Когда речь идет об очередном транше финансовой поддержки государству-банкроту Украине, на Западе и в Киеве предпочитают говорить исключительно о помощи и поддержке. На самом деле, капиталистические страны никогда и ничего не дают просто так, без уверенности в том, что любое денежное вливание обернется в конечном итоге извлечением какой-либо выгоды.Сегодняшняя Украина полностью зависит от иностранного финансирования. В Киеве называют цифры от трех до семи миллиардов долларов в месяц, которые необходимы режиму Зеленского, чтобы хоть как-то исполнять бюджетные обязательства и не объявить дефолт по уже существующим долгам. Которые пока с большим трудом удается реструктуризировать.Дефицит бюджета Украины уже достиг 38 млрд долларов и продолжает расти. Помимо этого, Киев просит западных «спонсоров» помочь деньгами в части восстановления энергосистемы страны, стремительно деградирующей после каждого ракетного удара ВС РФ.Ранее Евросоюз одобрил выделение Украине 18 миллиардов долларов финансовой поддержки, естественно, в виде кредита. В ЕС рассчитывают, что к финансированию подключатся все страны G7 и международные доноры. По данным Financial Times, Вашингтон и Брюссель пытаются выбить очередной многомиллиардный кредит Украине через МВФ. Речь идет о предоставлении пакета помощи на сумму от 14 до 16 млрд долларов.П данным издания, переговоры Международного валютного фонда и официальных представителей украинских властей должны состояться в середине февраля в Варшаве. В пользу скорейшей выдачи кредитов Украине высказались исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и министерство финансов США.Переговоры Украины и МВФ по поводу выделения кредита были приостановлены осенью 2022 года по причине того, что правила фонда запрещают финансировать правительства стран, в которых идет военный конфликт. Однако уже в конце прошлого года Киев получил экстренное финансирование в размере 2,7 млрд долларов. Тогда же была утверждена программа по укреплению украинской экономики, направленная на подготовку к предоставлению более крупного кредита.О том, как и чем будет рассчитываться нищая страна с западными кредиторами в Киеве предпочитают умалчивать. Нынешнее украинское руководство живет по принципу «здесь и сейчас», будущее страны и ее граждан режим Зеленского совершенно не волнует. Тем более, что свое безбедное существование киевские воришки уже давно обеспечили.