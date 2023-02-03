Сотрудники СК РФ обнаружили фрагменты неизвестного боеприпаса на месте обстрела в Ясиноватой (ДНР)

Судя по всему, Запад «негласно» продолжает расширять номенклатуру поставляемого Киеву вооружения. В частности, ВСУ ведут артиллерийский обстрел мирных российских городов боеприпасами неустановленного вида и типа.
Так, сотрудники следственной группы СК РФ совместно с представителями администрации Ясиноватой (ДНР) обнаружили на месте вчерашнего обстрела части неизвестного боеприпаса, пишет РИА Новости. Сообщается, что найденные фрагменты изъяты и переданы на экспертизу.
Напомним, что вчера, 2 февраля, около 20.00 МСК украинские боевики нанесли удар по центру города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Предположительно целью обстрела было здание городской администрации. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Касательно боеприпасов неустановленного типа, очевидно, что США и их союзники будут «выжимать» максимальную пользу из конфликта на Украине. Помимо поддержки Киева, направленной на ослабление России, Штаты постараются «обкатать» некоторые виды вооружения в реальных боевых условиях.
Например, согласно данным из открытых источников, те самые боеприпасы GLSDB, поражающие цели на расстоянии в 150 км, которые США якобы собираются передать Украине, ни разу не применялись в реальных конфликтах.