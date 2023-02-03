В интернет были выложены кадры, на которых показан ближний бой Вооруженных сил РФ во время спецоперации. На них можно наблюдать, как выстрел гранатомета противника отрикошетил от башни российского танка.
Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».
На кадрах показано изображение места боестолкновения, которое снималось с беспилотника. Все происходящее комментирует голос за кадром, принадлежащий оператору БПЛА. К сожалению, его комментарии были щедро сдобрены нелитературной лексикой, поэтому это видео здесь отсутствует.
Сейчас российская бронетехника в зоне боевых действий сопровождается дронами, что позволяет лучше оценивать ситуацию на поле боя.
На этот раз оператор БПЛА заметил группу украинских пехотинцев. Сразу он сообщил, что они вооружены только стрелковым оружием. Но затем у одного из бойцов наблюдатель заметил гранатомет. Подъехавший к ним российский танк открыл огонь по группе, после чего продолжил движение правее от их позиции. Похоже, связь с оператором дрона отсутствовала, так как боевая машина не стала утюжить противника, а продвинулась правее, позволив гранатометчику ударить сзади. Во время этого маневра оператор БПЛА громко предупреждал экипаж об опасности, но его слова проигнорировали или не услышали.
К счастью, выстрел гранатомета отрикошетил от башни российского танка, не нанеся ему вреда. А на башне лишь остался догорать двигатель от гранатометного выстрела.