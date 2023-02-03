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Берлин готов поставить ВСУ устаревшие танки Leopard 1, к которым нет боеприпасов

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Берлин готов поставить ВСУ устаревшие танки Leopard 1, к которым нет боеприпасов

Правительство Федеративной Республики ищет снаряды для бронетехники, которую собирается поставить на Украину. Особенно остро стоит проблема с предназначенными для ВСУ танками Leopard 1.

Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в федеральном правительстве.

Берлин готов поставить ВСУ устаревшие танки Leopard 1 в количестве 88 единиц, к которым нет боеприпасов. Это было идеей руководства немецкой компании Rheinmetall, которое намерено отремонтировать и отправить на Украину эти старые боевые машины. И правительство ФРГ одобряет данное решение.


Но существует препятствие, мешающее осуществить данный план.

Это вызывает некоторые проблемы, поскольку Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют другой калибр, чем у более новых Leopard 2

- поясняет суть проблемы собеседник немецких журналистов.

Проблема с боеприпасами есть и у предназначенных к поставке на Украину самоходных комплексов ПВО Gepard немецкого производства, которые Берлин намерен выкупить у Катара. Боеприпасы к ним производятся в Швейцарии, которая запрещает реэкспорт своей военной продукции на Украину.

Ранее правительство ФРГ объявило о своем намерении поставить Киеву 14 танков Leopard 2. В пакет поставки, помимо самих боевых машин, входят боеприпасы, техобслуживание и обучение украинских военнослужащих специалистами Бундесвера. Помимо этого, Берлин позволит отправить на Украину такую технику и другим странам, ранее закупившим ее у немецкого производителя.
Использованы фотографии:
https://www.kmweg.com/
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19 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 15:34
    +1
    А вот и соперник наших 62 - блин, значит и у них не всё так хорошо
    1. fuffi
      fuffi Сегодня, 15:51
      -1
      Цитата: WhiteFallen
      А вот и соперник наших 62 - блин, значит и у них не всё так хорошо

      да все там нормально. просто американцы решили как всегда кинуть своих союзников. фошизды же говорили что поставят танки если будут абрамсы. американцы объявили и эти вписались и даже готовить начали, а потом американцы сказали, что абрамсы поставят через 9 месяцев, читай потом, когда-нибудь. а пока вы свои танки гоните. вот фошизды и достали из чулана старье. поимели европейцев как всегда
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:58
      0
      Слив через прессу различных "проблем" то у одной то у другой стране-спонсоре нацистского киевского режима может иметь несколько причин:
      - деза, рассчитанная на население стран-спонсоров или Россию,
      - спонсоры не договорились о том, кто первый начнёт поставку танков и прочего высокотехнологичного "добра" на Украину и кто будет оплачивать эти "подарки",
      - янки притормозили и ведут переговоры с Россией.
  2. DenD
    DenD Сегодня, 15:37
    +3
    Не понял. Танки на консервации есть, а снарядов к ним нет. Чудны дела твои Господи. И это практичные немцы?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:43
      +3
      Они на консервации у рейнметала(частная компания) а не у вооруженных сил, поэтому и снарядов нет.Видимо оставили для продажи на запчасти тем странам где они ещё есть,типо Испании.Вот у них небось есть снаряды hi
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: DenD
      Чудны дела твои Господи.

  3. lexseyOGK
    lexseyOGK Сегодня, 15:39
    +5
    Автор родил ежа. Вы всерьёз думаете что в мире нет боеприпасов для 105 орудия L7? Сходят в Израиль как минимум
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:47
      +2
      Действительно ,куда эту пушку не совали- снарядов должно быть горы.Даже у индусов и китайцев эта пушка была в танках.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: lexseyOGK
      Автор родил ежа. Вы всерьёз думаете что в мире нет боеприпасов для 105 орудия L7? Сходят в Израиль как минимум

      Откуда они у нас? 105 мм уже лет 15 как даже у резервистов закончились.
      Если ,что и было на складах давно распродали.
      1. Аригин
        Аригин Сегодня, 15:59
        0
        Вот это правильно. Что их, солить, что ли?
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: lexseyOGK
      в мире нет боеприпасов для 105 орудия L7

      В мире и в ФРГ - это не одно и то же. Тот же Израиль не горит желанием вооружать Украину.
  4. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 15:40
    +1
    А вот и немецкие духовки для свинины одобрили fellow
  5. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 15:40
    +5
    На L7 нет снарядов? Не смешите. Это самая массовая пушка НАТО если не в мире, которая выпускается и устанавливается на различные самоходные орудия до сих пор. Производство снарядов идет от Израиля до Китая, не говоря о сохранившихся складах с холодной войны.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: ColdWind
      На L7 нет снарядов? Не смешите. Это самая массовая пушка НАТО если не в мире

      Есл хорошо поискать, то можно найти, но как я понял, Германия это право оставляет для незалежной - "Вам надо, вы и ищите снаряды."

      Федеративная Республика Германии L7A3
      Модификация пушки в Западной Германии, разработана для танка Leopard 1.

      Швеция L74
      Шведский вариант, был создан для установки в танки Strv 103. Выпускался фирмой Bofors и имел длину ствола 62 калибра (6,51 м).

      Соединённые Штаты Америки M68
      Создан в США для ОБТ M60. Также использовался на M1 Abrams вплоть до замены его на M256.

      Турция M68T
      Турецкий вариант M68 для перевооружения танков M48.

      Соединённые Штаты Америки M68A1E4
      Вариант США от M68, предназначенный для использования на машине огневой поддержки М1128 MGS Stryker.

      Республика Корея KM68A1
      Корейский вариант пушки M68. Использовался на M48A5K и K1.

      Китай/Австрия Type 79/81/83
      Китайская копия L7, направленная в Австрию.

      Аргентина FM К.4 Modelo 1L.
  6. vikie1778
    vikie1778 Сегодня, 15:46
    0
    лобовая броня Леопарда 1 всего 70 мм толщиной и сделана из простой стали, даже Панцерфаусты ВМВ пробьют со всех сторон, что уж говорить о РПГ, отправка музейных экспонатов на фронт - явный вздох отчаяния!
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:48
    0
    Берлин готов поставить ВСУ устаревшие танки Leopard 1 в количестве 88 единиц, к которым нет боеприпасов.

    А может еще и двигателей нет, на этих "Леапёрдах".
    Смекалке немцев не откажешь -" Мы же вам танки поставляем, а снаряды, это ваши проблемы". Чеши репу Зеля.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:48
    0
    Берлин готов поставить ВСУ устаревшие танки Leopard 1 в количестве 88 единиц, к которым нет боеприпасов.
    Это уже какой-то европейский сюр. Или они так тролят Украину за "ливерную колбасу"? Либо нет желания поскрести по сусекам разных стран.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:00
    0
    Друзья мои, вот вы тут ржёте над немцами и тролите чубатых, а на самом деле этот танк может таких бед наделать, что мало не покажется. И так - выкидываем пушку нафиг (высвобождаем пространство на половину башни). Меняем придульную бронеплиту на полушар и ставим спарку из двух 12,7 пулемётов. По бокам башни ставим блоки по 6 противотанковых гранатомётов - и вот вам охренительная одноразовая машина прорыва. А уж найти в неё камикадзе с помощью боевой химии вообще не проблема. Так что извините, но не смешно...
  10. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 16:02
    0
    Ну и правильно! Пусть пока имитируют выстрелы.Нато обещали танки, но не снаряды к ним!!