Макрон раскритиковал «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы

Президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал, как он выразился, «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы. С его слов, это грозит Тегерану серьезными последствиями, если он не остановится, пишет издание Times of Israel.В материале говорится, что свое мнение по поводу действий Исламской Республики французский лидер высказал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Елисейском дворце в четверг, 2 февраля. Макрон также отметил, что поддержка Ираном «российской агрессии» на Украине неизбежно выльется для Ирана новыми санкциями и усилит его изоляцию.В свою очередь, как пишет израильское издание, Биньямин Нетаньяху призвал французского лидера поддержать ужесточение мер экономического давления на Тегеран, а также усилить меры сдерживания против Ирана и его союзников, также не забыв упомянуть о якобы поставках дронов-камикадзе на Украину.В то же время, в статье говорится, что Макрон в ходе встречи с Нетаньяху призвал израильского премьера избегать любых шагов, которые могут спровоцировать новый виток насилия с Палестиной. Он также подчеркнул приверженность Франции, дословно, «историческому статус-кво в Святых местах в Иерусалиме» и ее «решительное противодействие строительству поселений на тех территориях».По мнению эксперта из Парижского аналитического центра Дэвида Халфы, слова которого приводит Times of Israel, разыгрывая «украинскую карту» и пугая Запад ядерной угрозой, Нетаньяху надеется консолидировать «антииранский фронт», а также добиться прекращения переговоров по «ядерной сделке» и вернуть санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана.