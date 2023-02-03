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Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа европейских наемников, воюющих на стороне ВСУ

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Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа европейских наемников, воюющих на стороне ВСУ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов отметил увеличение числа наемников из стран Евросоюза, воюющих на стороне ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе ФСВНГ.


Золотов также подчеркнул, что, несмотря на внушительный боевой опыт участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины западных наемников, военнослужащие и сотрудники Росгвардии не уступают, а в ряде аспектов и превосходят их.

Глава Росгвардии проверил проводимую в Крыму и Херсонской области подготовку снайперов, принимающих участие в специальной военной операции. Золотов высоко оценил уровень подготовки личного состава, а также вручил подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций.

Помимо прямого участия в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине, росгвардейцы также задействованы в обеспечении безопасности объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Кроме того, сотрудники Росгвардии занимаются выявлением и пресечением деятельности диверсантов противника, поиском схронов с боеприпасами и оружием, а также разминированием территории.

В ведомстве отмечается, что за время проведения спецоперации на Украине росгвардейцами было уничтожено более 13 тонн различных взрывчатых веществ, обезврежено более 112 тысяч опасных предметов и очищено от неразорвавшихся боеприпасов несколько сотен частных домов, а также более 17 тысяч километров дорог.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:58
    +11
    Как?Пару месяцев назад писали,что "гуси" массово улепетывают с руины,тот же "моцарт"...Кто то врет?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:05
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Как?Пару месяцев назад писали,что "гуси" массово улепетывают с руины,тот же "моцарт"...Кто то врет?

      Профессионалы уходят им жизнь дорога и чуют что русские разозлились ..
      А вот всякая шушера за 2000 баков в сутки клюет на это
    2. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 17:05
      0
      скорее всего это кадровые. под соусом наемников. у НАТО остался только один шаг. официально ввести войска.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 17:23
        -3
        у НАТО остался только один шаг. официально ввести войска

        осталось только сознаться, что они уже там
    3. Владимирский
      Владимирский Сегодня, 17:28
      +3
      Так Золотов, он же все знает. ГРУ наверное?
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:42
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Как?Пару месяцев назад писали,что "гуси" массово улепетывают с руины,тот же "моцарт"...Кто то врет?

      Да нет, просто не согласовали, кто первый, кто второй, что и как..... request неувязочка-с.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 17:02
    +4
    А почему он не в тюрьме ещё?
    Ттттттттт
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 17:13
      +1
      laughing Не достроил ещё. Как достроит так и сядет.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:15
      +2
      "Вот чудак человек...кто же его посадит???Он же-ПАМЯТНИК!"...Охранника Ельцина надумали посадить...Наина будет очень недовольна...
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:05
    +7
    Чем дольше длится операция тем больше становится не только наёмников, но и вооружения. Это очевидно. Западные поставки идут без остановок.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 17:09
      +2
      И не видно ни конца ни края. А все пресловутые "красные линии" и "мы еще не начинали"...
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:21
    +2
    Это то откуда вылезло
    ............,.................
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:40
    0
    Помимо прямого участия в боевых действиях в зоне проведения спецоперации росгвардейцы также задействованы в обеспечении безопасности объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Кроме того, сотрудники Росгвардии занимаются выявлением и пресечением деятельности диверсантов противника, поиском схронов с боеприпасами и оружием, а также разминированием территории.
    Понятно, но хотелось бы услышать информацию более внятною, от более ответственных за направление, например ГРУ. feel А то звезд много, а сказать нечего. request Поэтому хоть что нибудь. request Ку-ка-реку!
  6. Улюм
    Улюм Сегодня, 17:40
    +3
    Господи, нашли кого слушать. Он писать то по русски не умеет.
  7. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 17:43
    +2
    Упс.... а этот фельдмаршал откуда ?! Что-то не слышно про его победы.....
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 18:25
      0
      Из слесарей АЗЛК .Александр Коржаков о Золотове: "Был слесарем, не мог самостоятельно рапорт написать"
  8. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 17:46
    +3
    Как только посмотришь на выражение лиц и сам облик этих золотова, герасимова, шойгу всегда возникает вопрос, как так могло случиться, что именно их путин поставил руководить армией и росгвардией. Разве не было у него больше выбора?
  9. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 17:53
    -1
    [/quote]Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа европейских наемников, воюющих на стороне ВСУ[quote]

    Капитан Очевидность!
  10. Yho
    Yho Сегодня, 18:13
    0
    Ну и что он предлагает, дать заднюю?