Согласно очередной сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки существенного продвижения российской армии в зоне спецоперации не происходило. Одно из направлений, где подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, стало Донецкое. Потери противника составили до 40 военнослужащих, контрбатарейным огнем уничтожена гаубица ВСУ «МСТА-Б».
Помимо штурмовых действий, на западе ДНР в результате огневого поражения уничтожено топливохранилище вблизи города Красноармейск (киевскими властями переименован в Покровск). Два склада ВСУ с боеприпасами накрыты в районе пгт Кураховка и села Михайловка. В Херсонской области украинские военны лишились еще трех складов с БК в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка.
Не менее активно наши артиллеристы работали и на остальных участках линии соприкосновения. В Запорожье украинские теробороновцы 108-й и 110-й бригад в результате огневого поражения понесли потери в количество более 20 человек личного состава. Кроме того, уничтожена американская гаубица М777, два орудия советского образа Д-20 и одно Д-30. Одной РСЗО HIMARS у ВСУ стало меньше после удара артиллерии ВС РФ по позициям противника в районе Антоновки Херсонской области. На этом же направлении поражены гаубица «Акация» и две САУ «Гвоздика» неприятеля.
В Луганской республике огнем артиллерии и ударами авиации «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ, уничтожено до 40 националистов.
Второе направление, где ВС РФ продолжают штурмовать позиции противника, остается Красно-Лиманское в ЛНР. Здесь в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, несколько бронемашин, гаубицу М777 и Д-20.
Воздушные силы ВСУ продолжают терять остатки боевой авиации, о чем уже откровенно жалуются уцелевшие украинские летчики. Наши асы сбили очередной МиГ-29 в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области. Российские зенитчики успешно поразили семь украинских беспилотников в небе над Херсонской область, а также в Луганской и Донецкой республиках.