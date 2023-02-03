Правительство Брянской области ввело бессрочный уровень высокой террористической опасности

Территория Брянской области практически с самого начала спецоперации на Украине регулярно подвергается террористическим атакам ВСУ, в результате которых разрушаются гражданские объекты, есть пострадавшие. Накануне украинские националисты ударили ракетой «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба», проходящему по территории региона. К счастью, снаряд не достиг цели, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», никто не пострадал.С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах. Однако этих мер, очевидно, уже недостаточно для обеспечения безопасности в регионе.Сегодня на сайте правительства Брянской области опубликовано официальное сообщение, что с 14.00 часов местного времени в регионе начинает бессрочно, до особого распоряжения об отмене, действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. Усиление безопасности введено в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и с целью его предотвращения, сказано в заявлении правительства.Новый режим противодействия террористическим актам не ущемляет прав и свобод граждан, его введение направлено на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз, отмечает руководство региона.На сайте правительства Брянской области также приведены подробные рекомендации гражданам по усилению мер предосторожности в период действия антитеррористического режима, указаны контактные телефоны правоохранительных и экстренных служб.