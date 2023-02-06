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Как уходят казахи. Торгпред нам друг, но...

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Как уходят казахи. Торгпред нам друг, но...



Если решение принято


Согласитесь, весьма странное решение на днях официально анонсировали в Казахстане: планируется не позже февраля нынешнего года упразднить торговое представительство республики в России. Действующее, заметим, с 2002 года.

От партнёра по ЕАЭС, ОДКБ и других менее обязывающих интеграционных структур такого ожидать было совсем непросто. В нынешних условиях проигнорировать такое было бы верхом политической апатии и близорукости. Позитивное развитие и тем более расширение торгово-экономических отношений после такого шага под большим вопросом.

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»,

— отмечено в документе этого ведомства.

Причём в основании для принятия такого решения указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12−11/Б-7. Но содержание этого поручения официально не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить — видимо, для «показной демократичности» — в течение двух недель.

Пока трудно определённо сказать, чем вызвано это решение. Возможно, в Казахстане опасаются вторичных санкций Запада за сотрудничество с РФ, о чём представители США и ЕС не единожды предупреждали Казахстан. Казахстанская же сторона в 2022 году, напомним, не единожды гарантировала, что будет учитывать антироссийские санкции.

Возможно и то, что в Казахстане недовольны «символическим» ассортиментом казахстанских товаров (по крайней мере, продовольственных) в торговых сетях в России, и вовсе не первый год. Отметим также, что в Астане фактически не поддержали предложение РФ (в конце 2022-го) о создании «газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана, что предопределило половинчатую позицию Ташкента по этому проекту (Россия плюс – малый газовый союз вместо большого газового ОПЕК).

Эффективность.net?


Может, торгпредство хотят закрыть ввиду его неэффективной работы? Но ведь вполне можно провести там кадровую ротацию. Упомянутое решение по торгпредству едва ли положительно скажется на торговых и, в целом, экономических связях Казахстана с Россией. Как и на экономической кооперации в ЕАЭС, не говоря уже об очевидных политических последствиях этого шага.

Пока непонятной по этому вопросу остаётся позиция Евразийской экономической комиссии. Впрочем, ЕЭК и ранее никак не реагировала на заверения Астаны насчёт того, что Казахстан учитывает западные санкции против РФ. Ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что

«Казахстан крайне боится вторичных санкций со стороны США и других западных стран. Поэтому демонстративно пытается показать, что отстраняется от России — на фоне нового пакета антироссийских санкций.»

Схожее мнение у Бориса Хейфеца, профессора Финансового университета при правительстве РФ:

«Были заявления о том, что они не поддерживают обход санкций, а теперь надо иметь в виду, что готовится новый пакет санкций против России. Там будут ограничительные меры или даже штрафы против тех, кто помогает РФ обходить санкции.»


Соответственно, решение Астаны по своему торгпредству свидетельствует «и о том, что Казахстан хочет оградить» — по сути, заблаговременно оградить — «себя от последствий того, что его могли бы обвинить в содействии обходу западных ограничений против РФ».

Похоже, решение закрыть торгпредство в России стало неожиданностью и для его руководства. Ещё в конце декабря 2022 исполняющий обязанности торгового представителя Казахстана в РФ Дамир Адильбеков докладывал, что это ведомство

«приступило к очередному этапу углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Поступает много запросов от регионов на поставки товаров и на открытие производств.»

Раньше торгпредство сотрудничало преимущественно с приграничными субъектами РФ, а теперь, по словам исполняющего обязанности торгпреда, география сотрудничества расширяется.

Впрочем, обращает на себя внимание, что Д. Адильбеков очень продолжительное время был не более чем исполняющим обязанности торгпреда. Значит, в Астане загодя не планировали придать соответствующий статус казахстанскому торгпреду в РФ.
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Использованы фотографии:
manas.news, inbusiness.kz
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7 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:01
    +2
    Наверное, у нас в городке закроется очередной магазинчик, с казахскими товарами..Так себе..кондитерские, консервы,промтовары..Цены?..Такие же ,на что то дороже..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:11
      -1
      Казахстан крайне боится вторичных санкций со стороны США и других западных стран.
      Какой-то пугливый наш партнер по ЕАЭС ! belay
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:37
    0
    Казахи идут туда, куда их гонят государственные чиновники. Чиновники идут туда, куда их гонят хозяева на Западе.

    Государство или союз-самостоятельны, только если имеют население более 200-300 млн. Но создать и сохранить такое государство может только общество с культурным уровнем несколько выше, чем у стада баранов.
    1. стар
      стар Сегодня, 06:37
      0
      Чиновники идут туда, куда их гонят хозяева на Западе.

      При Назарбаеве Казахстан пытался сосать с двух титек. Сейчас сосет с трех, но не титек и без России в составе участников.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 06:58
        0
        При Назарбаеве Казахстан пытался сосать с двух титек.

        Все любители подобных упражнений с Западом рано или поздно обязательно с удивлением обнаруживают, что это была вовсе не титька..
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:38
    0
    Здесь много упреков можно сделать в сторону Казахстана.Это и активное участие украинского посольства на территории этой страны, и участие отдельных лиц на Украине против нас и много всего.Но по большому счету нам этого не надо.Не разу не слышал протестов со стороны официальных лиц. Так получилось,мы живем своей жизнью,они своей. Наше гуманитарное влияние по сравнению с Турцией и Китаем равно нулю.Где то в Африке мы окучиваем большую территорию. А вот под боком-ну просто никак.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:27
    +1
    Казахстан медленно, но уверенно начинает дистанцироваться от России. И дело не только в "боязни вторичных санкций" и казахском национализме, яркие признаки которого периодически вспыхивают (как по сигналу). Казахские чиновники и политики решили, что дружба с Европой и Сша намного важней исторических связей с Россией и при этом на время даже забыли о влиянии Китая на эту республику. А военная помощь Украине через третьи страны и это республика входящая в ОДКБ. Чем это закончится трудно сказать, но зачатки "украинского пути" на лицо.