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Правительство Норвегии подтвердило намерение закупить немецкие танки Leopard 2

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Правительство Норвегии подтвердило намерение закупить немецкие танки Leopard 2

Правительство Норвегии подтвердило намерение закупить 54 танка Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере.


По словам главы правительства Норвегии, власти страны стремятся к обладанию танками, аналогичными тем, которые стоят на вооружении армий других скандинавских стран, а также многих европейских союзников по военному блоку НАТО. Кроме того, поставки немецких танков призваны укрепить отношения Норвегии и Германии.

Осло намеревается заказать для своей армии вышеназванную военную технику у немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann Group. Помимо поставки 54 боевых машин, предполагается также получить опцион на покупку еще 18 аналогичных танков.

Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют поставить украинской армии не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1. Это связано со сложностями в поиске достаточного количества боеприпасов для военной техники своего производства.

По данным издания Süddeutsche Zeitung, боевики киевского режима в настоящее время уже израсходовали около половины из поставленных им 60 тысяч боеприпасов для немецких самоходных зенитных систем Gepard. Ранее аналогичные боеприпасы производились для поставок в Катар и Бразилию, теперь власти ФРГ пытаются договориться о реэкспорте снарядов из этих стран. Однако Бразилия уже отказалась поставлять имеющиеся у нее боеприпасы.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:23
    0
    Зря торопятся, после поступления их на Украину и уничтожения цену можно сбить в разы.
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 14:33
      0
      Или вообще не покупать и выбрать другой.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 14:45
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      цену можно сбить в разы


      Что невыгодно продавцу.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:25
    -1
    Что-то как-то европейский ВПК оказался слабоват. Годами по 50 танков делают. Да и на хранение оказался хлам и рухлядь, которую по полгода реанимировать надо. Американцы вон сто абрамсов не могу доставить из-за логистических проблем. А скорее из-за непомерной цены на топливо, которое абрамсы жрут просто ведрами. И по времени растягивают на полгода опять же. Вообще это все нам на руку. Время работает на нас, того и гляди еще где-то в мире полыхнет горячая точка. То ли на Тайване, то ли в персидском заливе, а может в эгейском мори. и уже ясно что никакой войны на два фронта НАТО не потянет.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 14:28
    0
    Помимо поставки 54 боевых машин, предполагается также получить опцион на покупку еще 18 аналогичных танков.
    Итого, 72 боевые машины... Вот интересно как немцы будут справляться со всеми заказами, похоже, что они явно не способны их осуществить даже в течении пяти лет и кому то придется в очереди ожидания постоять или прикупать танки у США, или Кореи
  4. spirit
    spirit Сегодня, 14:31
    0
    Во!Пошли заказы на Леопарды.А то тут писали ,что мол хитрые Американцы вытеснят своими Абрамсами Лео с европейского рынка.Что то невидно, я думаю это только начало и все страны Евросоюза сейчас будут закупаться по полной.Рейнметал озолотиться.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:39
    0
    Вот кто кто ,а Норвегия вторая после США которая получает прибыль от нашего СВО,кроме нефти и газа она пропихнула в ЕС ,запрет на экспортную рыбную продукцию из России с новых траулеров и рыбоперерабатывающих фабрик.Норги ловят тоже самое ,а получают на 25% больше,только из за того что убирают с рынка калининградских и мурманских рыбаков.Могут себе позволить всё что угодно покупать и отправлять на Украину.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:05
    0
    власти страны стремятся к обладанию танками, аналогичными тем, которые стоят на вооружении армий других скандинавских стран
    Хочу, как у соседа. Krauss-Maffei Wegmann Group конечно удовлетворена поступающими заказами, осталось решить как их исполнить в срок. От Бундесвера тоже будет заказ, т.к. оказалось (вот удивительно), что у них у самих не все ладно с танками как хотелось бы. И при этом еще приходится делиться с Украиной.
  7. Комментарий был удален.