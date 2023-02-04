Военное обозрение
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F-16 в небе Украины: думают долго, делают втихую

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F-16 в небе Украины: думают долго, делают втихую

Если спокойно и внимательно посмотреть на то, как развиваются события с поставками военной техники в Украину, то уже вполне можно сделать вывод о том, что F-16 на вооружение ВСУ попадут. Чучелом, тушкой, с наемниками в кабинах, но попадут. А с F-16 реально будет увидеть в украинском небе и «Миражи».


Почему нет? Самолет – это очень дорого. Отдать старый, чтобы получить на его место новый – это сам бог (министр финансов) велел, потому что очень это выгодно: загружены местные предприятия, рабочие пашут и так далее. Правда, все это действительно для тех стран, у кого есть своя авиационная промышленность.

Потому просто дикая инициатива Нидерландов и Польши смотрится сильно замысловато. Однако, все намного проще, чем кажется.


В США пока «думают», давать Украине самолёты, или не давать. Нормальная завязка сюжета, если вспомнить, как вообще начиналась поддержка Украины блоком НАТО.

- Мы дадим только старое советское вооружение.
- Мы дадим старое советское вооружение и совсем немного БПЛА типа «Байрактар».
- Мы дадим чуть-чуть «Джавелинов».
- Мы дадим буквально несколько артиллерийских систем. И несколько станций контрбатарейной борьбы.
- Мы дадим сколько сможем артсистем и пару HIMARS/
- HIMARS дадим побольше, но без дальнобойных ракет. И подумаем насчет танков.
- Танки дадим, но не сегодня. Но дадим. БМП? А что БМП, это же не танки…
- Танки дадим, да. Самолеты не дадим, хотя подумаем.

Думаю, аналогия прослеживается вполне нормально. То, что сегодня США вслух говорят о том, что поставки самолетов Украине – это дело далекого грядущего, если вообще будет возможно, Польша и Нидерланды уже на полном серьезе рассматривают варианты передачи своих F-16 Украине.

Да и в самих Штатах понемногу растет поддержка идеи отправки ВСУ самолетов и подготовки экипажей. F-16 будут использоваться для патрулирования воздушного пространства Украины и будут особенно полезны против российских крылатых ракет. По крайней мере, так говорят украинцы, которые так мотивируют поставки самолетов своим вооруженным силам.

Действительно, F-16, конструкция которого родом из 80-х годов прошлого века, в таком виде смотрится вполне нормально. Это не так затратно и опасно, как, скажем, отправка в Украину тех же F-22 и F-35.

Как сказал один чиновник из американского военного ведомства, «Давайте посмотрим правде в глаза, ядерная война не произойдет из-за F-16».


Возможно, что и не произойдет. А может случиться и иначе. Рисование «красных линий» российскими властями рано или поздно может закончиться (все с тем же нулевым результатом), вопрос применения ядерного оружия (которым, заметим, давно угрожают некоторые российские политики второго эшелона) может быть поставлен в новом и не совсем красивом ракурсе.
Украина начала войну не с самыми лучшими ВВС: 43 МиГ-29 и 34 Су-27. Плюс около 30 Су-25 и 16 Су-24. Не очень много. Тем более, что все самолеты были построены в советские времена и на момент начала боевых действий возраст машин составлял 30 лет и более.

Да, ВВС стран бывших участниц Варшавского договора, а теперь членов НАТО, щедро поделились запасными частями и даже целыми самолетами. Однако год боевых действий истощил запасы необходимого как в странах НАТО, так и в украинских ВВС.

В итоге та сторона пришла к пониманию, что в 2023 году либо Украина вообще останется без самолетов, либо союзники просто обязаны что-то предпринять для того, чтобы украинские ВВС продолжали представлять из себя хоть что-то боеспособное.

Одним из таких вариантов решений был вариант передачи Украине истребителей F-16 «Fighting Falcon». F-16, первоначально разработанный как недорогой истребитель, за последние четыре десятилетия превратился в эффективный многоцелевой ударный истребитель. Весьма ранее популярный за счет своей простоты и невысокой цены в среде ВВС НАТО, F-16 постепенно заменяется в их частях на F-35 «Lightning II».

Сегодня многие хотят сменить F-16 на F-35. И здесь получается простая схема: по мере прибытия новых F-35 в военно-воздушные силы стран НАТО, таких Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Польша и другие, военные ведомства списывают свои F-16, представляя возможность отправки их в Украину.

Соответственно, этот процесс позволит высвободить и отдать большое количество запасных частей и боеприпасов, которые больше не нужны операторам F-35.

Насколько F-16 может усилить ВВС Украины?


Намного. Истребители вообще являются самолетами двойного назначения: они могут быть использованы в наступательных целях для захвата контроля над воздушным пространством другой страны, и не менее эффективны в защите своего собственного пространства.

Если Украина получит F-16, они вряд ли будут ограничены оборонительной ролью. Это же не комплекс HIMARS, для которого достаточно не дать тактических ракет. Но здесь возникают трудности с применением, поскольку действия авиации в зоне СВО вообще затруднены противодействием ПВО с обеих сторон.

Можно рассматривать F-16 как компонент ПВО. Учитывая, что F-16, как и все самолеты 4 поколения изначально предназначенный для использования против бомбардировщиков и ударных самолетов, он также может оказаться эффективен против российских крылатых ракет «Калибр», 9М729 и Х-101. Радар F-16C AN/APG-68 может обнаруживать подобные цели в режиме обзора на расстоянии до 50 километров.

Россия в 2022 году не единожды продемонстрировала эффективность массированных ракетных ударов. F-16, вооруженный ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которые уже продемонстрировали свою состоятельность, будучи запускаемы с пусковых установок наземного базирования NASAMS, мог бы патрулировать воздушное пространство над Украиной, быстро реагируя на пуски крылатых ракет по объектам и перехватывая их до подлета к городам.

Польша и Нидерланды заявили, что они отправят F-16, так как обе страны уже стоят в списке заказчиков на F-35. Польша готова передать 36 F-16 поздних моделей, получив взамен 32 F-35 «Lightning II», которые по контракту должны начать прибывать в 2026 году.

В отличие от других операторов F-16, Польша не готовилась к выводу из эксплуатации своих F-16 в ближайшее время, все-таки до 2026 года еще много времени. Однако предложение Польши о передаче F-16 Украине может стать тем самым краеугольным камнем, который вызывает лавину. Как в свое время первые САУ «Краб» от Польши вызвали акты дарения других артиллерийских систем от стран-участниц НАТО.

С Нидерландами еще интереснее. У страны были весьма впечатляющие ВВС, состоящие из более чем двух сотен все тех же F-16. С течением времени воздушный флот страны сократился до 68 самолетов, а вот из числа списанных запросто можно было бы выделить изрядное количество самолетов для передачи Украине. Особенно учитывая, что свои F-35 Нидерланды получат раньше Польши.

Многие эксперты (в том числе и в Украине) считают, что украинским летчикам потребуется около шести месяцев обучения, чтобы овладеть F-16. Украинские военное ведомство отобрало из числа летного состава ВВС около 50 человек с приличным знанием английского языка.


Байден говорит «нет», но значит ли это «нет»?

А президент США Джо Байден, когда его спросили, отправят ли Соединенные Штаты F-16 в Украину, ответил, что нет. Но мы прекрасно помним, что точно так же он ответил на вопрос о передаче Украине танков М1А2 «Абрамс». Однако, как только уровень одобрительного шума достиг максимума, то господин Байден тут же отменил свое изначальное решение.

Потому вполне естественным будет такое развитие событий, как и в случае с танками. Общественность США поднимет шум, выразит одобрение и… самолеты пойдут в Украину.

Точнее, они пойдут не из США. По первому времени, по крайней мере.

Получится примерно как с немецкими танками. Все, от Киева до Вашингтона очень хотели, чтобы «Леопарды» оказались в украинской армии. Берлин сопротивлялся, сколько мог, но в итоге немцев переиграли. Американцы и британцы заявили о поставках своих танков Украине, немцам просто было некуда деваться. И «Леопарды» будут в распоряжении ВСУ. Хорошо это или нет – отдельный разговор.

Так что даже если Байден и будет дальше говорить «нет», американские самолеты все равно могут оказаться на Украине. Просто они пойдут из закромов Польши, Нидерландов, Дании и других стран. А там дальше ожидаемо и США подтянутся. Собственно, от Штатов ничего такого и не нужно, переподготовка летного состава и модернизация имеющихся самолетов. Ну и выпуск F-35, которые должны будут заменить передаваемые Украине F-16.

А там и те же немцы с французами могут подтянуться. У французов есть совершенно ненужные им «Мираж 2000», которые неплохо было бы заменить «Рафалями», а у немцев есть «Торнадо», которые они тоже хотели бы пожертвовать на алтарь взамен F-35.

Так что самолеты у украинских ВВС будут. Не столь важно, будут это F-16, «Миражи» или «Торнадо». Важно то, что поставками вооружений Запад станет всеми силами затягивать эту войну, цель которой сегодня совершенно понятна: уничтожение русского мира не важно под какой вывеской.

И пока различные должностные лица США будут и дальше говорить «нет» в отношении поставок оружия в Украину, других лица будут тренировать украинских летчиков, вербовать наемников среди пилотов других стран, ремонтировать и модернизировать старые F-16 в других странах.

Ничего личного, просто бизнес.
Автор:
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18 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:31
    +11
    Тут всё предельно просто : безнаказанность рождает вседозволеность . Нато делает всё ровно то что мы (т.е. Путин) позволяет им делать . Нет политической воли нет стальных яиц вот вам и результат . Авиация будет 150%, будут и ракеты по 300 км , будет и тяо. Надо только подождать немного am
  2. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 04:48
    +3
    А Россия все чего-то ждет... Опять Лавров бубнит на прессконференции, Путин возмущается танками с крестами....а пацаны гибнут!!! Центральные СМИ с пеной у ртов восхваляют президента, а он все ждет... Курск потопили - выжидал 2 недели, с этого и началось: вся политика свелась к одному 'авось само рассосется'. Ну должен же человек, который позиционирует себя как мачо, бывший спортсмен...должен же он понимать, что одной обороной победы не достигнешь? А если ввязался в драку - бей! Неужели кто-нибудь всерьез воспринимает красные линии? Глобальной войны избежать не удастся, поэтому бить надо сейчас, причем по США и UK, ведь центры принятия решений там, завтра будет поздно!!!
  3. синоби
    синоби Сегодня, 04:57
    +3
    Как и с танками,заявлено одно,а будет ровно наоборот.Как и с количеством.
    PS:Есть простая аксиома от ВПК запада-Оружие должно воевать для естественной убыли и тогда будет прибыль.Убыль недолжна привышать возможности ВПК к восполнению запасов,поэтому одномоментные поставки больших колличеств дорогостоящей (новой особенно) военной техники невозможны в принципе.В виду этого их ВПК (главным лоббистам этой войны) неинтересна победа ниодной из сторон кофликта,НАТО в том числе.
    1. Андрей Андреев_2
      Андрей Андреев_2 Сегодня, 05:10
      +5
      А когда у нас поповых, сольвьевых, киселевых... а заодно коротченковых и пр ЕксперДов мобилизуют не языками чесать, а по-мужски повоевать? Слушать их тошно! Думцев туда же, чиновников всех мастей, спортсменов, артистов... Или они неприкасаемые? Быть может тогда закончится самоуничтожение славян?
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:06
    0
    Все так и есть к огромному сожалению. Башни как мне кажется либо под внешним управлением, либо ничего уже не могут придумать кроме пустых заявлений. Их последняя надежда - дотянуть до выборов с ш а, но разумные люди понимают что антироссийская политика является константой и не зависит от президентов.
    П. С. В названии статьи неточность "долго думают" - я бы написал "долго обсуждают", тк видимость обсуждения является одной из фальшивок западных либеральных режимов.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 06:29
      +4
      Думаю все помнят шутку ВВП про бабушку и дедушку, так время показало, что бабушка то он....!
  5. Наган
    Наган Сегодня, 05:21
    +1
    А еще F-16I, которые тоже в процессе замены на F-35I, есть у Израиля. И если похвальба Ирана, что они вот-вот купят Су-30 и Ми-28, не пустой звук, то... будет чем ответить. Особенно если старый маразматик Байден оплатит, а он оплатит, потому что материальная помощь Израилю, в отличие от Украины, популярна во всех фракциях и палатах Конгресса. Даже знания английского для обучения не потребуется, там на четверть наш народ, растолкуют на русском, и вот кажется что в этом случае никаких "не розумію" не будет.
    Да и ваще поставлять Ирану то, что нужно самим на войне СВО выглядит не очень разумно.
  6. gsev
    gsev Сегодня, 05:22
    -6
    Вывод.. Массированный ядерный удар по Украинским городам надо наносить до появления в ее ВВС F-16.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 05:25
      +3
      Не надо нагнетать, города не есть военная цель, но транспортнве узлы и аэродромы вполне такими являются...
  7. Сергей028
    Сергей028 Сегодня, 05:26
    +3
    Пусть Пу и ко, дальше сопли жуют, но хотя бы молча, а не позорят страну с великой историей, своими "фиолетовыми линиями". Рано или поздно начнется большая война (не третья мировая), окончанием которой станет либо ликвидация России как государства, либо термоядерный коллапс - до прохождения точки невозврата осталось совсем мало времени, к сожалению.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 05:37
      -1
      Да война уже идёт, просто запад не собирается сам подставляться - и все делает чужими руками.
      П. С. Мы проиграем в этой войне потому что аппелируя к великому прошлому не понимаем того, что мы сегодняшние во многом его не достойны.
      1. Сергей028
        Сергей028 Сегодня, 07:25
        -1
        Глубоко... what Особенно ПыСы - аж в попе засвербило. Только вот не понял, почему мы, нынешние убожества (если я правильно понял) потерпим поражение, аппелируя к своему великому прошлому? А про войну... Ну вы прям капитан-очевидность, честное слово. Хорошо что написали, а то мы сирые да убогие, даже не догадывались. Смею заметить, что война это не конкурс и не спортивное соревнование, в войне можно ПОБЕДИТЬ либо ПОНЕСТИ ПОРАЖЕНИЕ.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 08:00
          0
          Потому что крикуны "победа будет за нами", "верю в победу" (а таких преобладающее большинство) не могут ответить на вопрос, а почему мы победим? Как они себе представляют эту победу? И начинаются отсылки либо к 1945 либо к 1812...
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:47
    0
    Как наша армия будет воевать с Ф-16 в случае появления их на поле боя?
    Как наша армия будет воевать в случае массированного применения западных танков, БМП, самолетов, артиллерии...этот вопрос в скором времени может стать во главе угла...угроза нарастает...это становится очевидно на глазах.
    Легко уже не отделаемся при затягивании конфликта.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:04
    0
    Ф- 16 будет после подавления ПВО России , хотя бы на фронте.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:13
    +1
    Извините, Роман, но это:
    Ничего личного, просто бизнес.

    Как ни странно, относится и к некоторым российским юридическим лицам.
    Что касается ТЯО, то его применение определено ядерной доктриной РФ, и ни одна сволочь не имеет права указывать, а тем более требовать от российского президента соблюдения каких-то правил. Тем более те самые сволочи, что планировали свои действия в случае (ЕЩЁДО ОКОНЧАНИЯ ВМВ!!!) поражения Гитлера.
    И наш президент наделён правами изменять положения военной доктрины. остаётся только определить необходимость этого и значимость воздействия тех или иных видов вооружения.
    Как только на родину спонсором пойдут потоки трупов, как только техника будет уничтожаться до прибытия на фронт, когда транспортная система Украины перестанет существовать, так и начнётся...
  11. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:14
    -1
    Ничего неровно. Где "Деривация СВ„ она же Енисей? Охерели твари от народного добра.! Только воровать и могут,
  12. Kapany3
    Kapany3 Сегодня, 07:32
    0
    Цитата: Андрей Андреев_2
    А когда у нас поповых, сольвьевых, киселевых... а заодно коротченковых и пр ЕксперДов мобилизуют не языками чесать, а по-мужски повоевать? Слушать их тошно! Думцев туда же, чиновников всех мастей, спортсменов, артистов... Или они неприкасаемые? Быть может тогда закончится самоуничтожение славян?

    А самому слабо мобилизоваться? Чем тут недовольство свое выражать, может быть даже справедливое. САМ ЧТО СДЕЛАЛ? Ведь Родина в опасности. Если бы вы все недовольные попали в ящик как вышеперечисленные говорящие головы, было бы ровно, то же самое. Толькр все хейтили бы теперь вас.