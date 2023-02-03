Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противник. Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об успешных действиях подразделений спецназа «Ахмат» и бойцов 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. Совместными усилиями эти российские формирования нанесли поражение противнику в западу от населённого пункта Весёлое. Глава Чечни говорит о том, что серия эффективных атак на позиции противника позволила нашим войскам завладеть стратегически важным опорным пунктом противника.Рамзан Кадыров:По некоторым данным, речь идёт о крупном опорном пункте противника в районе Соледарско-Артёмовской агломерации.Этот локальный успех позволяет нашим войскам продолжить движение в районе Соледара по направлению к Северску.Опорный пункт противник имел разветвлённую систему коммуникаций, множество оборудованных и защищённых огневых точек. На позициях ВСУ обнаружены сотни единиц оружия и боеприпасов, включая миномёты, ПТРК и прочие средства огневого поражения натовского производства.