Как уходят казахи. Торгпред нам друг, но...

Если решение принято

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»,

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«Казахстан крайне боится вторичных санкций со стороны США и других западных стран. Поэтому демонстративно пытается показать, что отстраняется от России — на фоне нового пакета антироссийских санкций.»

«Были заявления о том, что они не поддерживают обход санкций, а теперь надо иметь в виду, что готовится новый пакет санкций против России. Там будут ограничительные меры или даже штрафы против тех, кто помогает РФ обходить санкции.»

«приступило к очередному этапу углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Поступает много запросов от регионов на поставки товаров и на открытие производств.»