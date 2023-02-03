Премьер-министр Великобритании допустил возможность передачи Украине истребителей, даже несмотря на необходимость подготовки летчиков

Власти Великобритании не исключают возможность передачи Украине военных самолетов западного производства. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на телеканале Talk TV.
По утверждению главы британского правительства, Запад постоянно контактирует с «украинскими друзьями» и находится в курсе их проблем. Но для эксплуатации боевых самолетов требуется хороший уровень подготовки летчиков. Иногда на обучение летного состава уходят даже не месяцы, а годы, подчеркнул Риши Сунак.
Как отметил глава британского правительства, Соединенное королевство стало первой страной западного мира, решившей начать поставки Украине танков. Правда, речь идет всего о 14 боевых машинах. Но Сунак и такое скромное количество танков, предназначенных для отправки на Украину, видимо считает большим достижением.
Что касается передачи Украине самолетов, то пока западные страны еще не определились по данному вопросу. Одной из первых стран, заявивших о такой возможности, были Нидерланды. В королевстве скоро должны списать с вооружения военно-воздушных сил самолеты F-16, которые будут заменены самолетами F-35, также американского производства. Однако окончательное решение по передаче самолетов еще не принято.
Не исключено, что Великобритания, дабы стимулировать другие европейские страны на передачу самолетов, решит поставить 1-2 истребителя воздушным силам Украины, и это действие будет надлежащим образом распиарено в западной прессе. После этого поставки самолетов киевскому режиму начнут страны континентальной Европы.