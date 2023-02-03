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В Энергодаре в результате теракта погиб сотрудник МВД

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В Энергодаре в результате теракта погиб сотрудник МВД

В городе Энергодар Запорожской области произошел мощный взрыв. Бомба была установлена в припаркованном возле жилого дома автомобиле. Взрыв был такой силы, что в окрестных домах повылетали окна вплоть до девятого этажа, а также был полностью уничтожен как минимум еще один припаркованный поблизости автомобиль. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сообщается, что взрыв прогремел около 8 утра. В настоящее время пожар потушен, взрывотехнические службы проверяют окрестности на наличие других спрятанных взрывоопасных устройств. При взрыве погиб сотрудник МВД Запорожской области.



Накануне сотрудниками ГУВД Запорожской области в лесной посадке в Мелитопольском районе был обнаружен заготовленный украинскими диверсантами тайник с минами, боеприпасами для гранатометов и взрывчаткой.

Киев неоднократно прибегал к террористической тактике на территориях новых российских регионов. Только в январе текущего года было совершено два подрыва транспортных средств в попытках убить представителей местных властей, однако оба покушения удалось предотвратить.

В городе Энергодар расположена Запорожская АЭС, являющаяся самой крупной на территории Европы. С марта прошлого года атомный объект находится под охраной российской армии.

Боевики киевского режима постоянно производят обстрелы города Энергодар и атомной электростанции. Создавая угрозу ядерной катастрофы, украинские власти пытаются убедить международные органы, занимающиеся контролем ядерных объектов, в необходимости создания демилитаризированной зоны вокруг атомной станции.
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6 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:41
    +3
    К сожалению работы у спецслужб будет много, нужны показательные казни террористов. Добро должно быть с кулаками, а Фемида не женщина с завязанными глазами, а мускулистый мужик с кулаками по пуду.
  2. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:02
    +1
    Да хватит рассказывать, что Киев неоднократно прибегал к методам террора!
    Привалити уже хоть кого-то их их знаковых фигур!
    На Укро-ине полно упырей разжиревших , обнаглевших и безнаказанно проливающих русскую кровь!
    Параша-нка , Турчинов , Тегнибок, Зеленский, Данилов, Аваков и т.д.
    Хватит пытаться показаться хорошими!
    Перед кем? Европейские политики шестёрки !
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:17
      +1
      И это только медийная верхушка айсберга, сколько озлобленных зверей ниже.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:06
    +1
    Киев неоднократно прибегал к террористической тактике на территориях новых российских регионов. Только в январе текущего года было совершено два подрыва транспортных средств в попытках убить представителей местных властей, однако оба покушения удалось предотвратить


    А почему бы и нашим спецслужбам не ответить аналогично? Естественно маскируясь под кого угодно, но не Россию! Может тогда дойдет до хо. хлов, что у палки два конца! А если их только предупреждать, то до хорошего это не доведет, и взрывы могут начаться по всей территории России!
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:18
      0
      Северные потоки бахнули, терракт, зеркалки до сих пор нет. Добрый и пушистый полярный мишка...
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:37
    0
    К сожалению во всех обществах есть недовольные любой властью, только когда этим недовольным дают оружие и даже не обязательно какие то блага, получается террор. Это прекратить можно только одним способом уничтожить США или договориться, но у нас слабая переговорная позиция, нам нечем их припугнуть (не в больший ущерб себе) в реальной жизни а не в фантазиях лже патриотов.