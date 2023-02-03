Первый замглавы комитета Совфеда по обороне Чижов усомнился в целесообразности Договора о СНВ для России

В настоящее время последним сохраняющимся в силе документом в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный Российской Федерацией и США. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель главы комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне Владимир Чижов.В бытность президентом США Дональда Трампа Вашингтон уже собирался расторгнуть и это соглашение, однако администрация его преемника Джо Байдена пошла на продление договора. В итоге Договор о СНВ будет действовать до 2026 года. Однако через три года, считает Чижов, Российская Федерация уже может не быть столь заинтересованной в его сохранении.Не так давно власти США настаивали на допуске американских инспекторов на стратегические объекты России. Но посол России в США Анатолий Антонов отметил, что в текущей политической ситуации это нецелесообразно и несвоевременно.По мнению дипломата, вина за сложившуюся вокруг соблюдения ДСНВ ситуацию лежит в полной мере на американской администрации. Пока в Вашингтоне не откажутся от цели нанести России поражение в стратегическом масштабе, любые изменения ситуации в области контроля над вооружениями не представляются возможными, считают российские политики.Напомним, что Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписали в 2010 году в Праге (Чехия) вместо предыдущего Договора о СНВ 1991 года и Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).