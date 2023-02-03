Военное обозрение
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Выстрел гранатомета противника отрикошетил от башни российского танка

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Выстрел гранатомета противника отрикошетил от башни российского танка

В интернет были выложены кадры, на которых показан ближний бой Вооруженных сил РФ во время спецоперации. На них можно наблюдать, как выстрел гранатомета противника отрикошетил от башни российского танка.


Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

На кадрах показано изображение места боестолкновения, которое снималось с беспилотника. Все происходящее комментирует голос за кадром, принадлежащий оператору БПЛА. К сожалению, его комментарии были щедро сдобрены нелитературной лексикой, поэтому это видео здесь отсутствует.

Сейчас российская бронетехника в зоне боевых действий сопровождается дронами, что позволяет лучше оценивать ситуацию на поле боя.

На этот раз оператор БПЛА заметил группу украинских пехотинцев. Сразу он сообщил, что они вооружены только стрелковым оружием. Но затем у одного из бойцов наблюдатель заметил гранатомет. Подъехавший к ним российский танк открыл огонь по группе, после чего продолжил движение правее от их позиции. Похоже, связь с оператором дрона отсутствовала, так как боевая машина не стала утюжить противника, а продвинулась правее, позволив гранатометчику ударить сзади. Во время этого маневра оператор БПЛА громко предупреждал экипаж об опасности, но его слова проигнорировали или не услышали.

К счастью, выстрел гранатомета отрикошетил от башни российского танка, не нанеся ему вреда. А на башне лишь остался догорать двигатель от гранатометного выстрела.


Автор:
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    -4
    Гранатомет не той системы оказался.......
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:14
      +3
      Ребятам реально повезло, целил он явно под башню но неопытность сиграла свое. А вот со связью опять беда. И это чуть не стоило ребятам жизни.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:21
        +1
        По-хорошему в современной войне беспилотник должен сопровождать каждую единицу техники.
  2. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:04
    +3
    Это чудо! Экипаж нашего танка в рубашке родился, видимо сам Господь уберёг, потому что правда на нашей стороне.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:21
      0
      Господь снабдил гранатометчика крывыми руками и бельмом на глазу..Попал бы ниже....А вот по корректировке и связи на поле боя вопросы..
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:04
    +11
    Не надо о нас заботится не публикуя видео с лексикой, можно звук убрать, если вы такие тонкие и впечатлительные
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 13:07
      +5
      Я даже не стал дочитывать текст.. испугался! А вдруг мат увижу, и прочту? А я впечатлительный человек)
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 13:05
    +1
    не имея телеграмма, хрен посмотришь. скидывайте видео,пожалуйста
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:18
      -1
      кстати,
      вообще только наши танки имеют "стационарную" защиту башни сверху в виде козырька
      был случай попадания 152-мм снаряда в козырёк в башню Т-72Б3 - без пробития крыши башни
      изначально задумывалось от ПТРК ТОW - а оно вон как вышло
  5. norbert
    norbert Сегодня, 13:07
    +5
    если вы посмотрите это видео, то там главный смысл в том, что у пехоты нет связи с танком
    пехота с коптера все видела и не могула предупредить
    а то что был рикошет - это везение, что рпг вскользь прошел
    в видео наглядно демонстрируется проблема горизонтальной связи между подразделениями в армии
    и к чем занимались генералы-адмиралы, регулярно выступающие на соловьев-тв - это вопрос, как и ко всем причастным в гш
    и такие публикации на во - это позор автору
  6. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:08
    0
    я не военный, но может кто знает - выстрел РПГ когда встает на боевой взвод после выстрела? Ну, т.е. есть ли какая-то минимальная дистанция, на которой он не сработает?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:13
      0
      Да и выстрелы у гранатомета разные бывают, не только кумулятивные.
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 13:12
    0
    Не владею тактикой у танкистов, но мне кажется, что танк не должен атаковать в одиночку, должен помогать или второй танк, или БМП.
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:15
    0
    Полез на Два майора посмотреть ролик. А там ЭТО


    Эх козаки, козаки...
    Настоящие европейцы