксперты все более скептически относятся к вероятности победы ВСУ в данном противостоянии.