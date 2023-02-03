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Премьер-министр Великобритании допустил возможность передачи Украине истребителей, даже несмотря на необходимость подготовки летчиков

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Премьер-министр Великобритании допустил возможность передачи Украине истребителей, даже несмотря на необходимость подготовки летчиков

Власти Великобритании не исключают возможность передачи Украине военных самолетов западного производства. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на телеканале Talk TV.


По утверждению главы британского правительства, Запад постоянно контактирует с «украинскими друзьями» и находится в курсе их проблем. Но для эксплуатации боевых самолетов требуется хороший уровень подготовки летчиков. Иногда на обучение летного состава уходят даже не месяцы, а годы, подчеркнул Риши Сунак.

Как отметил глава британского правительства, Соединенное королевство стало первой страной западного мира, решившей начать поставки Украине танков. Правда, речь идет всего о 14 боевых машинах. Но Сунак и такое скромное количество танков, предназначенных для отправки на Украину, видимо считает большим достижением.

Что касается передачи Украине самолетов, то пока западные страны еще не определились по данному вопросу. Одной из первых стран, заявивших о такой возможности, были Нидерланды. В королевстве скоро должны списать с вооружения военно-воздушных сил самолеты F-16, которые будут заменены самолетами F-35, также американского производства. Однако окончательное решение по передаче самолетов еще не принято.

Не исключено, что Великобритания, дабы стимулировать другие европейские страны на передачу самолетов, решит поставить 1-2 истребителя воздушным силам Украины, и это действие будет надлежащим образом распиарено в западной прессе. После этого поставки самолетов киевскому режиму начнут страны континентальной Европы.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Konflikty.pl
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:19
    0
    Проблема с авиацией не только в подготовке летчиков и персонала, к этим самолетам еще и соответствующую технику обслуживания поставить надо, привести сами ВПП под стандарт НАТО иначе эти самолеты быстро закончатся только от одних взлетов и посадок...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:26
      -1
      Цитата: svp67
      Проблема с авиацией не только в подготовке летчиков и персонала, к этим самолетам еще и соответствующую технику обслуживания поставить надо, привести сами ВПП под стандарт НАТО иначе эти самолеты быстро закончатся только от одних взлетов и посадок...

      Проблема глубже чем просто поставка и обслуживание самолётов.
      Проблема в самом существовании Британии и прочих европейских подкаблучников, которые прямо хлебом не корми только дай сделать хоть какую-нибудь гадость России и прочим независимым от англосаксонского мира странам.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:22
    0
    Где будут базироваться самолёты ?Молдавия,Румыния или Польша?Пилот после катапультирования сможет ответить на англицком :Как пройти на Даунинг стрит 10?
  3. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 15:24
    +1
    Эка, как припекает у бритов! Не терпится попробовать весь спектр вооружения из наличия. Смотрят, гады, как будем реагировать и бороться с ними.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:29
    0
    поставить 1-2 истребителя
    Сунак такой же суетливый, говорливый и пиарщик, как и министр обороны Уоллис. Для "украинских друзей" ни чего не жалко. Нет летчиков? Не проблема, обучим нескольких... за годик.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:34
    -1
    Можно ради хохмы оповестить лондон что мы непротив передаче ира и шотландии искандеров с калибрами для скорейшего обретения независимости и выхода из под короны. Передача на условиях немедленного использования под контролем прилетов оон обсе пасе и мамы пхеньянской.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 15:40
    0
    По всей видимости у него раздвоение личности. Он же на днях абсолютно противоположное изрекал.