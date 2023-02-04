F-16 в небе Украины: думают долго, делают втихую

Если спокойно и внимательно посмотреть на то, как развиваются события с поставками военной техники в Украину, то уже вполне можно сделать вывод о том, что F-16 на вооружение ВСУ попадут. Чучелом, тушкой, с наемниками в кабинах, но попадут. А с F-16 реально будет увидеть в украинском небе и «Миражи».
Почему нет? Самолет – это очень дорого. Отдать старый, чтобы получить на его место новый – это сам бог (министр финансов) велел, потому что очень это выгодно: загружены местные предприятия, рабочие пашут и так далее. Правда, все это действительно для тех стран, у кого есть своя авиационная промышленность.
Потому просто дикая инициатива Нидерландов и Польши смотрится сильно замысловато. Однако, все намного проще, чем кажется.
В США пока «думают», давать Украине самолёты, или не давать. Нормальная завязка сюжета, если вспомнить, как вообще начиналась поддержка Украины блоком НАТО.
- Мы дадим только старое советское вооружение.
- Мы дадим старое советское вооружение и совсем немного БПЛА типа «Байрактар».
- Мы дадим чуть-чуть «Джавелинов».
- Мы дадим буквально несколько артиллерийских систем. И несколько станций контрбатарейной борьбы.
- Мы дадим сколько сможем артсистем и пару HIMARS/
- HIMARS дадим побольше, но без дальнобойных ракет. И подумаем насчет танков.
- Танки дадим, но не сегодня. Но дадим. БМП? А что БМП, это же не танки…
- Танки дадим, да. Самолеты не дадим, хотя подумаем.
Думаю, аналогия прослеживается вполне нормально. То, что сегодня США вслух говорят о том, что поставки самолетов Украине – это дело далекого грядущего, если вообще будет возможно, Польша и Нидерланды уже на полном серьезе рассматривают варианты передачи своих F-16 Украине.
Да и в самих Штатах понемногу растет поддержка идеи отправки ВСУ самолетов и подготовки экипажей. F-16 будут использоваться для патрулирования воздушного пространства Украины и будут особенно полезны против российских крылатых ракет. По крайней мере, так говорят украинцы, которые так мотивируют поставки самолетов своим вооруженным силам.
Действительно, F-16, конструкция которого родом из 80-х годов прошлого века, в таком виде смотрится вполне нормально. Это не так затратно и опасно, как, скажем, отправка в Украину тех же F-22 и F-35.
Как сказал один чиновник из американского военного ведомства, «Давайте посмотрим правде в глаза, ядерная война не произойдет из-за F-16».
Возможно, что и не произойдет. А может случиться и иначе. Рисование «красных линий» российскими властями рано или поздно может закончиться (все с тем же нулевым результатом), вопрос применения ядерного оружия (которым, заметим, давно угрожают некоторые российские политики второго эшелона) может быть поставлен в новом и не совсем красивом ракурсе.
Украина начала войну не с самыми лучшими ВВС: 43 МиГ-29 и 34 Су-27. Плюс около 30 Су-25 и 16 Су-24. Не очень много. Тем более, что все самолеты были построены в советские времена и на момент начала боевых действий возраст машин составлял 30 лет и более.
Да, ВВС стран бывших участниц Варшавского договора, а теперь членов НАТО, щедро поделились запасными частями и даже целыми самолетами. Однако год боевых действий истощил запасы необходимого как в странах НАТО, так и в украинских ВВС.
В итоге та сторона пришла к пониманию, что в 2023 году либо Украина вообще останется без самолетов, либо союзники просто обязаны что-то предпринять для того, чтобы украинские ВВС продолжали представлять из себя хоть что-то боеспособное.
Одним из таких вариантов решений был вариант передачи Украине истребителей F-16 «Fighting Falcon». F-16, первоначально разработанный как недорогой истребитель, за последние четыре десятилетия превратился в эффективный многоцелевой ударный истребитель. Весьма ранее популярный за счет своей простоты и невысокой цены в среде ВВС НАТО, F-16 постепенно заменяется в их частях на F-35 «Lightning II».
Сегодня многие хотят сменить F-16 на F-35. И здесь получается простая схема: по мере прибытия новых F-35 в военно-воздушные силы стран НАТО, таких Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Польша и другие, военные ведомства списывают свои F-16, представляя возможность отправки их в Украину.
Соответственно, этот процесс позволит высвободить и отдать большое количество запасных частей и боеприпасов, которые больше не нужны операторам F-35.
Насколько F-16 может усилить ВВС Украины?
Намного. Истребители вообще являются самолетами двойного назначения: они могут быть использованы в наступательных целях для захвата контроля над воздушным пространством другой страны, и не менее эффективны в защите своего собственного пространства.
Если Украина получит F-16, они вряд ли будут ограничены оборонительной ролью. Это же не комплекс HIMARS, для которого достаточно не дать тактических ракет. Но здесь возникают трудности с применением, поскольку действия авиации в зоне СВО вообще затруднены противодействием ПВО с обеих сторон.
Можно рассматривать F-16 как компонент ПВО. Учитывая, что F-16, как и все самолеты 4 поколения изначально предназначенный для использования против бомбардировщиков и ударных самолетов, он также может оказаться эффективен против российских крылатых ракет «Калибр», 9М729 и Х-101. Радар F-16C AN/APG-68 может обнаруживать подобные цели в режиме обзора на расстоянии до 50 километров.
Россия в 2022 году не единожды продемонстрировала эффективность массированных ракетных ударов. F-16, вооруженный ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которые уже продемонстрировали свою состоятельность, будучи запускаемы с пусковых установок наземного базирования NASAMS, мог бы патрулировать воздушное пространство над Украиной, быстро реагируя на пуски крылатых ракет по объектам и перехватывая их до подлета к городам.
Польша и Нидерланды заявили, что они отправят F-16, так как обе страны уже стоят в списке заказчиков на F-35. Польша готова передать 36 F-16 поздних моделей, получив взамен 32 F-35 «Lightning II», которые по контракту должны начать прибывать в 2026 году.
В отличие от других операторов F-16, Польша не готовилась к выводу из эксплуатации своих F-16 в ближайшее время, все-таки до 2026 года еще много времени. Однако предложение Польши о передаче F-16 Украине может стать тем самым краеугольным камнем, который вызывает лавину. Как в свое время первые САУ «Краб» от Польши вызвали акты дарения других артиллерийских систем от стран-участниц НАТО.
С Нидерландами еще интереснее. У страны были весьма впечатляющие ВВС, состоящие из более чем двух сотен все тех же F-16. С течением времени воздушный флот страны сократился до 68 самолетов, а вот из числа списанных запросто можно было бы выделить изрядное количество самолетов для передачи Украине. Особенно учитывая, что свои F-35 Нидерланды получат раньше Польши.
Многие эксперты (в том числе и в Украине) считают, что украинским летчикам потребуется около шести месяцев обучения, чтобы овладеть F-16. Украинские военное ведомство отобрало из числа летного состава ВВС около 50 человек с приличным знанием английского языка.
Байден говорит «нет», но значит ли это «нет»?
А президент США Джо Байден, когда его спросили, отправят ли Соединенные Штаты F-16 в Украину, ответил, что нет. Но мы прекрасно помним, что точно так же он ответил на вопрос о передаче Украине танков М1А2 «Абрамс». Однако, как только уровень одобрительного шума достиг максимума, то господин Байден тут же отменил свое изначальное решение.
Потому вполне естественным будет такое развитие событий, как и в случае с танками. Общественность США поднимет шум, выразит одобрение и… самолеты пойдут в Украину.
Точнее, они пойдут не из США. По первому времени, по крайней мере.
Получится примерно как с немецкими танками. Все, от Киева до Вашингтона очень хотели, чтобы «Леопарды» оказались в украинской армии. Берлин сопротивлялся, сколько мог, но в итоге немцев переиграли. Американцы и британцы заявили о поставках своих танков Украине, немцам просто было некуда деваться. И «Леопарды» будут в распоряжении ВСУ. Хорошо это или нет – отдельный разговор.
Так что даже если Байден и будет дальше говорить «нет», американские самолеты все равно могут оказаться на Украине. Просто они пойдут из закромов Польши, Нидерландов, Дании и других стран. А там дальше ожидаемо и США подтянутся. Собственно, от Штатов ничего такого и не нужно, переподготовка летного состава и модернизация имеющихся самолетов. Ну и выпуск F-35, которые должны будут заменить передаваемые Украине F-16.
А там и те же немцы с французами могут подтянуться. У французов есть совершенно ненужные им «Мираж 2000», которые неплохо было бы заменить «Рафалями», а у немцев есть «Торнадо», которые они тоже хотели бы пожертвовать на алтарь взамен F-35.
Так что самолеты у украинских ВВС будут. Не столь важно, будут это F-16, «Миражи» или «Торнадо». Важно то, что поставками вооружений Запад станет всеми силами затягивать эту войну, цель которой сегодня совершенно понятна: уничтожение русского мира не важно под какой вывеской.
И пока различные должностные лица США будут и дальше говорить «нет» в отношении поставок оружия в Украину, других лица будут тренировать украинских летчиков, вербовать наемников среди пилотов других стран, ремонтировать и модернизировать старые F-16 в других странах.
Ничего личного, просто бизнес.