Макрон раскритиковал «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы

Президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал, как он выразился, «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы. С его слов, это грозит Тегерану серьезными последствиями, если он не остановится, пишет издание Times of Israel.
В материале говорится, что свое мнение по поводу действий Исламской Республики французский лидер высказал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Елисейском дворце в четверг, 2 февраля. Макрон также отметил, что поддержка Ираном «российской агрессии» на Украине неизбежно выльется для Ирана новыми санкциями и усилит его изоляцию.
В свою очередь, как пишет израильское издание, Биньямин Нетаньяху призвал французского лидера поддержать ужесточение мер экономического давления на Тегеран, а также усилить меры сдерживания против Ирана и его союзников, также не забыв упомянуть о якобы поставках дронов-камикадзе на Украину.
В то же время, в статье говорится, что Макрон в ходе встречи с Нетаньяху призвал израильского премьера избегать любых шагов, которые могут спровоцировать новый виток насилия с Палестиной. Он также подчеркнул приверженность Франции, дословно, «историческому статус-кво в Святых местах в Иерусалиме» и ее «решительное противодействие строительству поселений на тех территориях».
По мнению эксперта из Парижского аналитического центра Дэвида Халфы, слова которого приводит Times of Israel, разыгрывая «украинскую карту» и пугая Запад ядерной угрозой, Нетаньяху надеется консолидировать «антииранский фронт», а также добиться прекращения переговоров по «ядерной сделке» и вернуть санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана.