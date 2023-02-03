Foreign Policy: Европейский энергетический кризис наиболее отразился на бедных странах

В результате европейского энергетического кризиса в наиболее тяжелом положении оказались бедные страны, не способные конкурировать в закупках СПГ с Евросоюзом, ощутившим серьезный дефицит электроэнергии.По данным американского издания Foreign Policy, за почти год, прошедший с начала спецоперации на Украине, объемы поставок российского газа в страны Евросоюза сократились почти вдвое из-за диверсии, совершенной на трубопроводах "Северный поток", снижения объемов закупок европейскими странами, а также сокращения Москвой поставок в ответ на оказание военной поддержки Украине.Помимо других отраслей, газ широко используется в выработке электроэнергии. Так, по состоянию на 2021 год, доля газовых электростанций составляла 34% от совокупного объема европейской электрогенерации. Из-за сокращения поставок газа из России, Европе пришлось перейти на сжиженный газ, что привело к росту цен на СПГ на 1900% в сравнении с зафиксированным в период пандемии коронавируса минимумом.Рост цен на энергоносители не только ощутимо отразился на европейской промышленности, однако также стал катастрофой для жителей бедных стран. Такие страны, как Индия, Бразилия, Бангладеш и Пакистан столкнулись с невозможностью обеспечения топливом своей промышленности и электроэнергетического комплекса, что привело к необходимости отключения электричества населению.Поставщики СПГ игнорируют нужды бедных стран, предпочитая поставлять его в более платежеспособные богатые страны. Более того, нередко не выполняются заключенные ранее обязательства по договорам о поставках СПГ в бедные страны.