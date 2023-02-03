Генпрокуратура Украины вызвала на допрос куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Украинская генеральная прокуратура вызвала куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для получения уведомления об обвинении, а также допроса в качестве подозреваемого.В заметке, опубликованной в украинском официальном издании "Правительственный курьер", указано, что 13, 14 и 15 февраля Пригожин обязан явиться к следователю украинской генпрокуратуры по делу о якобы "посягательстве на территориальную целостность Украины".Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль расположенный к северо-западу от Соледара населенный пункт Николаевка, таким образом, развив успех, достигнутый на соледарском направлении после освобождения села Сакко и Ванцетти.Несколько дней назад, 31 января, российское Минобороны сообщило об освобождении еще одного населенного пункта в окрестностях Соледара - села Благодатное.Продолжаются бои за город Артемовск (Бахмут). Российские войска взяли населенный пункт в оперативное окружение. Ведутся активные боевые действия, направленные на обеспечение его физического полного окружения. Обстановка на данном участке фронта предполагает скорое освобождение города.По информации информационного агентства Associated Press, США стремятся вынудить африканские страны, в частности Судан и Ливию, прекратить сотрудничество с российской ЧВК "Вагнер".Сообщается, что для этого администрация американского президента Джо Байдена посредством сотрудничества с властями Египта и ОАЭ пытается оказать давление на правительства Судана и Ливии.