Депутат Госдумы РФ Белик: «Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман»

Планы украинского руководства напасть на Крым являются «оптическим обманом». Так охарактеризовал их депутат Государственной думы Российской Федерации от Севастополя Дмитрий Белик.
По словам политика, Крым представляет собой лишь часть российского Южного военного округа. Если Украина попробует атаковать территорию полуострова, то ВСУ придется сражаться не только с дислоцирующейся в Крыму группировкой ВС РФ, но и с войсками из соседних регионов страны – Краснодарского края, Ростовской области.
Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман
- цитирует РИА Новости депутата Белика.
По мнению политика, если украинские штурмовые бригады действительно будут направлены киевским режимом на Крымский полуостров, то в лучшем случае они смогут добраться только до линии боевого соприкосновения с российскими войсками, и то даже это гарантировать невозможно.
Напомним, что ранее МВД Украины анонсировало создание восьми штурмовых бригад, которые якобы займутся захватом Донбасса, Крыма и других российских регионов, которые ранее входили в состав украинского государства. Почему такие подразделения пришлось создавать именно в структуре МВД, а не ВСУ, украинские власти пояснять не стали.
Но нет сомнений, что это действительно лишь один из пиар-ходов киевского режима, рассчитанных на «внутреннее потребление» и на демонстрацию неких амбиций Украины перед западными покровителями. Ведь если эти амбиции не демонстрировать, то покровители Украины могут сократить финансовые дотации, что является самым страшным кошмаром действующей украинской власти.