Западная пресса допускает, что Турция в марте 2023 года одобрит вступление Финляндии в НАТО

В марте 2023 года власти Турции могут одобрить присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Швецию это решение Анкары может не затронуть после известных событий с сожжением священной книги мусульман Корана. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия передали в мае 2022 года на фоне конфликта на Украине. Однако Турция с самого начала выступила против этой инициативы, поскольку она имеет претензии к скандинавским странам из-за поддержки ими Рабочей партии Курдистана и курдских формирований на севере Сирии.Затем Швеция и Финляндия согласились подписать с Турцией меморандум в сфере безопасности, который призван учитывать беспокойство Анкары по поводу связей этих стран с курдскими формированиями. Однако произошла провокация с сожжением Корана, притормозившая вступление Швеции в Североатлантический альянс.В настоящее время заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО остаются нератифицированными только двумя государствами из 30 участниц альянса – Венгрией и Турцией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Финляндия сделала достаточно для того, чтобы Анкара могла поддержать ее стремление войти в состав Североатлантического альянса.Интересно, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём недавно заявил, что процесс вступления страны в альянс Стокгольм вынужден приостановить из-за событий с сожжением Корана. Но он выразил надежду на то, что стране все же удастся достичь определенных договоренностей с турецким руководством.