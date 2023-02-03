В настоящее время приближается окружение украинских войск, сосредоточенных в городе Северск Донецкой Народной Республики. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.Военный эксперт считает, что окружение украинских формирований приблизит успех боевых действий в районе Кременной. Сейчас в данном регионе идет успешная военная кампания ВС РФ. Российские подразделения развивают наступление на разных направлениях. Это приведет к тому, что ВСУ окажутся в окружении в Северске.По мнению Марочко, положение украинских формирований под Кременной очень тяжелое. Если командование ВСУ вовремя не даст сигнал к отступлению, украинские отряды будут уничтожены наступающими российскими войсками.Что интересно, Марочко сообщил о том, что населенный пункт Белогоровка, находящийся южнее Кременной, сейчас уже полностью освобожден от украинских формирований. Но это, отметил подполковник НМ ЛНР в отставке, пока еще непроверенная информация. Однако в ближайшее время можно ожидать ее официального подтверждения.Окружение ВСУ в Северске станет еще одним серьезным поражением ВСУ, которые в последнее время демонстрируют череду неудач как на Луганском, так и на Донецком направлениях. Тем не менее, командование ВСУ, следуя распоряжениям киевского руководства, не считается с человеческими потерями и готово оборонять населенные пункты ценой колоссальных жертв среди личного состава подразделений украинских войск.