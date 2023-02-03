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Западная пресса допускает, что Турция в марте 2023 года одобрит вступление Финляндии в НАТО

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Западная пресса допускает, что Турция в марте 2023 года одобрит вступление Финляндии в НАТО

В марте 2023 года власти Турции могут одобрить присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Швецию это решение Анкары может не затронуть после известных событий с сожжением священной книги мусульман Корана. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.


Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия передали в мае 2022 года на фоне конфликта на Украине. Однако Турция с самого начала выступила против этой инициативы, поскольку она имеет претензии к скандинавским странам из-за поддержки ими Рабочей партии Курдистана и курдских формирований на севере Сирии.

Затем Швеция и Финляндия согласились подписать с Турцией меморандум в сфере безопасности, который призван учитывать беспокойство Анкары по поводу связей этих стран с курдскими формированиями. Однако произошла провокация с сожжением Корана, притормозившая вступление Швеции в Североатлантический альянс.

В настоящее время заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО остаются нератифицированными только двумя государствами из 30 участниц альянса – Венгрией и Турцией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Финляндия сделала достаточно для того, чтобы Анкара могла поддержать ее стремление войти в состав Североатлантического альянса.

Интересно, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём недавно заявил, что процесс вступления страны в альянс Стокгольм вынужден приостановить из-за событий с сожжением Корана. Но он выразил надежду на то, что стране все же удастся достичь определенных договоренностей с турецким руководством.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Karri Huhtanen
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14 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:17
    -2
    Запад допускает, что они Эрдогана таки дожмут.
    А мы "сильно будем посмотреть", отличается Эрдоган от Шольца твёрдостью помидоров или нет.

    Только что-то мне подсказывает, что, если и продавят Эрдогана - ничего для нас не изменится.
    Наши, ТАМ, НАВИРХУ, уже доказали, что наша солярка через Болгарию в украинских танках "газ продать" важнее, чем ракеты и 100-200-300 тысяч армии НАТО в Финляндии.
    Лидеры нашего "Национального достояния" с "газового хаба" сорвут, свалят далеко-далеко к тёплому морю и плевали они на то, что мы здесь будем делать с ракетами в Финляндии и со всем прочим тем, на что им плевать.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 17:31
      0
      Одобрит или не одобрит какая в принципе разница для России раз уж Финляндия вписалась во все санкции против России и ведёт себя соответствующе.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:07
        0
        Финляндия неоднократно заявляла, что вступит в НАТО только вместе с Швецией.
        Зачем это было надо, не совсем понятно.
        Впрочем, там же демократия. Так что отказаться от своих слов могут легко.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:18
    -1
    Финляндия сделала достаточно для того чтобы Анкара могла поддержать

    что такое сделала Финляндия достаточного, чтобы Реджеп Таиповича умаслить?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:21
      0
      Не тормозила принятие Турции в ЕС. В отличие от Швеции wink
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:41
        +1
        Цитата: Bingo
        Не тормозила принятие Турции в ЕС. В отличие от Швеции wink

        И в ЕС примут, и "добавят деньжат... правда, правда!" (с).
        Лишь бы на границе с нами в Финляндии ракеты поставить и войск напихать.

        На Эрдогана мы повлиять "могём, но не хочем".
        На финнов мы повлиять "хочем, но не могём".
        Выход? Только на словах. Почаще финам напоминать, что они с момента вступления НАТО не просто потенциальная цель, а конкретно "под прицелом" для ответного ядерного удара. Причём в самом начале списка.

        И очень полезно было бы, всё-таки, снести где-нибудь посреди океана какой-нибудь ничейный остров. С телевизионной трансляцией. И на Финляндию тоже. Чтобы они на месте того острова Хельсинки представили.
        Мы им ещё Маннергейма не забыли. Не так, как те недобитки, кто в Ленинграде доску с ним хотел на дом повесить. А так, как мне, например, внуку блокадника, танкиста, защитника Ленинграда положено помнить.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:19
    +1
    Кое-что о турках:
    Министерство обороны [Украины] согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами месторасположение центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией Bayraktar.

    Об этом в интервью АрмияInform рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны полковник Борис Закутний.

    "Недавно мы провели ряд совещаний с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, в ходе которых согласовано место расположения центра и разработан проект дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и урегулированию вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома", - рассказал он.

    Создание центра Bayraktar предусмотрено меморандумом между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma, подписанным сторонами в сентябре 2021 года. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с БПЛА. Планировалось, что в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

    Следующим этапом будет запуск украино-турецкого производства БПЛА. Baykar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

    Bayraktar, несмотря на войну, сохраняет планы строительства завода в Украине. Проект не заморожен, он находится на согласовании формальных сделок.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: Аль Манах
      Bayraktar, несмотря на войну, сохраняет планы строительства завода в Украине.

      Эта статья 2022 года . На данный момент Bayraktar отказался от завода на Украине и хочет вынести его производство за пределы страны , думаю в Польшу или Чехословакию .
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:19
    0
    То есть к весне сожжённый Коран сконденсируется из пепла и финны выдадут Эрдогану всех курдов? Предчувствие должно на чём-то базироваться, а если нет базиса, то это просто влажные хотелки feel
    1. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 17:32
      0
      к сожалению это не хотелки. здесь комплекс мер против Эрдогана. в результате которых он может потерять кресло к лету. и закрытие западных посольств тоже давление на турков. если вместо Эрдогана придут соросята или гюленята то они подпишут что угодно
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:22
    +1
    эрдогаша как всегда - и нашим, и вашим ... других "друзей" для России нет, точнее "с такими друзьями и врагов не надо"... а мы ему хаб организуем газовый и аэс в кредит построим...
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:31
    -2
    ФОТО. Они там что, перекисью водорода умываются по утрам и вечерам, или это они всю рыбу Балтики сгрызли? feel
  7. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 17:41
    -1
    Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Финляндия сделала достаточно для того, чтобы Анкара могла поддержать ее стремление войти в состав Североатлантического альянса

    а Финляндия заподозрила неладное и уже не торопится в альянс без Швеции, просит о тайм-ауте
  8. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 17:42
    -1
    Финляндия без Швеции не вступит, они и так де факто в НАТО
    Плюсов для Ш и Ф намного больше вот так "нейтральными" быть...