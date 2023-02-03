Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа европейских наемников, воюющих на стороне ВСУ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов отметил увеличение числа наемников из стран Евросоюза, воюющих на стороне ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе ФСВНГ.
Золотов также подчеркнул, что, несмотря на внушительный боевой опыт участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины западных наемников, военнослужащие и сотрудники Росгвардии не уступают, а в ряде аспектов и превосходят их.
Глава Росгвардии проверил проводимую в Крыму и Херсонской области подготовку снайперов, принимающих участие в специальной военной операции. Золотов высоко оценил уровень подготовки личного состава, а также вручил подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций.
Помимо прямого участия в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине, росгвардейцы также задействованы в обеспечении безопасности объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Кроме того, сотрудники Росгвардии занимаются выявлением и пресечением деятельности диверсантов противника, поиском схронов с боеприпасами и оружием, а также разминированием территории.
В ведомстве отмечается, что за время проведения спецоперации на Украине росгвардейцами было уничтожено более 13 тонн различных взрывчатых веществ, обезврежено более 112 тысяч опасных предметов и очищено от неразорвавшихся боеприпасов несколько сотен частных домов, а также более 17 тысяч километров дорог.