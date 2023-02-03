Берлин готов поставить ВСУ устаревшие танки Leopard 1, к которым нет боеприпасов

Это вызывает некоторые проблемы, поскольку Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют другой калибр, чем у более новых Leopard 2

Правительство Федеративной Республики ищет снаряды для бронетехники, которую собирается поставить на Украину. Особенно остро стоит проблема с предназначенными для ВСУ танками Leopard 1.Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в федеральном правительстве.Берлин готов поставить ВСУ устаревшие танки Leopard 1 в количестве 88 единиц, к которым нет боеприпасов. Это было идеей руководства немецкой компании Rheinmetall, которое намерено отремонтировать и отправить на Украину эти старые боевые машины. И правительство ФРГ одобряет данное решение.Но существует препятствие, мешающее осуществить данный план.- поясняет суть проблемы собеседник немецких журналистов.Проблема с боеприпасами есть и у предназначенных к поставке на Украину самоходных комплексов ПВО Gepard немецкого производства, которые Берлин намерен выкупить у Катара. Боеприпасы к ним производятся в Швейцарии, которая запрещает реэкспорт своей военной продукции на Украину.Ранее правительство ФРГ объявило о своем намерении поставить Киеву 14 танков Leopard 2. В пакет поставки, помимо самих боевых машин, входят боеприпасы, техобслуживание и обучение украинских военнослужащих специалистами Бундесвера. Помимо этого, Берлин позволит отправить на Украину такую технику и другим странам, ранее закупившим ее у немецкого производителя.