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Немецкий политик озвучил невыполнимые для Киева задачи по вступлению Украины в ЕС

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Немецкий политик озвучил невыполнимые для Киева задачи по вступлению Украины в ЕС

В своем недавнем интервью изданию Politico украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна могла бы стать членом ЕС уже через пару лет, чем вызвал серьезные дискуссии в западном политическом сообществе.


Естественно, несмотря на многочисленные заявления о поддержке Киева в его «европейском стремлении», никто из членов ЕС (не считая законченно русофобские режимы) не хочет видеть Украину в своём составе, понимая, что это не только угроза казне, но и всей европейской безопасности. Ведь реалии таковы, что наша «западная соседка» с ее коррупцией и полностью дотационной экономикой станет лишь обузой для Евросоюза, который и без того переживает не лучшие времена.

В связи с этим, ряд европейских политиков уже высказались о невозможности вступления Украины в ЕС в обозримом будущем. В частности, французский президент Эммануэль Макрон считает, что данное событие может произойти через 10, а то и 15 лет.

Впрочем, есть и более «оптимистичные» для Киева мнения. Например, глава Европейского комитета Бундестага Антон Гофрайтер считает, что Украина сможет стать членом ЕС уже через 5-6 лет, сообщает канал Tagesschau. Однако, как выразился немецкий политик, для этого киевским властям необходимо провести ряд реформ в области верховенства права и свободы слова, а также полностью побороть коррупцию.

По сути, Гофрайтер озвучил невыполнимые для Киева задачи, тем самым дав понять, что даже на заявленный им срок украинским властям рассчитывать не стоит.

Напомним, что сегодня стартует саммит ЕС-Украина. При этом, как пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, некоторые страны ЕС требуют от Брюсселя в ходе мероприятия «охладить пыл» киевских властей по поводу ускоренного вступления в содружество.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:53
    +3
    Все только любят.
    А замуж брать никто не хочет.
    Ничего нового для чорнобрывых.
    Судьба...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:18
      0
      Антон Гофрайтер. laughing lol wassat
      Хорошего человека Антоном не назовут.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:54
    0
    или ишак сдохнет, или падишах......
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:58
    0
    "Невозможно работать. Вы ставите не реальные планы" - Л. Гайдай "Кавказская пленница".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:17
      0
      Эти все требования в угоду политической коньюктуре пересматриваются,нв или закрывают на это глаза.Я не говорю,что Украина вступит в ЕС через пять лет,непонятно,что от нее останется..Но все эти разговоры о невыполнимости не имеют смысла.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:01
    -1
    Обещая принять в ЕС Украину европейская русофобская тусовка преследует исключительно единственную цель - стимулировать эту страну на войну с Россией. Даже законченному европейскому идиоту понятно, что это обуза, причем очень обременительная и затратная.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:19
      0
      не совсем так - евросоюз стал рекламным проектом для всех "сытая жизнь и индивидуальные свободы", они вполне могут взять туда окраину как пример "осуществления эуропейской мечты" при некоторых условиях:
      1. у них не исчезнут бесплатные ресурсы за "евро-фантики" для поддержания высокого уровня жизни
      2. не исчезнет Россия (как единая страна), тогда образ "успешной антироссии - хох.ляндии в ЕС" должен будет "соблазнять" нас до окончательного поражения
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:05
    0
    Непонятно саммит Евросоюза и в Киеве, могли собраться и в Нигерии, аль уже в Европе опасно стало собираться, решили в "безопасный" Киев на перекладных волочиться. Не уважаете себя, так хоть народ Европы уважьте.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:09
      0
      Я бы сменил вывеску: саммит "Украина и ЕС". По факту так и есть, 28 балдубеев поперлись в куев преклонить колено.... Срамота, как же сильно нагнул их бидон. Тьфу! (три раза).
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:08
    0
    Немецкий политик озвучил невыполнимые для Киева задачи по вступлению Украины в ЕС
    Украине отведена роль АнтиРоссия и она должна её отыграть на 100%, т.е. до полного физического уничтожения или её самой или России. Вспоминаем высказывание Бжезинского:
    «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России» Збигнев Бжезинский
    hi
  7. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:11
    0
    заманивают, как того пресловутого осла морковкой перед мордой, только вместо морковки кружевные труселя, а так разницы никакой.