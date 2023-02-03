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Первый замглавы комитета Совфеда по обороне Чижов усомнился в целесообразности Договора о СНВ для России

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Первый замглавы комитета Совфеда по обороне Чижов усомнился в целесообразности Договора о СНВ для России

В настоящее время последним сохраняющимся в силе документом в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный Российской Федерацией и США. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель главы комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне Владимир Чижов.


В бытность президентом США Дональда Трампа Вашингтон уже собирался расторгнуть и это соглашение, однако администрация его преемника Джо Байдена пошла на продление договора. В итоге Договор о СНВ будет действовать до 2026 года. Однако через три года, считает Чижов, Российская Федерация уже может не быть столь заинтересованной в его сохранении.

Не так давно власти США настаивали на допуске американских инспекторов на стратегические объекты России. Но посол России в США Анатолий Антонов отметил, что в текущей политической ситуации это нецелесообразно и несвоевременно.

По мнению дипломата, вина за сложившуюся вокруг соблюдения ДСНВ ситуацию лежит в полной мере на американской администрации. Пока в Вашингтоне не откажутся от цели нанести России поражение в стратегическом масштабе, любые изменения ситуации в области контроля над вооружениями не представляются возможными, считают российские политики.

Напомним, что Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписали в 2010 году в Праге (Чехия) вместо предыдущего Договора о СНВ 1991 года и Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
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11 комментариев
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  1. prodi
    prodi Сегодня, 16:10
    +6
    после их "захода" с био лабораториями у наших границ и в связи острой фазой противостояния, не может быть даже и речи о каких-либо (и о чём бы то ни было) договорённостях
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:16
      +4
      Честно говоря, складывается картина, что только СССР и Россия придавали и придают всяким и различным договорённостям с англосаксами, что устным, что письменным, большое значение, а по факту англосаксам они глубоко безразличны и обязательными к исполнению не являются.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 17:59
        0
        Не скажите. При СССР наглосаксы так не вякали. "Линия" была одна. В, отличии "красных линий" рисуемых нонешним руководством даже не карандашами, а мелом. Стерли и забыли...
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 16:20
      +3
      Кстати о вениках..В штатах имеется приличное количество химического оружия(на один раз хватит чтобы залить губернские и вообще крупные города европейской части РФ..Остатки биологического оружия,неизвестно сколько и чего(ВОЗ и ОЗХО ООН под их полным контролем)
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:11
    +3
    Да нецелесеобразен: нужно просто, как это сделал Китай, установить для себя потолок: чего и сколько.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Да нецелесеобразен: нужно просто, как это сделал Китай, установить для себя потолок: чего и сколько.

      Я знаю чего и сколько...Для начала миллионов 300 населения с преобладанием русскоязычного... yes
      * * *
      Я без СФ понял давным-давно, что с США договариваться о разоружении нельзя...И идти на их поводу можно после того, как они уберут из стран свои военные базы: слишком много и близко - отвратное дыхание содомии выворачивает...
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:12
    0
    станы НАТО превосходят нас в обычных вооружениях, вот с них и начинать, а потом видно будет
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:32
      +2
      Вообще интересная картина нарисовывается . " Мы вас будем уничтожать , а пока посмотрим чем вы будете отвечать ". Мы и так уже , в одностороннем порядке много чего поуничтожали . Всё , все свободны .
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:12
    0
    Владимир Чижов рванул бонбу - пока только Информационную.Моё мнение :запад промолчит,как ничего небыло.
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:15
    +1
    Si vis pacem, para bellum. Давно надо перестать пресмыкаться перед "матрасами" и прочими "табаки". Дерьмократы уважают только зыботычину и пинок под зад. К сожалению -"Homo homini lupus est." hi
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:22
      +1
      У нас есть ,то что у них пока нет.Так что зачем нам нужны эти исключительные "падальщики".А о чём мы не знаем?Даже мультиков небыло. hi