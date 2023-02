Помощь с подвохом: General Atomics предлагает Украине БПЛА MQ-9 Reaper

БПЛА MQ-9 Reaper на аэродроме

MQ-9 в полете

Станция управления беспилотниками

Reaper с авиабомбами JDAM

Беспилотник с ракетами "воздух-воздух" AIM-9X

На протяжении длительного времени киевский режим выпрашивает у зарубежных покровителей разнообразные вооружения и технику, в т.ч. разведывательно-ударные БПЛА тяжелого класса. Американская компания General Atomics согласна предоставить имеющиеся у нее беспилотники типа MQ-9. Однако для поставки такой техники требуется соответствующее разрешение, а ее подготовка к отправке требует денег.Разговоры о возможной поставке на Украину зарубежных тяжелых БПЛА с ударной функцией начались еще в феврале-марте прошлого года. В иностранной прессе неоднократно появлялась информация о наличии подобных планов и предложений, а также о проведении консультаций. Тем не менее, никаких реальных шагов не последовало.Несколько дней назад тема разведывательно-ударных БПЛА вновь появилась в СМИ. Так, 31 января любопытную информацию на этот счет опубликовало американское издание The Wall Street Journal. Ему удалось добыть документ, направленный компанией General Atomics украинскому руководству и правительству США.По данным WSJ, компания General Atomics в лице авиационного отделения Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) предлагает отправить на Украину беспилотный авиационный комплекс MQ-9 Reaper, включающий два БПЛА и наземную станцию управления. Эти изделия принадлежат самой компании-производителю и сейчас используются в учебных и испытательных целях, но от них готовы отказаться.Сообщалось, что GA-ASI планирует «продать» комплекс за символическую цену в 1 доллар США. В то же время, получателю придется взять на себя сопутствующие расходы. WSJ сообщало, что подготовка техники к отправке, обучение личного состава и доставка на Украину обойдутся примерно в 10 млн долл. Кроме того, Киев должен будет взять на себя расходы по эксплуатации – ок. 8 млн долл. ежегодно.Для «продажи» беспилотного комплекса компании-производителю нужно разрешение правительства США. Как сообщило WSJ, General Atomics уже обратилась за ним и ждет решения. При этом возможные сроки выдачи необходимого документа неизвестны, как и сроки поставки техники.Уже 1 февраля компания General Atomics выпустила официальные разъяснения относительно последних данных в СМИ. Генеральный директор организации Линден Блю подтвердил намерение помочь киевскому режиму, уточнил некоторые особенности выдвинутого предложения, а также опроверг часть сведений из прессы.Официальный пресс-релиз от GA-ASI начинается с обязательных пафосных тезисов о героической борьбе Украины с врагом и единодушной поддержке всего мира. Кроме того, руководитель не забыл напомнить о коммерческих достижениях своей компании и назвать ее продукцию «золотым стандартом в мире». После такого своеобразного вступления приводится действительно интересная информации.Пресс-релиз напоминает, что компания General Atomics давно ищет возможность помочь Украине поставками своей продукции, в т.ч. БПЛА MQ-9 Reaper и оказанием соответствующих услуг. Предлагаются разные меры в виде передачи техники, организации логистики, обучения операторов и т.д.Компания GA-ASI действительно недавно выступила с предложением о передаче Киеву двух своих учебно-испытательных БПЛА, станции управления и других изделий из наличия. Подтверждается информация о возможной продаже по символической цене и намерении обучать личный состав за свой счет.В то же время, пресс-релиз напоминает о дополнительных статьях расходов. Подготовка беспилотников к боевому применению, оснащение необходимым оборудованием, их транспортировка к новому месту службы, организация вылетов и т.д. тоже связаны с определенными затратами. GA-ASI не может повлиять на эти факторы, но готова выполнить все необходимые работы по себестоимости и без получения прибыли. Также указано, что эти мероприятия пройдут не за счет американских налогоплательщиков.Также General Atomics подтверждает информацию прессы о том, что перспективы поставки зависят только от руководства США. При этом в пресс-релизе не упоминается, что GA-ASI запросило соответствующее разрешение. Кроме того, в отличие от статьи в WSJ, не названа стоимость «дополнительных мероприятий» и эксплуатации техники.Нетрудно заметить, что публикация от The Wall Street Journal и пресс-релз General Atomics в целом сообщают одну и ту же информацию. В то же время, заметны определенные различия в формулировках и приводимых данных, которые придают всей ситуации любопытный вид.Издание WSJ раскрыло все основные подробности предложения компании GA-ASI, включая финансовую сторону будущей поставки. В частности, названа примерная стоимость работ – по сути, цена техники для получателя. Так, за подготовку всего двух беспилотников и прочие мероприятия украинской стороне придется заплатить ок. 10 млн долл. Эксплуатация техники тоже не будет бесплатной для получателя.General Atomics в своем пресс-релизе аккуратно обходит эти вопросы. Компания отмечает, что не собирается зарабатывать на поставке БПЛА, а налогоплательщикам не придется ее оплачивать. Фактически руководство GA-ASI прозрачно намекает, что деньги придется выделить киевскому режиму – но не говорит об этом прямо.Следует обратить внимание на технику, которую планируют отправить из США на Украину. Речь идет о двух MQ-9, принадлежащих компании-производителю и используемых в качестве опытных платформ. По всей видимости, эта техника не отличается малым возрастом, а кроме того, успела израсходовать значительную часть своего ресурса. Вполне вероятно, что два БПЛА нуждаются в ремонте и восстановлении. За чей счет его проведут, догадаться нетрудно.В целом складывается весьма любопытная ситуация. Американская коммерческая компания в инициативном порядке предлагает Украине современные БПЛА, причем практически бесплатно. Такая техника представляет большой интерес для украинских формирований и могла бы помочь им. Однако предложенная «помощь» имеет ряд характерных особенностей, которые предопределяют отсутствие реальных результатов.В первую очередь, вызывает интерес финансовая сторона дела. За доллар компания General Atomics готова только продать технику и обучить операторов. Все прочие мероприятия будут выполняться только за деньги, и легко понять, кого уже назначили плательщиком.По результатам мероприятий 10 млн долл., не считая расходов на эксплуатацию, киевский режим получит всего два БПЛА и станцию управления. Реальная ценность такого комплекса в условиях текущего конфликта под вопросом. При всех своих преимуществах и возможностях, MQ-9 подвергнутся большим рискам.Беспилотники этого типа являются достаточно простой целью для российских систем противовоздушной обороны. Велик риск того, что первый же вылет любого из двух MQ-9 будет пресечен силами ПВО. Кроме того, российская армия может уничтожить летательные аппараты прямо на аэродроме базирования. При этом уничтожение даже одного БПЛА резко сократит оперативные возможности комплекса – и его ценность для нового хозяина.Таким образом, уже понятно, что при помощи предлагаемой поставки БПЛА MQ-9 Reaper на Украину американская сторона планирует решить свои собственные задачи. Так, компания General Atomics получит возможность продемонстрировать свою приверженность «идеалам свободы и демократии», а также избавиться от старой и ненужной техники без дополнительных расходов.Украине в такой схеме предлагается роль стороны, оплачивающей все работы зарубежного партнера. При этом она получит малочисленную и неновую технику, к тому же подвергающуюся большим рискам. Какие-либо выгоды для киевского режима не ожидаются. Но его положение и мнение никого не интересуют.