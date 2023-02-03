Итоги опроса в Литве: только 14 процентов граждан готовы взяться за оружие для защиты своей страны

Опрос литовской социологической компании Vilmorus, результаты которого были представлены на конференции, организованной Институтом гражданского общества (CSI), выявил тревожный для Вильнюса факт: лишь 14 процентов респондентов заявили, что в случае агрессии они будут защищать страну с оружием.
Это очень грустно и разочаровывает. Перед лицом войны здесь многие более реально оценивают свою готовность защищать государство. Хотя опрос не говорит о том, как наши молодые люди будут действовать в таких ужасных обстоятельствах, я чувствую, что многие из категории молодежи уедут из страны. То, что 22 процента скорее сбегут, чем останутся здесь в случае вторжения, также является для меня ошеломляющей цифрой.
— сказал в недавнем интервью доцент Университета Миколаса Ромериса Витаутас Думбляускас.
Гедиминас Гриня, бывший директор Департамента государственной безопасности Литвы, заявил, что результаты опроса показывают, что именно экономический фактор является наиболее важным для подавляющего большинства граждан.
Из результатов опроса, который проводится в Литве уже не в первый раз, следует, что 36 процентов граждан готовы будут защищать своё государство любыми другими способами, но не оружием. Эта категория респондентов видит себя участвующими в оказании медицинской, гражданской и других видах помощи. И только 14 процентов опрошенных готовы взять в руки оружие для защиты своей родины.
Примечательно, что 13 процентов респондентов сказали, что, в случае вооружённого конфликта, они бы покинули Литву, а 22 процента заявили, что вообще не знают, как бы они себя повели, если бы на Литву напала другая страна.
По словам литовских аналитиков, сложно размышлять над значением цифр. Тем не менее, они отмечают, что в других подобных опросах цифры были такими же.
Говоря о составе граждан, сотрудники социологической компании отмечают, что многие их ответы определяются объективными критериями, то есть возрастом и полом. Наиболее решительно настроены защищать Литву с оружием или другими способами мужчины в возрасте от 18 до 59 лет.
Важное значение имеет возраст: пожилые люди, наверное, тоже достаточно трезво оценивают свое положение и говорят, что будут держаться подальше
— сказала литовский политолог Айне Рамонайте.
По словам одного из местных парламентариев, те 14 процентов, которые заявили, что готовы защищаться с оружием, выражаются почти в 400 тысячах человек.
Даже на Украине только около 5-10 процентов населения воюет с оружием, в то время как многие другие вносят свой вклад в оборону, обеспечивая гражданскую оборону.
— подчеркнул литовский депутат, вполне довольный результатами опроса.
Напомним, что численность населения Литвы не превышает 2,8 млн человек.