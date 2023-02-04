Помощь с подвохом: General Atomics предлагает Украине БПЛА MQ-9 Reaper

БПЛА MQ-9 Reaper на аэродроме
На протяжении длительного времени киевский режим выпрашивает у зарубежных покровителей разнообразные вооружения и технику, в т.ч. разведывательно-ударные БПЛА тяжелого класса. Американская компания General Atomics согласна предоставить имеющиеся у нее беспилотники типа MQ-9. Однако для поставки такой техники требуется соответствующее разрешение, а ее подготовка к отправке требует денег.
Иностранное предложение
Разговоры о возможной поставке на Украину зарубежных тяжелых БПЛА с ударной функцией начались еще в феврале-марте прошлого года. В иностранной прессе неоднократно появлялась информация о наличии подобных планов и предложений, а также о проведении консультаций. Тем не менее, никаких реальных шагов не последовало.
Несколько дней назад тема разведывательно-ударных БПЛА вновь появилась в СМИ. Так, 31 января любопытную информацию на этот счет опубликовало американское издание The Wall Street Journal. Ему удалось добыть документ, направленный компанией General Atomics украинскому руководству и правительству США.
По данным WSJ, компания General Atomics в лице авиационного отделения Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) предлагает отправить на Украину беспилотный авиационный комплекс MQ-9 Reaper, включающий два БПЛА и наземную станцию управления. Эти изделия принадлежат самой компании-производителю и сейчас используются в учебных и испытательных целях, но от них готовы отказаться.
MQ-9 в полете
Сообщалось, что GA-ASI планирует «продать» комплекс за символическую цену в 1 доллар США. В то же время, получателю придется взять на себя сопутствующие расходы. WSJ сообщало, что подготовка техники к отправке, обучение личного состава и доставка на Украину обойдутся примерно в 10 млн долл. Кроме того, Киев должен будет взять на себя расходы по эксплуатации – ок. 8 млн долл. ежегодно.
Для «продажи» беспилотного комплекса компании-производителю нужно разрешение правительства США. Как сообщило WSJ, General Atomics уже обратилась за ним и ждет решения. При этом возможные сроки выдачи необходимого документа неизвестны, как и сроки поставки техники.
Обновленные данные
Уже 1 февраля компания General Atomics выпустила официальные разъяснения относительно последних данных в СМИ. Генеральный директор организации Линден Блю подтвердил намерение помочь киевскому режиму, уточнил некоторые особенности выдвинутого предложения, а также опроверг часть сведений из прессы.
Официальный пресс-релиз от GA-ASI начинается с обязательных пафосных тезисов о героической борьбе Украины с врагом и единодушной поддержке всего мира. Кроме того, руководитель не забыл напомнить о коммерческих достижениях своей компании и назвать ее продукцию «золотым стандартом в мире». После такого своеобразного вступления приводится действительно интересная информации.
Пресс-релиз напоминает, что компания General Atomics давно ищет возможность помочь Украине поставками своей продукции, в т.ч. БПЛА MQ-9 Reaper и оказанием соответствующих услуг. Предлагаются разные меры в виде передачи техники, организации логистики, обучения операторов и т.д.
Станция управления беспилотниками
Компания GA-ASI действительно недавно выступила с предложением о передаче Киеву двух своих учебно-испытательных БПЛА, станции управления и других изделий из наличия. Подтверждается информация о возможной продаже по символической цене и намерении обучать личный состав за свой счет.
В то же время, пресс-релиз напоминает о дополнительных статьях расходов. Подготовка беспилотников к боевому применению, оснащение необходимым оборудованием, их транспортировка к новому месту службы, организация вылетов и т.д. тоже связаны с определенными затратами. GA-ASI не может повлиять на эти факторы, но готова выполнить все необходимые работы по себестоимости и без получения прибыли. Также указано, что эти мероприятия пройдут не за счет американских налогоплательщиков.
Также General Atomics подтверждает информацию прессы о том, что перспективы поставки зависят только от руководства США. При этом в пресс-релизе не упоминается, что GA-ASI запросило соответствующее разрешение. Кроме того, в отличие от статьи в WSJ, не названа стоимость «дополнительных мероприятий» и эксплуатации техники.
Вопросы выгоды
Нетрудно заметить, что публикация от The Wall Street Journal и пресс-релз General Atomics в целом сообщают одну и ту же информацию. В то же время, заметны определенные различия в формулировках и приводимых данных, которые придают всей ситуации любопытный вид.
Reaper с авиабомбами JDAM
Издание WSJ раскрыло все основные подробности предложения компании GA-ASI, включая финансовую сторону будущей поставки. В частности, названа примерная стоимость работ – по сути, цена техники для получателя. Так, за подготовку всего двух беспилотников и прочие мероприятия украинской стороне придется заплатить ок. 10 млн долл. Эксплуатация техники тоже не будет бесплатной для получателя.
General Atomics в своем пресс-релизе аккуратно обходит эти вопросы. Компания отмечает, что не собирается зарабатывать на поставке БПЛА, а налогоплательщикам не придется ее оплачивать. Фактически руководство GA-ASI прозрачно намекает, что деньги придется выделить киевскому режиму – но не говорит об этом прямо.
Следует обратить внимание на технику, которую планируют отправить из США на Украину. Речь идет о двух MQ-9, принадлежащих компании-производителю и используемых в качестве опытных платформ. По всей видимости, эта техника не отличается малым возрастом, а кроме того, успела израсходовать значительную часть своего ресурса. Вполне вероятно, что два БПЛА нуждаются в ремонте и восстановлении. За чей счет его проведут, догадаться нетрудно.
Помощь с подвохом
В целом складывается весьма любопытная ситуация. Американская коммерческая компания в инициативном порядке предлагает Украине современные БПЛА, причем практически бесплатно. Такая техника представляет большой интерес для украинских формирований и могла бы помочь им. Однако предложенная «помощь» имеет ряд характерных особенностей, которые предопределяют отсутствие реальных результатов.
В первую очередь, вызывает интерес финансовая сторона дела. За доллар компания General Atomics готова только продать технику и обучить операторов. Все прочие мероприятия будут выполняться только за деньги, и легко понять, кого уже назначили плательщиком.
Беспилотник с ракетами "воздух-воздух" AIM-9X
По результатам мероприятий 10 млн долл., не считая расходов на эксплуатацию, киевский режим получит всего два БПЛА и станцию управления. Реальная ценность такого комплекса в условиях текущего конфликта под вопросом. При всех своих преимуществах и возможностях, MQ-9 подвергнутся большим рискам.
Беспилотники этого типа являются достаточно простой целью для российских систем противовоздушной обороны. Велик риск того, что первый же вылет любого из двух MQ-9 будет пресечен силами ПВО. Кроме того, российская армия может уничтожить летательные аппараты прямо на аэродроме базирования. При этом уничтожение даже одного БПЛА резко сократит оперативные возможности комплекса – и его ценность для нового хозяина.
Собственные интересы
Таким образом, уже понятно, что при помощи предлагаемой поставки БПЛА MQ-9 Reaper на Украину американская сторона планирует решить свои собственные задачи. Так, компания General Atomics получит возможность продемонстрировать свою приверженность «идеалам свободы и демократии», а также избавиться от старой и ненужной техники без дополнительных расходов.
Украине в такой схеме предлагается роль стороны, оплачивающей все работы зарубежного партнера. При этом она получит малочисленную и неновую технику, к тому же подвергающуюся большим рискам. Какие-либо выгоды для киевского режима не ожидаются. Но его положение и мнение никого не интересуют.