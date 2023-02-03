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Украинские СМИ: В Очакове и Херсоне слышны взрывы

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Украинские СМИ: В Очакове и Херсоне слышны взрывы

В городе Очаков Николаевской области и в оккупированном украинскими формированиями Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, ссылаясь на сообщения местных жителей.


Как утверждают украинские СМИ, взрывы раздались вскоре после того, как на ряде территорий Украины и оккупированных ВСУ регионов России была объявлена воздушная тревога. Интересно, что к тому времени, как прогремели взрывы, воздушная тревога уже была отменена.

Напомним, что воздушную тревогу украинские власти объявляют всегда, когда на аэродромах России и Белоруссии происходит взлет самолетов российских Воздушно-космических сил. Вне зависимости от причин поднятия в воздух самолетов, на Украине начинается воздушная тревога.

Массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также по военным складам и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения, ВС РФ начали наносить после того, как украинские спецслужбы организовали ряд террористических актов на территории Российской Федерации, включая взрыв на Крымском мосту. Теперь удары по инфраструктуре Украины наносятся относительно регулярно.

В результате массированных атак украинская энергетическая система пострадала очень сильно. В стране теперь наблюдаются регулярные отключения света, периодически останавливается электрический транспорт в крупных городах.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:36
    +4
    В Херсоне ясно,там у ждунов дно рвёт при получении повестки .А в Очакове?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:49
      0
      а вот хороший вопрос, что делать с пленными мобилизованными с Херсона ? это граждане Украины или уже России, по каким законам судить? если по российским то это измена Родине и двадцадка на каждый свиной пятачок.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:37
    +1
    А что не так?Вы же на войне,укросми,так что не обращайте внимания,привыкайтк ко взрывам.