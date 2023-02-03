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Макрон раскритиковал «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы

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Макрон раскритиковал «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы

Президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал, как он выразился, «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы. С его слов, это грозит Тегерану серьезными последствиями, если он не остановится, пишет издание Times of Israel.


В материале говорится, что свое мнение по поводу действий Исламской Республики французский лидер высказал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Елисейском дворце в четверг, 2 февраля. Макрон также отметил, что поддержка Ираном «российской агрессии» на Украине неизбежно выльется для Ирана новыми санкциями и усилит его изоляцию.

В свою очередь, как пишет израильское издание, Биньямин Нетаньяху призвал французского лидера поддержать ужесточение мер экономического давления на Тегеран, а также усилить меры сдерживания против Ирана и его союзников, также не забыв упомянуть о якобы поставках дронов-камикадзе на Украину.

В то же время, в статье говорится, что Макрон в ходе встречи с Нетаньяху призвал израильского премьера избегать любых шагов, которые могут спровоцировать новый виток насилия с Палестиной. Он также подчеркнул приверженность Франции, дословно, «историческому статус-кво в Святых местах в Иерусалиме» и ее «решительное противодействие строительству поселений на тех территориях».

По мнению эксперта из Парижского аналитического центра Дэвида Халфы, слова которого приводит Times of Israel, разыгрывая «украинскую карту» и пугая Запад ядерной угрозой, Нетаньяху надеется консолидировать «антииранский фронт», а также добиться прекращения переговоров по «ядерной сделке» и вернуть санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана.
Автор:
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36 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:46
    +8
    А пусть внучок откажется от ЯО, зачем оно Франции ? Почему-то его не волнует обладание ядерной бомбой Израиля, а ведь это прямое нарушение резолюции ООН по не распространению ЯО, а то что они хитро прищурившись говорят честное иудейское не вызывает доверия. Опять же по дронам, а кто запрещал что-то поставлять в зону конфликта ? что-то я не помню такого решения, западные страны открыто пичкают Киев оружием, а что Иран делает не так как они ?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:59
      -9
      Цитата: Silver99
      А пусть внучок откажется от ЯО, зачем оно Франции ? Почему-то его не волнует обладание ядерной бомбой Израиля, а ведь это прямое нарушение резолюции ООН по не распространению ЯО, а то что они хитро прищурившись говорят честное иудейское не вызывает доверия. Опять же по дронам, а кто запрещал что-то поставлять в зону конфликта ? что-то я не помню такого решения, западные страны открыто пичкают Киев оружием, а что Иран делает не так как они ?

      А если завтра ООН примет резолюцию, что РФ ЯО не положено то будете от него избавляться?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:12
        +2
        Цитата: Арон Заави
        А если завтра ООН примет резолюцию

        Пущай принимают. Про право вето не забыли? Вот как примут - поговорим. А пока
        Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать ядерные объекты в ведение МАГАТЭ. Соответствующее заявление сделал Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам голосования.
        Резолюцию Генассамблеи поддержали 152 страны, против были лишь пять государств, сообщает Jerusalem Post.

        Ну-ка, ну-ка? Нарушаем? И не спихивайте на сказки Нострадамуса "примут-не примут", вы международные преступники уже сейчас.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 14:39
          0
          Цитата: Bingo
          пущай принимают. Про право вето не забыли? Вот как примут - поговорим.
          Вето только в Совбезе имеет смысл.
          А пока
          Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать ядерные объекты в ведение МАГАТЭ. Соответствующее заявление сделал Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам голосования.
          Резолюцию Генассамблеи поддержали 152 страны, против были лишь пять государств, сообщает Jerusalem Post.

          Ну-ка, ну-ка? Нарушаем? И не спихивайте на сказки Нострадамуса "примут-не примут", вы международные преступники уже сейчас.

          А у Генасссамблеи только рекоменации могут быть. Так что все кто голосовал за эту резолюцию идут полем.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 14:56
            0
            Цитата: Арон Заави
            А если завтра ООН примет резолюцию, что РФ ЯО не положено то будете от него избавляться?

            Цитата: Арон Заави
            у Генасссамблеи только рекоменации могут быть. Так что все кто голосовал за эту резолюцию идут полем.

            Как вы замечательно сами себя опровергаете... Ну и нахрена спрашивается вы набредили свой первый пост?
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 14:13
        +2
        А если ООН примет что бы США убрало свои базы из других стран? Или так же примет решение что сша должно отказаться от ЯО, за то что они единственная страна что использовали его против мирного населения? Что США когото слушать будет?
        Иран все правильно делает, они и так в безядерном статусе достаточно давно, а санкции и не дружественные шаги и ныне там...
      3. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 15:03
        0
        А если завтра ООН примет резолюцию, что РФ ЯО не положено

        есть договор "о не распространении ядерного оружия" от 1970 года
        подписанты: США, СССР (РФ), Англия - при чем тут ООН (?)
        ни кому НЕ нужна гипотетическая поставка НЕ ядерной стране "Х" термоядерных боевых частей для ОТРК, БР, КР а также ядерных снарядов
      4. spektr9
        spektr9 Сегодня, 15:18
        0
        А если завтра ООН примет резолюцию, что РФ ЯО не положено то будете от него избавляться?

        Да по странам НАТО и его сателлиту Израилю избавимся, запустив его к вам hi
    2. Умник
      Умник Сегодня, 14:00
      +2
      Вот макрон настоящий черт! Какое он имеет право Ирану говорить как ему жить?! Европа стая гиен
      1. стар
        стар Сегодня, 14:16
        +1
        Какое он имеет право Ирану говорить как ему жить?!

        Макрон считает, что имеет. Причем искренне считает. И Боррель считает, и Фон Дер Ляйн, и еще уйма таких же евро-политиков, которые без указки из Вашингтона даже тявкнуть не смеют.
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: Silver99
      Опять же по дронам, а кто запрещал что-то поставлять в зону конфликта ? что-то я не помню такого решения, западные страны открыто пичкают Киев оружием, а что Иран делает не так как они ?

      Да тот же Израиль поставляет дроны-камикадзе киевской хунте!
      Так что любитель старушек Микрон пусть закроет рот.
      Не его это собачье-герантофильское дело... am
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: Пауль Зиберт

        Да тот же Израиль поставляет дроны-камикадзе киевской хунте!
        Так что любитель старушек Микрон пусть закроет рот.
        Не его это собачье-герантофильское дело... am

        Голубчик, да Вы лжете recourse Пока израильские дроны в зоне войны только у России.
  2. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:51
    +3
    Ирак, Хуссейн прислушался к таким как Макрон, в петле оказался. А сама страна белое пятно, как и Ливия, как приличная часть Сирии. Что там творится только из космоса посмотреть можно
    1. Умник
      Умник Сегодня, 14:00
      +1
      А ким ченын живет себе спокойно, всех вертел как хотел
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 14:09
        +1
        с бабушкой своей не суетись...а то,мало ли.
        1. Azim77
          Azim77 Сегодня, 14:46
          0
          Как в анекдоте, когда мама зовет из окна сына домой, а он "мам, я проголодался или замерз?", так и тут, как бы не оказалось, что это бабушка всем рулит. Чтоб на обложках газет побольше показывали и по телевизору. на зависть соседям и подругам..
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:54
    +1
    Как-то Макрон совсем задергался последнее время. Похоже дела у него в своём королевстве не очень хорошо идут.
  4. DenD
    DenD Сегодня, 13:57
    +2
    Макрон во всех бочках затычка. Специалист по всем видам вопросов. Куда не глянь, он везде на коне. Правда получается у него, неочень
    1. Умник
      Умник Сегодня, 14:01
      +2
      У него больше получается быть под конем)
    2. стар
      стар Сегодня, 14:24
      0
      Специалист по всем видам вопросов.

      Жаль, что идея члена с яйцами вместо шпиля на соборе в Нотр-Дамм де Пари не получила практического продолжения. Собор мог стать символом Франции. Золотой член имени Макрона))
  5. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 14:01
    +1
    Печальная участь Югославии, Ливии, Ирака заставляет Иран торопиться.
    КНДР (как и Россия) всем наглядно показал, что западников может остановить только ЯО. Желательно в больших количествах. Желательно, чтобы до Вашингтона и Лондона могла долететь.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:06
    +1
    свое мнение по поводу действий Исламской Республики французский лидер высказал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
     При встрече, Бине высказал,на счёт насилия в Палестине..затем ,ему же,крикнул вслед,что он против действий Ирана.. smile Пытается быть хорошим,для арабов и для израильтян..
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:06
    +1
    Так Макрона, что больше волнует - "ядерная программа" Ирана или поддержка им СВО России? Как я понимаю первое было сказано исключительно для Нетаньяху, а второе для внутреннего использования в ЕС. Макрон то "миротворец", то ястреб, то просто политический нарцисс. Вот и получается, что на самом деле обыкновенная политическая пустышка погрязшая во внутренних проблемах своей страны, но выпячивающая наружу обеспокоенность миропорядком.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:14
      +1
      Петух он самовлюбленный (не символ свободолюбивой Франции).
  8. tun5t
    tun5t Сегодня, 14:08
    +1
    А что Ирану остаётся? Там где ядрён батон не делали, над теми Муамар Каддафи плачет в ином мире, а кто ядрён батон сделал - Ким Чен Ин - дулю полосатым показывает. tongue
  9. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 14:12
    +1
    Тут смысл такой,не выеживайтесь и может,в зримом будущем мы смягчим для вас санкции laughing ... только не на того опять полезли! Иран все помнит...надо им чуток помочь с ЯО yes
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:13
    +1
    Иран весь такой "напрягся" от высказываний вассала США
  11. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:22
    0
    А с каких пор любитель пенсионерок рот открывает на суверенную страну?
    Хотят себе ЯО пускай хотят, может одним Израилем меньше станет.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:22
    0
    Макрону стоило бы подучить историю. Нехорошие дядьки-конспирологи утверждают, что технологию французской атомной бомбы ДеГоллю подарил никита жоп0гoлоvый в знак благодарности за разрыв с США и обещание выйти из НАТО. what
  13. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:24
    0
    А Израиль он не хочет раскритиковать? А Франция не хочет отказаться от ЯО?
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:24
    0
    Ну конечно же макаронина, иран под козырек возьмет и остановится. Он еще забыл добавить что в духе европейской солидарности, ради лгбт ценностей и в память об югославии с украиной ирану ненадо иметь возможности себя защитить. Все же такие мирные и пушистые в саду собрались, дня не проходит без подарков из детского сада.
  15. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:30
    0
    Цитата: Bingo
    Цитата: Арон Заави
    А если завтра ООН примет резолюцию

    Пущай принимают. Про право вето не забыли? Вот как примут - поговорим. А пока
    Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать ядерные объекты в ведение МАГАТЭ. Соответствующее заявление сделал Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам голосования.
    Резолюцию Генассамблеи поддержали 152 страны, против были лишь пять государств, сообщает Jerusalem Post.

    Ну-ка, ну-ка? Нарушаем? И не спихивайте на сказки Нострадамуса "примут-не примут", вы международные преступники уже сейчас.

    Ну и ... Что, отказали потомки на земле обетованных Моисея от ЯО??? lol Или послали, куда-то подальше три на пять и этажом выше??? wassat
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:35
    0
    Макрон раскритиковал «безудержную спешку» Ирана в развитии своей ядерной программы
    Ну да, спешат те, кто с головой дружат, так как надо. А те кто с головой не особо дружил ... тех уж нет и преуспели в их устранение те, кто имеет, теперь, наглость, поучать остальных.
  17. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:49
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Silver99
    А пусть внучок откажется от ЯО, зачем оно Франции ? Почему-то его не волнует обладание ядерной бомбой Израиля, а ведь это прямое нарушение резолюции ООН по не распространению ЯО, а то что они хитро прищурившись говорят честное иудейское не вызывает доверия. Опять же по дронам, а кто запрещал что-то поставлять в зону конфликта ? что-то я не помню такого решения, западные страны открыто пичкают Киев оружием, а что Иран делает не так как они ?

    А если завтра ООН примет резолюцию, что РФ ЯО не положено то будете от него избавляться?

    Так вы следствие с причиной путаете СССР право обладать ЯО не в лотерею выиграл, а Израиль существует благодаря СССР и в прямом и переносном смысле, или хотите резолюцию 1947 года отменить, Англия была против вашей государственности ?
  18. rusich
    rusich Сегодня, 15:06
    0
    Опять этот любитель старушек со своим миролюбием сует свой лягушачий нос
  19. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 15:24
    0
    seems Macron was talking again to his chosenite handlers, repeating the big lie. Just like the weapons of mass destruction of Iraq. When will the French and the Germans and the population of those Western Nato countries realize that they haave been conquered and their leaders are simply traitors leading them down to ruination?