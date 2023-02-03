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Foreign Policy: Европейский энергетический кризис наиболее отразился на бедных странах

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Foreign Policy: Европейский энергетический кризис наиболее отразился на бедных странах

В результате европейского энергетического кризиса в наиболее тяжелом положении оказались бедные страны, не способные конкурировать в закупках СПГ с Евросоюзом, ощутившим серьезный дефицит электроэнергии.


По данным американского издания Foreign Policy, за почти год, прошедший с начала спецоперации на Украине, объемы поставок российского газа в страны Евросоюза сократились почти вдвое из-за диверсии, совершенной на трубопроводах "Северный поток", снижения объемов закупок европейскими странами, а также сокращения Москвой поставок в ответ на оказание военной поддержки Украине.

Помимо других отраслей, газ широко используется в выработке электроэнергии. Так, по состоянию на 2021 год, доля газовых электростанций составляла 34% от совокупного объема европейской электрогенерации. Из-за сокращения поставок газа из России, Европе пришлось перейти на сжиженный газ, что привело к росту цен на СПГ на 1900% в сравнении с зафиксированным в период пандемии коронавируса минимумом.

Рост цен на энергоносители не только ощутимо отразился на европейской промышленности, однако также стал катастрофой для жителей бедных стран. Такие страны, как Индия, Бразилия, Бангладеш и Пакистан столкнулись с невозможностью обеспечения топливом своей промышленности и электроэнергетического комплекса, что привело к необходимости отключения электричества населению.

Поставщики СПГ игнорируют нужды бедных стран, предпочитая поставлять его в более платежеспособные богатые страны. Более того, нередко не выполняются заключенные ранее обязательства по договорам о поставках СПГ в бедные страны.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / JoachimKohlerBremen
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:34
    0
    Может Новатеку пора игнорировать Европу и переключиться на другие страны?А то смотрю в Европу его газовозы,как по рельсам шастают туда - сюда.Газовозы Шасталы называются.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:48
      0
      По данным американского издания Foreign Policy,...

      В простонародье это называется "крокодилье слёзы". crying

      Сначала создали проблему и поставили многие страны в тяжёлое положение, а потом встали этакие сытые и довольные дяди рядом с нуждающимися и спрашивают их "Ну как вы поживаете бедолаги". wassat
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:36
    0
    Гдето я уже слышал эту песню. А! точно, про голод в африке чтото такое было. Бедная африка так оголодает, так оголодает, поэтому все зерно необходимо переправить в европу. ))))
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:45
    +1
    А Европе есть дело до бедных стран, когда они в "трудную годину" готовы друг у друга воровать. Тому пример начальный период ковида и проблемы с масками. Европу с ее нынешними ценами на газ не жалко от слова совсем. А Индии (она тоже бедная?), Бразилии, Бангладеш и Пакистану кто мешает закупать российский СПГ? А наверное американо-европейские санкции? Но тогда извините. Обращайтесь к тем кого поддержали в санкционной войне.