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Трамп: Вашингтон должен вести переговоры о мире на Украине, а не только оказывать Киеву военную помощь

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Трамп: Вашингтон должен вести переговоры о мире на Украине, а не только оказывать Киеву военную помощь

Экс-президент США Дональд Трамп, который накануне официально объявил о желании побороться за возвращение в Белый дом на предстоящих выборах, вновь раскритиковал администрацию Байдена за чрезмерную поддержку Украины. Он считает, что Вашингтон должен вести переговоры о мире на Украине, а не только оказывать Киеву военную помощь. Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, отвечая на вопрос по поводу возможности поставки Киеву истребителей F-16.


Я думаю, что США следует договориться о мире между этими двумя странами, и я не думаю, что им следует посылать слишком много. Они должны вести переговоры о мире

— обозначил свою позицию Трамп.

Бывший президент добавил, что считает конфликт на Украине более делом европейцев, чем американцев. При этом США тратят на помощь Киеву в разы больше, чем европейские страны, и это несправедливо, высказался Трамп.

Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа, вероятно, делает лишь небольшую часть относительно того, что делаем мы

— заявил бывший глава Белого дома, добавив, что хотел бы сделать так, чтобы Украина и Россия «сражались в последний раз».

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес политики нынешнего президента по поводу огромной военной помощи киевскому режиму и утверждал, что если бы он был главой государства, то военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы. Он также заявлял, что вернувшись в Белый дом сможет прекратить военное противостояние Москвы и Киева в течение 24 часов. Не согласен экс-президент США и с решением администрации Байдена отправить на Украину американские танки, считая, что это приведет к дальнейшей эскалации военных действий и может стать причиной ядерной катастрофы.

Следует отметить, что в период своего президентства Дональд Трамп оказался единственным за последние десятилетия главой американского государства, при котором США не инициировали ни одного военного конфликта. Поэтому упрекнуть его в лицемерии по поводу призывов к мирному прекращению конфликта на Украине американские избиратели вряд ли не смогут. Правда, и в категории "голубей мира" Трампа отнести сложно, так как именно он в одностороннем порядке вывел США из сделки с Ираном по ядерной программе, а также именно он отдавал приказы на ракетные атаки Сирии после фейков небезызвестной организации о якобы химической атаке, осуществлённой войсками Башара Асада.
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Использованы фотографии:
Сайт Дональда Трампа
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5 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:14
    +2
    То есть другими словами : "пытаться навялить русским Минск -3"
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      То есть другими словами : "пытаться навялить русским Минск -3"

      Мечта всей западной камарильи, навязать кабальный мир России, связав ее по рукам и ногам.
  2. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 13:19
    0
    А я думаю, что если бы США сидели ровно на своем континенте, ни этой, ни многих предыдущих войн не было бы вообще!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:20
    0
    К тому времени когда он придет в белый дом, если конечно придет, много воды утечет и многое изменится на ТВД. Вот тогда и посмотрим, что он может предложить, 20% уже не актуально.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:22
    0
    Трамп: Вашингтон должен вести переговоры о мире на Украине, а не только оказывать Киеву военную помощь
    Разговоры о мире, с полосатиками ... сложный вопрос request
    С ними как с маститым ворюгой, "поговорили" и сразу проверяй все карманы, обязательно, чего то да присвоят\прихватят, твоё!
    И это при том, что говорить\договариваться с нами так, как они привыкли говорить , практически со всеми остальными, они не могут, как бы им этого не хотелось бы ... angry