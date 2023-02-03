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Сотрудники СК РФ обнаружили фрагменты неизвестного боеприпаса на месте обстрела в Ясиноватой (ДНР)

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Сотрудники СК РФ обнаружили фрагменты неизвестного боеприпаса на месте обстрела в Ясиноватой (ДНР)

Судя по всему, Запад «негласно» продолжает расширять номенклатуру поставляемого Киеву вооружения. В частности, ВСУ ведут артиллерийский обстрел мирных российских городов боеприпасами неустановленного вида и типа.


Так, сотрудники следственной группы СК РФ совместно с представителями администрации Ясиноватой (ДНР) обнаружили на месте вчерашнего обстрела части неизвестного боеприпаса, пишет РИА Новости. Сообщается, что найденные фрагменты изъяты и переданы на экспертизу.

Напомним, что вчера, 2 февраля, около 20.00 МСК украинские боевики нанесли удар по центру города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Предположительно целью обстрела было здание городской администрации. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Касательно боеприпасов неустановленного типа, очевидно, что США и их союзники будут «выжимать» максимальную пользу из конфликта на Украине. Помимо поддержки Киева, направленной на ослабление России, Штаты постараются «обкатать» некоторые виды вооружения в реальных боевых условиях.

Например, согласно данным из открытых источников, те самые боеприпасы GLSDB, поражающие цели на расстоянии в 150 км, которые США якобы собираются передать Украине, ни разу не применялись в реальных конфликтах.
Автор:
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10 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:17
    +2
    СК РФ обнаружили фрагменты неизвестного боеприпаса

    натовцы всю гадость тащат на Украину
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 16:17
    +1
    В общем то ничего удивительного - номенклатура боеприпасов к уже поставленной технике очень широка
  3. кредо
    кредо Сегодня, 16:24
    +1
    Ну надо же, а на отечественном ТВ до хрипоты спорят всякие там политологи и бывшие военспецы о том, что и в каком количестве поставляют и собираются поставить страны НАТО на Украину и когда, постоянно обсуждая информацию из-за бугра, будто бы эта информация является верной и правдивой.
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 16:26
    +1
    Ой ой, неизвестный боеприпас, где его сделали, ведь заводов выпускающих боеприпасы десяти тысячи, почти как и колбасных, мы не знаем такого завода с таким оборудованием
    Наша разведка с трудом отслеживает сырные заводы и их нелегальные поставки сыров в РФ
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 17:00
      +1
      Каждая партия ВВ имеет маркер. Каждый осколок от 2 гр. несёт следы ВВ.
      Хроматограф и "библиотеку" в помощь экспертам. Иначе - инопланетяне...
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:27
    0
    То, что Украина превратилась в ПОЛИГОН ,для отработки оружия с обеих сторон....ЕС+ШТАТЫ естественно сольются wassat как писал Бисмарк-русские долго запрягают...за то быстро едут!!!....но спустя годы, никто к ниму не прислушался
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:29
    +2
    Пока в Москве будут «жевать сопли», рассуждая о вреде и невозможности использовать имеющееся в России оружие, НАТО будет совершенствоваться в цинизме и разновидностях паскудства...
    1. Братков Олег
      Братков Олег Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: ROSS 42
      Пока в Москве будут «жевать ...

      Никак не дождётесь ядерных осадков? Каждое утро с дозиметром на улицу... Нет, ещё не идут ((( ?
    2. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 17:10
      0
      Менталитет у нас токой!!!....мы умеем прощать....от ЭТОГ и страдаем
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:49
    +1
    Man sollte die USA endlich auch in größtmöglichem Umfang
    als Empfänger derartiger "Geschenke" in die Liste der
    "Bevorzugten" aufnehmen...!!!
  8. Комментарий был удален.