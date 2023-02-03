В Энергодаре в результате теракта погиб сотрудник МВД

В городе Энергодар Запорожской области произошел мощный взрыв. Бомба была установлена в припаркованном возле жилого дома автомобиле. Взрыв был такой силы, что в окрестных домах повылетали окна вплоть до девятого этажа, а также был полностью уничтожен как минимум еще один припаркованный поблизости автомобиль. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сообщается, что взрыв прогремел около 8 утра. В настоящее время пожар потушен, взрывотехнические службы проверяют окрестности на наличие других спрятанных взрывоопасных устройств. При взрыве погиб сотрудник МВД Запорожской области.Накануне сотрудниками ГУВД Запорожской области в лесной посадке в Мелитопольском районе был обнаружен заготовленный украинскими диверсантами тайник с минами, боеприпасами для гранатометов и взрывчаткой.Киев неоднократно прибегал к террористической тактике на территориях новых российских регионов. Только в январе текущего года было совершено два подрыва транспортных средств в попытках убить представителей местных властей, однако оба покушения удалось предотвратить.В городе Энергодар расположена Запорожская АЭС, являющаяся самой крупной на территории Европы. С марта прошлого года атомный объект находится под охраной российской армии.Боевики киевского режима постоянно производят обстрелы города Энергодар и атомной электростанции. Создавая угрозу ядерной катастрофы, украинские власти пытаются убедить международные органы, занимающиеся контролем ядерных объектов, в необходимости создания демилитаризированной зоны вокруг атомной станции.