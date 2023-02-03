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Подполковник НМ ЛНР в отставке спрогнозировал скорое окружение ВСУ в Северске

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Подполковник НМ ЛНР в отставке спрогнозировал скорое окружение ВСУ в Северске

В настоящее время приближается окружение украинских войск, сосредоточенных в городе Северск Донецкой Народной Республики. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.


Военный эксперт считает, что окружение украинских формирований приблизит успех боевых действий в районе Кременной. Сейчас в данном регионе идет успешная военная кампания ВС РФ. Российские подразделения развивают наступление на разных направлениях. Это приведет к тому, что ВСУ окажутся в окружении в Северске.

По мнению Марочко, положение украинских формирований под Кременной очень тяжелое. Если командование ВСУ вовремя не даст сигнал к отступлению, украинские отряды будут уничтожены наступающими российскими войсками.

Что интересно, Марочко сообщил о том, что населенный пункт Белогоровка, находящийся южнее Кременной, сейчас уже полностью освобожден от украинских формирований. Но это, отметил подполковник НМ ЛНР в отставке, пока еще непроверенная информация. Однако в ближайшее время можно ожидать ее официального подтверждения.

Окружение ВСУ в Северске станет еще одним серьезным поражением ВСУ, которые в последнее время демонстрируют череду неудач как на Луганском, так и на Донецком направлениях. Тем не менее, командование ВСУ, следуя распоряжениям киевского руководства, не считается с человеческими потерями и готово оборонять населенные пункты ценой колоссальных жертв среди личного состава подразделений украинских войск.
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6 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:53
    +7
    Вот зачем им советовать отступать, ведь эти упыри должны покинуть не просто Артемовск, Угледар или Северск, ......... а планету Земля.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:59
      +2
      Дык, это тогда будут укронафты,если они покинут планету Земля.Пропала вселенная,может всётаки по старинке к бандере в ад,бригадир у меня в той " котельной" знакомый.Гудрон для котлов качественный завезли.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:54
    +4
    Господи, да его бы устами... Да не все там так просто. И вот , честно я не думаю, не то, что окружение, а даже взятие в "клещи" Северска будет быстрым. Сейчас в те районы Украина стягивает свои резервы. Под той же Кременной, нашим войскам приходится отбивать очень сильные атаки, превосходящих сил противника и только то, что там сейчас воюют регулярные части ВС РФ их не только удастся отбить, но и продвигаться вперед, к сожалению далеко не семимильными шагами
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:03
    +1
    В настоящее время приближается окружение украинских войск, сосредоточенных в городе Северск Донецкой Народной Республики. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

    Ох уж этот Марочко со своими прогнозами. Уже и в отставку отправили, а он всё прогнозирует как Юрий Подоляка.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:29
      0
      Совешенно стали одиозными личностями.Ссылаться на их мнение-последнее дело.Один вещает о окружении,другой,глаза закатив в потолок-скорой победе.
  4. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 15:06
    +1
    Очередной котелок намечается! Скорее всего выведут штабы и возможно наемников, оставшихся - на убой.