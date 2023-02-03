Итоги опроса в Литве: только 14 процентов граждан готовы взяться за оружие для защиты своей страны

Это очень грустно и разочаровывает. Перед лицом войны здесь многие более реально оценивают свою готовность защищать государство. Хотя опрос не говорит о том, как наши молодые люди будут действовать в таких ужасных обстоятельствах, я чувствую, что многие из категории молодежи уедут из страны. То, что 22 процента скорее сбегут, чем останутся здесь в случае вторжения, также является для меня ошеломляющей цифрой.

Важное значение имеет возраст: пожилые люди, наверное, тоже достаточно трезво оценивают свое положение и говорят, что будут держаться подальше

Даже на Украине только около 5-10 процентов населения воюет с оружием, в то время как многие другие вносят свой вклад в оборону, обеспечивая гражданскую оборону.