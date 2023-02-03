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Депутат Госдумы РФ Белик: «Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман»

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Депутат Госдумы РФ Белик: «Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман»

Планы украинского руководства напасть на Крым являются «оптическим обманом». Так охарактеризовал их депутат Государственной думы Российской Федерации от Севастополя Дмитрий Белик.


По словам политика, Крым представляет собой лишь часть российского Южного военного округа. Если Украина попробует атаковать территорию полуострова, то ВСУ придется сражаться не только с дислоцирующейся в Крыму группировкой ВС РФ, но и с войсками из соседних регионов страны – Краснодарского края, Ростовской области.

Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман

- цитирует РИА Новости депутата Белика.

По мнению политика, если украинские штурмовые бригады действительно будут направлены киевским режимом на Крымский полуостров, то в лучшем случае они смогут добраться только до линии боевого соприкосновения с российскими войсками, и то даже это гарантировать невозможно.

Напомним, что ранее МВД Украины анонсировало создание восьми штурмовых бригад, которые якобы займутся захватом Донбасса, Крыма и других российских регионов, которые ранее входили в состав украинского государства. Почему такие подразделения пришлось создавать именно в структуре МВД, а не ВСУ, украинские власти пояснять не стали.

Но нет сомнений, что это действительно лишь один из пиар-ходов киевского режима, рассчитанных на «внутреннее потребление» и на демонстрацию неких амбиций Украины перед западными покровителями. Ведь если эти амбиции не демонстрировать, то покровители Украины могут сократить финансовые дотации, что является самым страшным кошмаром действующей украинской власти.
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21 комментарий
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 16:29
    0
    Очередное основание поклянчить денег на Западе.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:31
      -1
      — Догнать! Отловить! Возьмите лучших из лучших котов!
      — Лучшие из лучших зализывают раны.
      — Возьмите лучших из худших! laughing
      ( из м/ф "Пёс в сапогах")
      МВД Украины анонсировало создание восьми штурмовых бригад,
      А кто же тогда " патриотов" ловить и под истошные визги в военкомат тащить будет? wassat
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:29
    0
    Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман

    галлюцинации, мираж.. хорошо, если так
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      галлюцинации, мираж.. хорошо, если так

      Оптический обман
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:39
      +2
      Именно.Хорошо,если...События последнего года показывают,что мы воюем с умелым и сильным противником.И они не успокоятся,пока не сдохнут
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 17:09
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        .И они не успокоятся,пока не сдохнут

        Дмитрий согласен с Вами . Видимо этот депутат пиарится и нашёл не совсем подходящее сравнение . Вся западная военная машина не может быть оптическим обманом и нам ещё ой как нужно напрячься , чтобы развить ростки наступления .
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:44
      0
      Вот именно! Попахивает очередным шапкозакидательством с нашей стороны, а противника недооценивать нельзя -иначе не пришлось бы снова "перегруппировываться" за крымский перешеек... Мобилизованные нами 300 тыс. чел -это не так уж и много с учетом длины линии фронта, к тому же и эти силы несут ощутимые потери в ежедневных столкновениях с врагом! А у врага к весне будут в достатке танки, бтр, бмп, а бронемобилей будет ещё больше; Запад даст им дальние ракеты и планирующие бомбы, подлатает ПВО, наладит выпуск боеприпасов и ремонт техники -а их пушечное мясо уже вовсю тренируют в соседних странах. Не говоря уже о том, что западная спутниковая группировка видит все наши сильные и слабые места и корректирует удары вражеских ракет и артиллерии в реальном времени. А что у нас? Вырыли 1...2 траншеи по полям в Запорожской области? Модернизируют танки..... в сторону удешевления? Так и не начали делать взрыватели для снарядов с воздушным подрывом и с коррекцией в полете -предпочитаем тратить по 100 снарядов там, где можно обойтись 1? Так и не прикрыли /хотя бы Панцирями/ коммуникации в ближнем тылу войск -как тот мост в Мелитополе? На что надеемся? На авось? Складывается впечатление, что реально умеет воевать только Пригожин с Кадыровым -а все остальные генералы у нас картонные! А вот у противника планы конкретные и он ни перед чем не остановится, чтобы их выполнить -если надо положит десятки тысяч своих солдат, бронетехнику, но добьется своего! Для этого они и гребут в армию всех подряд -уже и полицейских и погранцов и откосивших и полуинвалидов и скоро баб -Для "победы Украины" Западу украинцев не жалко! Они знают средство, как превратить плохо подготовленных мобиков в "штурмовой отряд" -бандеровские надзиратели в каждом взводе и заградотряды из таких же отморозков позади +западные наемники на ответственных участках! Если они реально прорвутся в Запорожье -то по голой степи их вряд ли уже остановишь до самого Мариуполя и Бердянска.
  3. spektr9
    spektr9 Сегодня, 16:33
    +5
    Депутат Госдумы РФ Белик: «Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман»

    А если данный депутат Госдумы ошибся, он за свой длинный язык станет миражом в Госдуме РФ ?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:39
      +3
      А если данный депутат Госдумы ошибся, он за свой длинный язык станет миражом в Госдуме РФ ?

      Эти "избранники народа" всё лето кричали что всу не способно к наступлению и в итоге в начале осени получился нежданчик. И вот теперь приходится заново штурмовать то что ранее было уже нашим.
  4. Krivobokoff
    Krivobokoff Сегодня, 16:48
    -5
    Если украинцы попрут на Крым это будет их самая гениальная идея. Морской десант они организовать не смогут, остаётся через Перекоп, а это будет прям вообще подарок. Сколько там белые спокойной красных держали. Это будет просто пир нашей артухи
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:08
      +2
      То есть,Вы все же допускаете появлерие всук на Перекопе?Кстати,как наличие укреплений на Перекопе помешало кррасным в 1920-ом?Гитлеровцам в 1941 -ом и Красной Армии в 1944-ом?И да,арта.В курсе,что у ВСУ все там будет как на ладони,учитывая разведданные от всего и вся.Начиная от космоса до диверсантов?Лично я представить такого не могу такой ситуации.Это будет крах всей СВО.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:16
      +1
      . Морской десант они организовать не смогут,

      А зачем морской десант ? У каклов с Крымом сухопутная граница , а с Россией у Крыма мост. Но мост не так уж и не преступен украинцы это доказали.
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:48
      0
      Остаётся Перекоп"полное незнание истории
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:50
    +1
    Депутат Госдумы РФ Белик. За 2021 год официальный доход — 5 666 917,19 руб.
    Недвижимость
    Обладает десятками объектов недвижимости

    Земельный участок, 206 м²
    Земельный участок, 425 м² (долевая собственность), 1/2 доли
    Земельный участок, 962 м²
    Жилой дом, 48.5 м² (долевая собственность), 1/2 доли
    Жилой дом, 216.9 м²
    Жилой дом, 389.5 м²
    Квартира, 108.6 м²
    Нежилое помещение, 59.9 м²
    Нежилое здание, 173.6 м² (долевая собственность), 1/4 доли
    У супруги

    Земельный участок, 206 м²
    Земельный участок, 493 м²
    Земельный участок, 962 м²
    Жилое здание, 35.6 м²
    Жилой дом, 135.9 м²
    Жилой дом, 216.9 м²
    Жилой дом, 389.5 м²
    Квартира, 108.6 м²
    У ребёнка: Земельный участок, 206 м²; Земельный участок, 962 м²; Жилой дом, 216.9 м²; Жилой дом, 389.5 м²; Квартира, 108.6 м²
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:10
      +1
      Депутат Госдумы РФ Белик. За 2021 год официальный доход — 5 666 917,19 руб.
      Недвижимость
      Обладает десятками объектов недвижимости

      Избранники народа они все такие. Ведь не зря Путин издал указ запрещающий публиковать в общий доступ доходы " наших небожителей".
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:54
    +1
    очень грустно после таких заявлений ответственных лиц - во первых продолжаем закидывать шапками противника, во-вторых продолжаем "гробить" свои вооруженные силы (вместо опережающего удара всеми имеющимися дальнобойными средствами вплоть до т.я.о.)
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:03
    +1
    Депутат Госдумы РФ Белик: «Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман»
    . Соберут и... кудато их кинут, на могилизацию...
    Мнооое будет зависит от.... ситуацию.
    С
    Тот кто нужную ему ситуацию создаёт, тот и в дамках, скорее всего.
    Надо помнить, что извне подгадить могут, МОГУТ.... а вот про додгадить изнутри, думать не хочется, но....
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 18:03
      0
      " не хочется", а надо. Уверен,, что в этих регионах уже есть "засланые казачки" + всякие люмпены. Они моментально соберутся в мародерские банды,а бандиты всегда опасны
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:15
    +2
    Слова депутата Белика. А кто это? Я могу слова слесаря-ремонтника пересказать, медсестры, со стоматологом недавно общался. Их я хотя бы видел. А этот кто? И зачем нам его мнение? request
  9. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 17:24
    +2
    Большинство депутатов госдумы - оптический обман. Что касается самого Белика: В 2006 году окончил Современную гуманитарную академию (Москва) по специальности «экономист». Все. Абсолютно никакого отношения к армии и военной тематике нет даже и близко. Ну почему каждая повариха у нас считает себя специалистом в области абсолютно ей не известной и делает громкие заявления в купе со своими личными прогнозами, а "Русская Весна" их пиарит и декламирует при каждом удобном случае? А потом неожиданно "Великие Передислокации"...
  10. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:43
    +2
    "оптический обман", переоценка и недооценка врага - лишняя кровь.
    Ещё Сталин говорил, что:шапкозакидательство надо бороться.
    Недооценивать ВСУ нельзя, Купянск тому свидетель, у них много хорошо обученных и мотивированных солдат.
    Тут, день или два назад, была публикация, что всё войско из насильно мобилезованных. Если бы это было так, фиг бы столько времени воевать. В Мариуполе сколько держались, 3 месяца? Ладно, там "Азов", Угледар, Бахмут, там то-же "Азов".?
    Конечно, у них много таких, но и много "идейных". Идейный враг опасен, а обеспеченный оружием и боеприпасами в три раза опаснее.
    Так что расслабляеться нельзя. Что бы там балаболы не тринделиы