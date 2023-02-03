Трамп: Вашингтон должен вести переговоры о мире на Украине, а не только оказывать Киеву военную помощь

Я думаю, что США следует договориться о мире между этими двумя странами, и я не думаю, что им следует посылать слишком много. Они должны вести переговоры о мире

Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа, вероятно, делает лишь небольшую часть относительно того, что делаем мы