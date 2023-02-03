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Financial Times: Вашингтон и Брюссель пытаются выбить очередной многомиллиардный кредит Украине через МВФ

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Financial Times: Вашингтон и Брюссель пытаются выбить очередной многомиллиардный кредит Украине через МВФ

Когда речь идет об очередном транше финансовой поддержки государству-банкроту Украине, на Западе и в Киеве предпочитают говорить исключительно о помощи и поддержке. На самом деле, капиталистические страны никогда и ничего не дают просто так, без уверенности в том, что любое денежное вливание обернется в конечном итоге извлечением какой-либо выгоды.


Сегодняшняя Украина полностью зависит от иностранного финансирования. В Киеве называют цифры от трех до семи миллиардов долларов в месяц, которые необходимы режиму Зеленского, чтобы хоть как-то исполнять бюджетные обязательства и не объявить дефолт по уже существующим долгам. Которые пока с большим трудом удается реструктуризировать.

Дефицит бюджета Украины уже достиг 38 млрд долларов и продолжает расти. Помимо этого, Киев просит западных «спонсоров» помочь деньгами в части восстановления энергосистемы страны, стремительно деградирующей после каждого ракетного удара ВС РФ.

Ранее Евросоюз одобрил выделение Украине 18 миллиардов долларов финансовой поддержки, естественно, в виде кредита. В ЕС рассчитывают, что к финансированию подключатся все страны G7 и международные доноры. По данным Financial Times, Вашингтон и Брюссель пытаются выбить очередной многомиллиардный кредит Украине через МВФ. Речь идет о предоставлении пакета помощи на сумму от 14 до 16 млрд долларов.

П данным издания, переговоры Международного валютного фонда и официальных представителей украинских властей должны состояться в середине февраля в Варшаве. В пользу скорейшей выдачи кредитов Украине высказались исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и министерство финансов США.

Переговоры Украины и МВФ по поводу выделения кредита были приостановлены осенью 2022 года по причине того, что правила фонда запрещают финансировать правительства стран, в которых идет военный конфликт. Однако уже в конце прошлого года Киев получил экстренное финансирование в размере 2,7 млрд долларов. Тогда же была утверждена программа по укреплению украинской экономики, направленная на подготовку к предоставлению более крупного кредита.

О том, как и чем будет рассчитываться нищая страна с западными кредиторами в Киеве предпочитают умалчивать. Нынешнее украинское руководство живет по принципу «здесь и сейчас», будущее страны и ее граждан режим Зеленского совершенно не волнует. Тем более, что свое безбедное существование киевские воришки уже давно обеспечили.
Автор:
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:30
    +1
    Да там жулик на воре сидит и мошенником погоняет. Это все разные организации одной мировой финансовой элиты. Закулисная борьбы каких-нибудь условных Ротшильдов с условными Рокфеллерами . А может не условных. А тема с бывшей украиной насквозь коррупционная кормушка европейских и американских элит и подрядчиков ВПК. Благовидный предлог запудрить налогоплательщикам мозги, для траты миллиардных средств и их рассасывания по карманам перед лицом "русской угрозы"
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:36
    0
    Financial Times: Вашингтон и Брюссель пытаются выбить очередной многомиллиардный кредит Украине через МВФ
    Да ладно, за кукуевских стараются шо ли?
    Ради себя любимых и только так.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:37
    +3
    А почему бы нам не снижать свои платежи в мвф на размер траншей и кредитов украине?
  4. Протон
    Протон Сегодня, 14:41
    +1
    А у меня вопрос к руководству страны - а мы состоим в ВМФ? Платим туда взносы?
    Так просто поинтересовался.
    Наверное это всё проклятый горбачев или ельцин туда вступили, а нынешние патриоты обратно выйти не могут?
    А валютное правило соблюдаем?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: Протон
      А у меня вопрос к руководству страны - а мы состоим в ВМФ?

      Четыре страны не члены МВФ, Польша приостановила членство. Ну Вы это прекрасно знаете. На сегодняшний день сотрудничество РФ с МВФ сводится к оказанию консультативной деятельности Фондом. Его отношения с Россией имеют ряд существенных проблем и сейчас становится актуальным вопрос: стоит ли продолжать их взаимодействие. Предполагалось, что отдавать займы будут 12 республик бывшего Союза (кроме стран Прибалтики). Но в конце 1992 года президент РФ Борис Ельцин подписал соглашение о «нулевом варианте», при котором Российская Федерация обязалась выплачивать долги всех республик СССР, а взамен получала право на все активы бывшего Союза.
      Но вот в 2010 году о непризнании «претензий Москвы на получение всей собственности бывшего СССР за границей» заявил действующий президент Украины Виктор Янукович.
      В апреле 2022 года депутат Госдумы Николай Коломейцев озвучил идею о выходе России из МВФ и других всемирных организаций. Это предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он дал поручение профильным комитетам изучить вместе с правительством этот вопрос и дать свое заключение.
      « Отмечу, что Центробанк России управляет нашей экономикой по лекалам МВФ. Причем не только потому, что есть подписанные соглашения, но и потому, что все финансовое руководство России – это люди, которые выращены в рамках МВФ, они искренне считают МВФ истиной в последней инстанции.
      » – высказался о складывающейся ситуации известный российский экономист Михаил Хазин.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:42
    +1
    О том, как и чем будет рассчитываться нищая страна с западными кредиторами в Киеве предпочитают умалчивать.
    Ну не уже ли еще не понятно, что не с Киева они хотят эти долги выбить, а с России. Ну ведь ребятушки из Киева открыто об этом говорят, предлагая разгромить, разделить и ограбить, то , что сейчас называется Россией
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:43
    +1
    Нам с МВФ надо что то делать,а то нам непонятные бонусы , а Украине живые деньги,которые останутся в МВФ.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:13
    +1
    пакета помощи на сумму от 14 до 16 млрд долларов.
    Что по украинским запросам на два месяца с хвостиком. А дальше что? Опять Вашингтон и Брюссель будут просить МВФ об очередном кредите? Ради Украины МВФ даже изменил свои правила лишь бы была подпитка тех кто воюет с Россией.
    чем будет рассчитываться нищая страна с западными кредиторами в Киеве предпочитают умалчивать
    А такая мелочь Зеленского и компанию не интересует, т.к. знают, что им в этой стране не жить. А вот западным кредиторам пора бы и задуматься, что взять будет не с кого и не чем.С оплатой натурой тоже могут возникнуть проблемы, т.к. не понятно будет ли в дальнейшем существовать такая страна и в каких границах.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:16
    0
    Нынешнее украинское руководство живет по принципу «здесь и сейчас»
    Через год оно "руководство" сдрistnet, кто за рубеж, а кто на историческую родину, а оставшиеся незалежные с криками - "Сала Украине" будут выплачивать долги этого "руководства".
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:34
    0
    Тем временем над позиционным районом МБР США сейчас летает китайский аэростат))) Кассад пишет))) А в США сбивать его некому - все делом заняты вон
  10. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 15:40
    0
    Там все несложно . Как в любом банке - берешь просто N-ую сумму ,а возвращаешь N+ проценты, комиссии , проценты за перекредитовку , обслуживание , страхование, хэджирование и проч. А поскольку своего бюджета у попрошаек уже нет , все это хозяйство растет в прогрессии . 4.6ярда в месяц на соц.гарантии украины (это на 23-й год) - в месяц ( гривна иначе улетела бы далеко за три-пять сотен). Вот как хочешь так и пляши , потому и придумывают то военную помощь ,то деньги пентагона, то МВФ , то ЕС ... А Пауэллу что - накрутил 4.75 процента фрс-овских и поплевывает , инфляция снижается ( у сша) , а все остальные - как хотите . Вот только вопрос - что придумают с госдолгом в итоге - спишут нули у доллара (как в 70-х ) или придумают какое название для новой валюты ( и старую к новой переведут 1/1 только для себя , а остальным - по системе "а вы кто такие" ) ?