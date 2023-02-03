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Под Антоновкой Херсонской области ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ

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Под Антоновкой Херсонской области ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ

Согласно очередной сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки существенного продвижения российской армии в зоне спецоперации не происходило. Одно из направлений, где подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, стало Донецкое. Потери противника составили до 40 военнослужащих, контрбатарейным огнем уничтожена гаубица ВСУ «МСТА-Б».


Помимо штурмовых действий, на западе ДНР в результате огневого поражения уничтожено топливохранилище вблизи города Красноармейск (киевскими властями переименован в Покровск). Два склада ВСУ с боеприпасами накрыты в районе пгт Кураховка и села Михайловка. В Херсонской области украинские военны лишились еще трех складов с БК в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка.

Не менее активно наши артиллеристы работали и на остальных участках линии соприкосновения. В Запорожье украинские теробороновцы 108-й и 110-й бригад в результате огневого поражения понесли потери в количество более 20 человек личного состава. Кроме того, уничтожена американская гаубица М777, два орудия советского образа Д-20 и одно Д-30. Одной РСЗО HIMARS у ВСУ стало меньше после удара артиллерии ВС РФ по позициям противника в районе Антоновки Херсонской области. На этом же направлении поражены гаубица «Акация» и две САУ «Гвоздика» неприятеля.

В Луганской республике огнем артиллерии и ударами авиации «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ, уничтожено до 40 националистов.

Второе направление, где ВС РФ продолжают штурмовать позиции противника, остается Красно-Лиманское в ЛНР. Здесь в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, несколько бронемашин, гаубицу М777 и Д-20.

Воздушные силы ВСУ продолжают терять остатки боевой авиации, о чем уже откровенно жалуются уцелевшие украинские летчики. Наши асы сбили очередной МиГ-29 в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области. Российские зенитчики успешно поразили семь украинских беспилотников в небе над Херсонской область, а также в Луганской и Донецкой республиках.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt. Jacob Harrer. http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=30e551ff7584f3d2a8e863358469aea35bc704aa&t=2
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31 комментарий
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  1. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:54
    +1
    Надеюсь пленных из 80 й в плен не будет.
  2. oleg83
    oleg83 Сегодня, 16:55
    +1
    С HIMARS уже по 3 кругу пошли, как с Су-25
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:15
      0
      нужно видеопотверждение в фул-фшди и пакет поп-корна?
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 17:23
        +3
        Почему нет. на слово гражданину Конашенкову уже никто особо не верит. Не мешало бы Full HD хоть одной химеры выложить. ладно, согласен и на MP4.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:26
          +2
          Ему не верят не потому,что количество ого го.А то,что были видео,где под уничтоженные "химеры"проталкивались всякие транспортные "ошкоши"
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:48
          -2
          Ищите. Видео уничтожений химер есть. И не одно. В ютубе могут их завернуть, на остальных ресурсах остаются
          1. skeptikk2
            skeptikk2 Сегодня, 18:20
            0
            оценим.
            Цитата: igorbrsv
            Ищите. Видео уничтожений химер есть. И не одно.

            Уже говорил и повторю еще раз: ни фото, ни видео уничтоженных Хаймерсов нет.
            То, что предлагается публике - это нечто неопределенное, с размытым контуром, идентифицировать такой объект невозможно при всем желании. Им может быть как Хаймерс, так и обычный грузовик. К тому же на всех представленных в Сети "документах" нет ни привязки к местности, ни привязки ко времени.
            Почему мы должны верить этой липе? А может нам подсовывают фото не украинских Хаймерсов, а наших Градов? Сожженных неизвестно где?
            Кстати, коли "видео уничтожений химер есть. И не одно", не сочтите за труд поделиться ссылочками. Выложить их на всеобщее обозрение. Без голословного утверждения.
            А мы тут вместе проанализируем эти фото- и видеофакты и оценим.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:56
    -4
    Неужели контрбатарейные системы новые применять начали ? Молодцы конечно ,но темп нужно наращивать
    Может над окраиной ,какие нибудь стратостары шары запустить и пусть висят огонь корректируют
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:58
    +1
    Интересно, а когда покажут то уже раздолбаных химер? А то как что-нибудь другое так пожалуйста, а тут request
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:50
      -2
      Почему сами посмотреть не можете? Вам доступ кто-то ограничивает?
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 16:58
    +1
    Пора уже целой химарсой обзавестись, неужели трудно объявить хохлам пару лямов за готовую?
    1. DeadPahom
      DeadPahom Сегодня, 17:29
      +1
      Что такое есть в «химарсе», чего нет в Торнадо-С? К слову, последний по характеристикам значительно лучше.
  6. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:02
    +3
    Очень может быть что это макеты или просто грузовик на этом шасси.
    Была информация что завезли осенью деревянные макеты ЗРК "Бук" , "Nasams" и этих Himars.
    Потому оно никак не кончается.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 17:05
      -1
      Ну военные ж на разных уровнях тоже как то отчитываются , наверное такое не со слов записывают ...
      Да и чтобы попасть так глубоко за ЛБС ... нужно какое то объективное наблюдение
      Ну и все со всех сторон ... лукавят и не договаривают о потерях
      1. oleg83
        oleg83 Сегодня, 17:35
        +2
        Цитата: Sith
        Ну военные ж на разных уровнях тоже как то отчитываются , наверное такое не со слов записывают ...
        Да и чтобы попасть так глубоко за ЛБС ... нужно какое то объективное наблюдение
        Ну и все со всех сторон ... лукавят и не договаривают о потерях

        Отчитываются? Насмешил. Во времена Чечни одних и тех же террористов уничтожали по 5-6 раз и каждый раз кто-то получал новое звание и должности. Просто очковтирательство и наглая ложь уже надоела
      2. 16112014nk
        16112014nk Сегодня, 17:54
        +1
        Цитата: Sith
        Ну военные ж на разных уровнях тоже как то отчитываются , наверное такое не со слов записывают ..

        В другой ветка А. Ставер рассказал, как отчитываются :
        Действует это примерно так. Командир отделения доложил об уничтожении огневой точки врага. Вроде победа. Только этой победы мало для взвода. И вот от комвзвода идет рапорт наверх о взятии первой линии обороны. Дальше – больше. И в конце концов, когда рапорт получает комбриг, оказывается, что его подразделение уничтожило уже опорник врага и вышло на окраину населенного пункта N.

        Но, когда рапортовал командир отделения, в докладе был пункт о потерях. Один 200-й и два 300-х, один тяжелый. Для отделения это много. А для бригады? Красиво доложить – «потери минимальные». Захватили опорный пункт с минимальными потерями. Тут впору медали раздавать оптом!
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:55
      -1
      . Была информация что завезли осенью деревянные макеты ЗРК "Бук" , "Nasams" и этих Himars.

      От кого такая информация была? Как по-вашему вычисляют их координаты после залпа и как наводится ракета? Как подбить фанерный химарс? Как его обнаружить?
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 17:03
    +1
    Цитата: роман66
    Пора уже целой химарсой обзавестись, неужели трудно объявить хохлам пару лямов за готовую?

    т таких случаев наверное охраняют хорошо, laughing
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 17:14
      +1
      У белорусов есть что-то похожее на этот Himars, но с китайскими ракетами.
      Правда не закупалось для Российской Армии.

      А что касается районов развертывания Himars за линией фронта, то как правило стреляют они по ночам и наверняка охраняются военной полицией стран НАТО.
      Которая может надеть какую угодно форму.
      Какая-никакая секретность соблюдается.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:28
        0
        У белорусов -"Полонез",у нас-"Торнадо С".Но количество установок невелико.Про "Полонез" Вы правы-там китайская ракета
        1. Osipov9391
          Osipov9391 Сегодня, 17:56
          +1
          Электроника в Himars на недостижимом для нас уровне.
          Даже та которая стоит в ракетах GMLRS с дальностью до 80 км.
          У нас ничего подобного не делают.
          Подробности по ней: https://vk.com/@milinfolive-himars-a-chto-tam-vnutri-i-kak-ono-rabotaet

          А китайцы и белорусы видимо как-то это решили...
      2. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 18:17
        0
        наверняка охраняются военной полицией стран НАТО
        Вот это как раз вряд ли (мягко говоря), больше делать им нечего...
  8. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 17:03
    +5
    Да что их жалеть. Пиши 50.000 уничтожили.
  9. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:06
    +1
    Вот уже пошла новость что в ДНР уничтожен Nasams.
    Прочитал улыбнулся.
    Ну кто бы секретный для Запада комплекс загнал к линии фронта где могла быть угроза его захвата?
    Потом, уничтожить комплекс невозможно - можно только вынести радар ПРР если она попала в него.
    Все остальные компоненты уцелеют включая ПУ и расчет.

    Или же перепахать район развертывания Nasams кассетными боеприпасами.
    По другому никак.

    И не вериться что так близко к линии фронта его поставили бы.
    Наверняка макет из дерева. Они тоже завозились осенью.
    А настоящие развернуты в лесах под Киевом.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:59
      0
      И зачем "настоящие" развернуты под киевом? И из чего палят тогда? Из макетов? Или остатки снарядов не предъявляли? Картонные?
  10. next322
    next322 Сегодня, 17:18
    +6
    Под Антоновкой Херсонской области ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ...
    слабо верится тов.конашенков.....ощущение что его агитпроп уже сам два раза сбился в подсчетах хаймерсов
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 17:32
      +1
      А каково бойцам на передовой услышать такие новости и расслабиться что вот на один Himars у противника меньше.
      Поверили, обрадовались...

      А следующей ночью этот-самый "уничтоженный" аппарат присылает им "гостинцы"...

      Это точно не повышает боеспособность войск.
      И вообще можно было не озвучивать эти потери противника в таком формате в каком это делают.
      Просто нет смысла.
      А народ смеется уже над этим.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:00
      0
      . агитпроп уже сам два раза сбился в подсчетах хаймерсов

      И сколько насчитали? Всё кричите про агитпроп. Я не считал. Давайте посчитаем? Узнаем кто врёт, а то агитпропагандой только вы занимаетесь пока что. Причём голословно
  11. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 17:30
    +1
    без объективных средств подтверждения в эти сводки МО почему то уже не верится.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:07
      -1
      Камера не на каждом средстве поражения может быть установлена. Как вы её к артиллерийскому снаряду приляпаете? А к ракетам града? А какие ещё доказательства могут быть кроме видео с летящей ракеты? Обломки притащить? Выслать брэм и штурмовую группу, чтобы вам доказать? Для чего?
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:15
    0
    Одной РСЗО HIMARS у ВСУ стало меньше после удара артиллерии ВС РФ по позициям противника в районе Антоновки Херсонской области.
    Золотов прокомментирует сколько наемников ласты склеило? Это же его сфера знаний...