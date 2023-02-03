Немецкий политик озвучил невыполнимые для Киева задачи по вступлению Украины в ЕС

В своем недавнем интервью изданию Politico украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна могла бы стать членом ЕС уже через пару лет, чем вызвал серьезные дискуссии в западном политическом сообществе.Естественно, несмотря на многочисленные заявления о поддержке Киева в его «европейском стремлении», никто из членов ЕС (не считая законченно русофобские режимы) не хочет видеть Украину в своём составе, понимая, что это не только угроза казне, но и всей европейской безопасности. Ведь реалии таковы, что наша «западная соседка» с ее коррупцией и полностью дотационной экономикой станет лишь обузой для Евросоюза, который и без того переживает не лучшие времена.В связи с этим, ряд европейских политиков уже высказались о невозможности вступления Украины в ЕС в обозримом будущем. В частности, французский президент Эммануэль Макрон считает, что данное событие может произойти через 10, а то и 15 лет.Впрочем, есть и более «оптимистичные» для Киева мнения. Например, глава Европейского комитета Бундестага Антон Гофрайтер считает, что Украина сможет стать членом ЕС уже через 5-6 лет, сообщает канал Tagesschau. Однако, как выразился немецкий политик, для этого киевским властям необходимо провести ряд реформ в области верховенства права и свободы слова, а также полностью побороть коррупцию.По сути, Гофрайтер озвучил невыполнимые для Киева задачи, тем самым дав понять, что даже на заявленный им срок украинским властям рассчитывать не стоит.Напомним, что сегодня стартует саммит ЕС-Украина. При этом, как пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, некоторые страны ЕС требуют от Брюсселя в ходе мероприятия «охладить пыл» киевских властей по поводу ускоренного вступления в содружество.