Военное обозрение
Войти Регистрация

Итоги опроса в Литве: только 14 процентов граждан готовы взяться за оружие для защиты своей страны

27
Итоги опроса в Литве: только 14 процентов граждан готовы взяться за оружие для защиты своей страны

Опрос литовской социологической компании Vilmorus, результаты которого были представлены на конференции, организованной Институтом гражданского общества (CSI), выявил тревожный для Вильнюса факт: лишь 14 процентов респондентов заявили, что в случае агрессии они будут защищать страну с оружием.


Это очень грустно и разочаровывает. Перед лицом войны здесь многие более реально оценивают свою готовность защищать государство. Хотя опрос не говорит о том, как наши молодые люди будут действовать в таких ужасных обстоятельствах, я чувствую, что многие из категории молодежи уедут из страны. То, что 22 процента скорее сбегут, чем останутся здесь в случае вторжения, также является для меня ошеломляющей цифрой.

— сказал в недавнем интервью доцент Университета Миколаса Ромериса Витаутас Думбляускас.

Гедиминас Гриня, бывший директор Департамента государственной безопасности Литвы, заявил, что результаты опроса показывают, что именно экономический фактор является наиболее важным для подавляющего большинства граждан.

Из результатов опроса, который проводится в Литве уже не в первый раз, следует, что 36 процентов граждан готовы будут защищать своё государство любыми другими способами, но не оружием. Эта категория респондентов видит себя участвующими в оказании медицинской, гражданской и других видах помощи. И только 14 процентов опрошенных готовы взять в руки оружие для защиты своей родины.

Примечательно, что 13 процентов респондентов сказали, что, в случае вооружённого конфликта, они бы покинули Литву, а 22 процента заявили, что вообще не знают, как бы они себя повели, если бы на Литву напала другая страна.

По словам литовских аналитиков, сложно размышлять над значением цифр. Тем не менее, они отмечают, что в других подобных опросах цифры были такими же.

Говоря о составе граждан, сотрудники социологической компании отмечают, что многие их ответы определяются объективными критериями, то есть возрастом и полом. Наиболее решительно настроены защищать Литву с оружием или другими способами мужчины в возрасте от 18 до 59 лет.

Важное значение имеет возраст: пожилые люди, наверное, тоже достаточно трезво оценивают свое положение и говорят, что будут держаться подальше

— сказала литовский политолог Айне Рамонайте.

По словам одного из местных парламентариев, те 14 процентов, которые заявили, что готовы защищаться с оружием, выражаются почти в 400 тысячах человек.

Даже на Украине только около 5-10 процентов населения воюет с оружием, в то время как многие другие вносят свой вклад в оборону, обеспечивая гражданскую оборону.

— подчеркнул литовский депутат, вполне довольный результатами опроса.

Напомним, что численность населения Литвы не превышает 2,8 млн человек.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:40
    +2
    Потому, что только "громко" тявкать под забором и умеют wassat
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:53
      +2
      Итоги опроса в Литве: только 14 процентов граждан готовы взяться за оружие для защиты своей страны

      Это говорит о том, что в принципе желающих защищать проамериканскую КОЛОНИАЛЬНУЮ администрацию (нацистстов-чиновников и олигархов во власти) в нацистской Литве, члены которой со своим состоянием допущенны в Вашингтоне за свои подобострастные достижения к граду на холме, дураков в Литве в принципе не так и много!
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: Татьяна
        Итоги опроса в Литве: только 14 процентов граждан готовы взяться за оружие для защиты своей страны

        Это говорит о том, что в принципе желающих защищать проамериканскую КОЛОНИАЛЬНУЮ администрацию (нацистстов-чиновников и олигархов во власти) в нацистской Литве, члены которой со своим состоянием допущенны в Вашингтоне за свои подобострастные достижения к граду на холме, дураков в Литве в принципе не так и много!

        Про дураков в литве громко сказано! Воевать из молодежи никто и нигде не хочет! Привыкли вкусно есть, гонять на машинах, да развлекаться в ночных клубах!
        А пойти с оружием в руках защищать свое государство? Неее, это не моë...
        И это не только в литве! Оглянитесь вокруг себя, госпожа Татьяна!
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:58
      +1
      Численность населения Литвы сопоставима с численностью населения Ставропольского края. Кто верит что в Ставрополье найдётся "почти 400 тысяч человек,которые заявили, что готовы защищаться с оружием"?Так же аналогично и в случае с Литвой.На Украине тогда по литовской методике вообще должно быть 4 млн. человек, готовых взяться за оружие,но этого и близко нет,так как население Украины в 10 раз больше населения Литвы.По данным Верховной Рады Украины 27,8 млн. украинцев и 2,77 млн. литовцев соответственно.
      1. стар
        стар Сегодня, 14:12
        0
        Эти 400 тыс. войну представляют только по американским боевикам, где «наши всегда побеждают». Шифер в костре бабахнул и все - больше нет желающих.
    3. Aleksandre
      Aleksandre Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Владислав_2
      Потому, что только "громко" тявкать под забором и умеют wassat

      Если послушать всех пафосных ВОшных урякалок, то может сложиться стойкое впечатление, что их могло бы хватить минимум на армейский корпус, который на пинках вынесет всех укров до Львова.
      Ан нет, пришлось объявлять мобилизацию...
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:31
      +1
      Что и требовалось доказать!
      Даёшь Сувалкский коридор до Калининградчины! wink
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:40
    +4
    Вот олени. Не умеют анализировать результаты опроса. Над было добавить вопрос "Вы присоединитесь к оккупационным войскам?" И все встало бы на свои места
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:42
    +5
    И это пока ничего не происходит. Придёт война - этот процент упадёт до 0,14%. Остальные вояки разбегутся как тараканы и прочие Галкины.
  4. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 13:45
    +1
    На декабрь месяц в вооруженных силах Украины числилось 130 человек из Литвы. 14% это 345 тысяч человек, мне в эту цифру с трудом верится. Из этой массы можно было бы легко набрать с десяток тысяч человек, но видимо чистокровные Литовцы не очень то спешат помогать братскому народу. Да и вообще чем эти товарищи собираются воевать? Последние трусы поди уже отдали хохлам.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:54
      +1
      чистокровные Литовцы не очень то спешат помогать братскому народу.
      За последние 10 лет украинские гастарбайтеры наглядно показали литовцам свою сущность. Литовцы их и так недолюбливали, впрочем.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:39
      +2
      Цитата: Fluoride11
      видимо чистокровные Литовцы не очень то спешат помогать братскому народу.

      Это кто это для лабусов - братский народ?..
      Xoxлы что ли?
      Чего-то не припомню, чтобы они побратались... Трибалты презирают скакуасов почище русских. И политика здесь не при чём.
      В крови это...
  5. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:45
    0
    С таким"воинственным "президентом гражданам Латвии нет никакой нужды идти на войну,он и сам успешно победит всех врагов этой маленькой,но очень значимой страны !
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 14:01
      +4
      Вообще в статье речь о Литве, а не Латвии! Это, как бы, два РАЗНЫХ государства... hi
      1. HAM
        HAM Сегодня, 14:18
        0
        Государства вроде бы два,а сущность то одна..... bully
  6. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 13:47
    +1
    Понимают, что их может ждать в случае войны.
    Освобождение от НАТО за три дня...
    Кто хотел, давно в Европу свалили.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:47
    +3
    лишь 14 процентов респондентов заявили, что в случае агрессии они будут защищать страну с оружием.
    Так может тогда стоит хотя бы немного умерить антироссийский пыл? Или все же основная надежда на войска НАТО, которые вместо литовцев будут защищать страну? Как горланить в сторону России, так Прибалтика с Польшей первая, а как взять в руки оружие, так либо лучше слинять из страны, либо в крайнем случае в волонтеры или медбратья.
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 14:23
      +1
      в одном хорошем литовском фильме герой(фильма)сказал:"литовец риска не любит."плюс к этому за 30 лет независимости они наелись (имею в виду простых людей)гейропейской дермократии по самое небалуйся.
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:48
    +3
    Из результатов опроса, который проводится в Литве уже не в первый раз, следует, что 36 процентов граждан готовы будут защищать своё государство любыми другими способами.............. только 14 процентов опрошенных готовы взять в руки оружие для защиты своей родины.

    Да и те 14% сделали такое заявление по политическим или карьерным соображениям. Как говорится положение обязывает. Скажет что не готов с должности снимут.
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 14:49
      0
      Скажет что не готов, с должности снимут

      Это ещё легко отделается, могут и организовать уголовное дело, и впаять реальный срок.
  9. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 13:54
    +1
    ну что ж, пацифистам по метле, воеводам по петле
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:02
    0
    Похоже все основные желающие сидят в парламенте.
    В целом готов воевать каждый 7 - это прилично.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 14:11
    0
    Не верю. Вранье про 14%. Нереально большой процент. Добровольно встанут на защиту в разы меньше.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:19
    0
    Расписать в анкет проса одно, а в повестке военкомата другое, как говорят в Одессе, две разные вещи.
  13. Million
    Million Сегодня, 14:29
    +1
    В любой стране любому ее гражданину война не нужна.
    Нужна она политикам.Они виновники всех бед.
  14. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:32
    +1
    В межвоенной Литве, когда пришла Красная Армия, её встречали цветами, а своя армия влилась в Непобедимую и Легендарную. Из Литвы сейчас уезжает молодёжь классами, кто будет защищать её? От границы белорусской до Вильно 25 км автострады. Руководство успеет сбежать? Надо очень постараться. Вместо того, чтобы жить и торговать со своим Великим соседом, их министр иностранных дел лансбергис, внучок стукача КГБ и одного из организаторов отделения от СССР, наворовавшие, миллионы, никогда и нигде не работавшие в бизнесе. Первые сбегут.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:50
    0
    Одно дело тихо поддерживать русофобию и совсем другое дело взять оружие в руки. Они думают отсидеться в хуторах ,а хозяина спросили . Трибалтов бросят на войну в след за поляками , гегемону нужны солдаты ,кто то же должен отстаивать интересы США с оружием