Анонсированные правительством США поставки украинской армии дальнобойных высокоточных бомб GLSDB возможны не ранее, чем через девять месяцев.Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, для того, чтобы осуществить поставки Украине некоторых видов вооружений, властям США необходимо заключить контракты на их производство, после чего компании-производителю потребуется некоторое время на выполнение заказа. Предположительно, на это уйдет около девяти месяцев, как сказано выше.Также сообщается, что очередной пакет американской военной помощи силам киевского режима может включать в себя выделенные из запасов Пентагона противопехотные мины Claymore, высокоточные управляемые снаряды Excalibur, оснащенные GPS-наведением, а также вспомогательное оборудование для ЗРК Patriot и реактивные гранатометы Mk 153. Эти типы вооружений могут быть переданы в ближайшее время.Дальнобойные высокоточные бомбы GLSDB являются совместной разработкой компаний Boeing и Saab и представляют собой авиабомбы, оснащенные ракетными двигателями. Боеприпасы этого типа приспособлены к запуску с применением систем РСЗО HIMARS. Как утверждают производители, дальность подобных высокоточных боеприпасов составляет до 150 километров, что значительно превышает дальность имеющихся в настоящее время в распоряжении ВСУ боеприпасов с дальностью до 80 километров. По понятным причинам, это переведёт конфликт на Украине на новый уровень эскалации.По данным ряда западных СМИ, США намерены в ближайшее время предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов.