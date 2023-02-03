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Генпрокуратура Украины вызвала на допрос куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

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Генпрокуратура Украины вызвала на допрос куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Украинская генеральная прокуратура вызвала куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для получения уведомления об обвинении, а также допроса в качестве подозреваемого.


В заметке, опубликованной в украинском официальном издании "Правительственный курьер", указано, что 13, 14 и 15 февраля Пригожин обязан явиться к следователю украинской генпрокуратуры по делу о якобы "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль расположенный к северо-западу от Соледара населенный пункт Николаевка, таким образом, развив успех, достигнутый на соледарском направлении после освобождения села Сакко и Ванцетти.

Несколько дней назад, 31 января, российское Минобороны сообщило об освобождении еще одного населенного пункта в окрестностях Соледара - села Благодатное.

Продолжаются бои за город Артемовск (Бахмут). Российские войска взяли населенный пункт в оперативное окружение. Ведутся активные боевые действия, направленные на обеспечение его физического полного окружения. Обстановка на данном участке фронта предполагает скорое освобождение города.

По информации информационного агентства Associated Press, США стремятся вынудить африканские страны, в частности Судан и Ливию, прекратить сотрудничество с российской ЧВК "Вагнер".

Сообщается, что для этого администрация американского президента Джо Байдена посредством сотрудничества с властями Египта и ОАЭ пытается оказать давление на правительства Судана и Ливии.
Автор:
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33 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:10
    +11
    Генпрокуратура Украины вызвала на допрос куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина


    Я так понимаю в Киев вызывают.А если вместе с Вагнером приедет?Наверно сразу после Бахмута,Крамоторске и Славянска сразу в Киев поедут.А то Шойгу уже никто из Киева не пишет,наверно уже не надеются.Вот Пригожину написали.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:21
      +8
      Шойгу, помнится в Мариуполь прокуроры вызывали laughing Послал "адвокатов", а там закрыто....теперь вот Пригожина в Киев зазывают winked
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:23
      +3
      Он может не успеть зайти в Киев 13 февраля, занят в Артемовске. Давайте попозже, так и запишите в афише, в связи с большой занятостью встреча по уважительной причине переносится. Только он не один придет, а с группой "музыкантов", инструменты у них свои, можете не беспокоиться, сыграют, скучно не будет.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:24
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Вот Пригожину написали.

      Никого больше не вызывают, а только Пригожина, знать крепко "музыканты" за шулята ухватили, Зеленского & Co.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 16:36
      +3
      Предположение:

      "На фоне участившихся разговоров в США и ЕС о желательности заключения мира между Россией и Украиной, в Киеве начали подозревать о том, что за их спиной могут заключить соглашение о разделе Украины или полной передаче её под контроль России, поэтому в Киеве решили опередить англосаксов и начать переговоры Евгением Пригожиным об условиях сдачи всей страной в плен к России." good
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:37
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Я так понимаю в Киев вызывают.А если вместе с Вагнером приедет?

      Евгений Пригожин не отчаивается, в который раз обращаясь к Зеленскому, последний раз, 20 декабря он в очередной раз ответил:

      «Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США. Я, как и Вы, патриот своей страны и так же с февраля никуда не уезжал. Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал».
  2. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 16:10
    +11
    Как то ребята погорячились! Когда Пригожин к ним придет, штаны у них сильно намокнут.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:18
      +2
      Указано, что 13, 14 и 15 февраля Пригожин обязан явиться к следователю украинской генпрокуратуры по делу о якобы "посягательстве на территориальную целостность Украины".

      Что же Вы гады раньше то не предупредили , за полторы недели точно не успеть . Интересно а в Артёмовске и Северске есть прокуратура Украины , может туда обратиться .
    2. Комментарий был удален.
    3. мерцание
      мерцание Сегодня, 18:17
      0
      ребята погорячились! Когда Пригожин к ним придет, штаны у них сильно намокнут.
      "Ребята" видимо видят другие сны - приходит к ним Пригожин с мешком сухарей и ящиком с мандаринами.
  3. pudelartemon
    pudelartemon Сегодня, 16:13
    +2
    Это наверное,чтоб за взятку отпустить
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:14
    +2
    Генпрокуратура Украины вызвала на допрос куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

    ждать долго не придётся
  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:14
    +1
    Ждите, скоро уже
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:16
    +1
    Куев ты кто такой?Бедный блинкин,понял что ляпнул что то лишнего про ЧВК Вагнер и ответил как обоссавшися щенок.
  7. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 16:16
    +2
    Да приедет, Пригожин, приедет в прокуратуру Киева! На танке, вместе с Вагнером, чего они там беспокоятся! Вот тогда, главное, прокуратура чтоб вся на месте была! Чтоб дождались!
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 16:17
    +3
    Украина это один сплошной цирк с клоунами во главе.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:18
    +2
    Генпрокуратура Украины вызвала на допрос куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

    Потерпите немножко и он сам к вам придёт, вместе с остальной компанией, главное сами не разбегайтесь.
  10. DenD
    DenD Сегодня, 16:18
    0
    А украинцы не задумывались, о последствиях? Пригожин он ведь такой, он и прийти может. Причём ходит он обычно не один. Сами себе могилу роют.
  11. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 16:21
    -4
    Возможно ему не следует ехать. Надо больничный взять.
  12. ort
    ort Сегодня, 16:30
    -6
    Аналогичный случай был со Стрелковым. Его Пригожин вызывал на допрос. Чудны дела творятся ! И как, смелости хватит прийти без сопровождающих ? То- то же.....
  13. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 16:32
    +3
    Вызывают в прокуратуру? Вспомнилось.
  14. zontov79
    zontov79 Сегодня, 16:32
    0
    )))) это анекдот?))) Погодите он скоро придёт))
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:34
    0
    Европарламенту Евгений Пригожин "подарочную "кувалду уже отправил.
    Куеву, чужая слава покоя не даёт?
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:35
    +2
    Генпрокуратура Украины вызвала на допрос куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

    — Я медведя поймал!
    — Так веди сюда!
    — Не идет.
    — Так сам иди!
    — Да он меня не пускает!
  17. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:35
    0
    Ждите, обязательно будет в Киеве, правда малость задерживается, но будет и с компанией.
    Мало не покажется.
  18. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:42
    +3
    Russland sollte seinerseits den Kriegs-Nobelpreisträger Barak Obama,
    Frau Merkel, Hollande, Macron, Poroschenko, Selenski. Jo Biden,
    Hunter Biden, Herrn Borell, Frau van der Leyen, Herrn Scholz,
    Herrn Harbeck, Frau Baerbock, Herrn Duda, sowie Frau "Fuck-the-EU"
    Nuland und große Teile der sonstigen, europäischen Staats-Versager
    wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Donbass
    und der Planung und Durchführung des US-finanzierten Umsturzes in
    Kiew, in schwere Ketten gelegt anklagen und ihnen in Moskau den
    gleichen "fairen" Prozess machen, den auch Prigozhin in Kiew zu
    erwarten hätte...!!!
    Wenn Jemand einen Freiwilligen sucht, die anschließende Schweinerei
    wieder aufzuräumen melde ich mich hiermit freiwillig und kostenlos als
    Henker und Reiniger der blutigen Hinrichtungs-Stätten...!!!!!


    https://online-musik24.com/Russia%20-%20National.mp3
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:44
    0
    Я предлагаю прислать письменное заявление на корпусе ракеты по зданию укp.ген.прокуратуры, где будет написано, что данный гражданин и все раннее вызванные, не могут явиться по ряду обстоятельств. А снизу дописать, что после получения новой информации, ответ будет выслан повторно.
  20. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:45
    +1
    Sorry, einen habe ich leider noch vergessen, der ganz weit oben
    auf der Liste derjenigen steht die man auf schärfste zur Verantwortung
    ziehen sollte und das ist der damalige Außenminister und heutige
    Bundespräsident Deutschlands, Frank Walter Steinmeier...!!!
  21. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 16:50
    0
    "вызвала на допрос"точно так они вызывали:Поклонскую,но проявила "забывчивость" и не пришла .
    Потом,они вызвали: С. К Шойгу,а ему было некогда и он "отложил".
    Теперь,вызывают Пригожина ,но он человек компанейский и с С. К в дверь:"стучат".
    А им не открывают
  22. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:59
    +1
    Ждите! Придут. И Пригожин, и Шойгу и даже Бастрыкин. В Киеве на Крещатике однажды уже была начата неплохая традиция по искоренению врагов.
  23. sabakina
    sabakina Сегодня, 17:04
    +1
    Украинская генеральная прокуратура вызвала куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для получения уведомления об обвинении, а также допроса в качестве подозреваемого.

  24. Братков Олег
    Братков Олег Сегодня, 17:09
    +1
    Шойгу они уже вызывали в Мариуполь, в суд, для дачи показаний...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Братков Олег
      Шойгу они уже вызывали в Мариуполь, в суд, для дачи показаний...

      После того, как Шойгу "пришёл по повестке" в Мариуполь, я бы, на месте укропрокуратуры, поостерёгся бы вызывать Пригожина в Киев. Вызвали бы туда, чего не жалко уже - в Артёмовск, например.
  25. мерцание
    мерцание Сегодня, 17:43
    0
    что 13, 14 и 15 февраля Пригожин обязан явиться к следователю украинской генпрокуратуры
    Не, не успеют. ВС России к этому времени взять Киев не успеют.