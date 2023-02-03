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Bloomberg: Поставки ВСУ американских высокоточных бомб GLSDB займут около 9 месяцев

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Bloomberg: Поставки ВСУ американских высокоточных бомб GLSDB займут около 9 месяцев

Анонсированные правительством США поставки украинской армии дальнобойных высокоточных бомб GLSDB возможны не ранее, чем через девять месяцев.


Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, для того, чтобы осуществить поставки Украине некоторых видов вооружений, властям США необходимо заключить контракты на их производство, после чего компании-производителю потребуется некоторое время на выполнение заказа. Предположительно, на это уйдет около девяти месяцев, как сказано выше.

Также сообщается, что очередной пакет американской военной помощи силам киевского режима может включать в себя выделенные из запасов Пентагона противопехотные мины Claymore, высокоточные управляемые снаряды Excalibur, оснащенные GPS-наведением, а также вспомогательное оборудование для ЗРК Patriot и реактивные гранатометы Mk 153. Эти типы вооружений могут быть переданы в ближайшее время.

Дальнобойные высокоточные бомбы GLSDB являются совместной разработкой компаний Boeing и Saab и представляют собой авиабомбы, оснащенные ракетными двигателями. Боеприпасы этого типа приспособлены к запуску с применением систем РСЗО HIMARS. Как утверждают производители, дальность подобных высокоточных боеприпасов составляет до 150 километров, что значительно превышает дальность имеющихся в настоящее время в распоряжении ВСУ боеприпасов с дальностью до 80 километров. По понятным причинам, это переведёт конфликт на Украине на новый уровень эскалации.

По данным ряда западных СМИ, США намерены в ближайшее время предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Lauren Whitney
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13 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:33
    +3
    Твердотопливный бустер для стрельбы из Хаймерс.
    Дальше - планирующая точная бомба
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:40
      +2
      Пока янки, через свои подручные агентства, громогласно впаривают на весь мир туфту про сложности производства и длительные сроки доставки того или иного вида вооружения на Украину, армия США тихой сапой завозит всё это оружие уже сейчас на Украину.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:01
        0
        бомбы GLSDB - это дозвук, сверхзвук но не более 2500 км/час
        ЗРПК Панцирь и ЗРК Тор-М2 сбивают цели со скоростью более 1,2 км/сек (4320 км/час)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:35
    +1
    Наш главный дипломат уже дважды сказал по этому поводы, значит дальше отодвигать будем....., привет директору ЦРУ с его 20 %.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:37
    +4
    Значит, до ноября территории 404 существовать не должно!
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 12:43
      -1
      на то и расчёт, если реально сроки правдивы то ситуация аналогична с танками..
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:38
    +1
    Чего то американцы мутят, ох и мутят, про Абрамсы объявили а потом мол сможем только к концу 23 года, про бомбы-ракеты похвалились и опять только через 9 месяцев, ох не спроста так.
    1. D16
      D16 Сегодня, 12:51
      0
      Чего то американцы мутят

      Чего там мутить-то? Серийного производства нет. Были изготовлены только опытные образцы для испытаний, по результатам коих решили, что штука хорошая, но не нужна. Потому производство надо еще организовать, а это потребует денег и времени.
      1. storm3r
        storm3r Сегодня, 13:10
        0
        Испытания GLSDB завершились в 2019 г., с 2020 г. производится серийно и стоит на вооружении армии США. До сих пор он никогда не передавался в другие страны. Для того, чтобы передать его в Украину, вам не нужно ждать, пока он будет произведен, достаточно забрать его со складов.
    2. kpd
      kpd Сегодня, 12:58
      0
      Про Абрамсы там всё понятно - в комплектации "US Army" их отдавать не хотят, а готовых танков комплектации "экспортная для туземцев" сейчас нет.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:51
    -1
    Сегодня один тоуварищ на ВО в предыдущих заметке с информацией об этой супервафли меня поправил. Я только предположил, что сей фрук запускается химарсой, которые рано или поздно но попадают под раздачу на ЛБС, сведующий тоуварищ меня поправил, что сея бомба может запускаться по средством любой водосточной трубы. Я, как не большой спец, спорить не стал, по мне так посредством водосточной трубы можно что разве газовыми баллонами пулять. Таки я оказался прав, для сей бомбы нужна химарса или иной зверь той же системы.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    0
    не ранее, чем через девять месяцев.
    За этот период женщина успевает зачать и родить ребенка. Американцы возможно уже просчитали, что будет с Украиной через определенный срок поэтому и не спешат. Хотя управляемые снаряды и мины готовы поставить быстро.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 13:05
    0
    Ой неверю!американцы раньше за 9 месяцев целые флоты строили с авианосцами, дело в желании и бабках.Либо у них свой план.