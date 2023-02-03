Трамп: Вашингтон должен вести переговоры о мире на Украине, а не только оказывать Киеву военную помощь

Экс-президент США Дональд Трамп, который накануне официально объявил о желании побороться за возвращение в Белый дом на предстоящих выборах, вновь раскритиковал администрацию Байдена за чрезмерную поддержку Украины. Он считает, что Вашингтон должен вести переговоры о мире на Украине, а не только оказывать Киеву военную помощь. Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, отвечая на вопрос по поводу возможности поставки Киеву истребителей F-16.
Я думаю, что США следует договориться о мире между этими двумя странами, и я не думаю, что им следует посылать слишком много. Они должны вести переговоры о мире
— обозначил свою позицию Трамп.
Бывший президент добавил, что считает конфликт на Украине более делом европейцев, чем американцев. При этом США тратят на помощь Киеву в разы больше, чем европейские страны, и это несправедливо, высказался Трамп.
Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа, вероятно, делает лишь небольшую часть относительно того, что делаем мы
— заявил бывший глава Белого дома, добавив, что хотел бы сделать так, чтобы Украина и Россия «сражались в последний раз».
Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес политики нынешнего президента по поводу огромной военной помощи киевскому режиму и утверждал, что если бы он был главой государства, то военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы. Он также заявлял, что вернувшись в Белый дом сможет прекратить военное противостояние Москвы и Киева в течение 24 часов. Не согласен экс-президент США и с решением администрации Байдена отправить на Украину американские танки, считая, что это приведет к дальнейшей эскалации военных действий и может стать причиной ядерной катастрофы.
Следует отметить, что в период своего президентства Дональд Трамп оказался единственным за последние десятилетия главой американского государства, при котором США не инициировали ни одного военного конфликта. Поэтому упрекнуть его в лицемерии по поводу призывов к мирному прекращению конфликта на Украине американские избиратели вряд ли не смогут. Правда, и в категории "голубей мира" Трампа отнести сложно, так как именно он в одностороннем порядке вывел США из сделки с Ираном по ядерной программе, а также именно он отдавал приказы на ракетные атаки Сирии после фейков небезызвестной организации о якобы химической атаке, осуществлённой войсками Башара Асада.