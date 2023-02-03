Читатели немецкой газеты сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с «легкой утилизацией»

То что страны НАТО используют Украину в качестве полигона для утилизации устаревших вооружений и военной техники не скрывают даже сами союзники Киева.
Ранее восточноевропейские государства бывшего соцлагеря практически полностью избавились от советского военного наследства. Затем их примеру последовали и другие члены Североатлантического альянса, разумно решив, что уничтожить ненужное оружие естественным образом на поле боя дешевле, чем хранить или утилизировать его на собственной территории.
Не остается в стороне от этого тренда и Германия. После принятия решения об отправке на Украину небольшого количества современных ОБТ Leopard 2, в правительстве ФРГ быстро одобрили инициативу немецкой компании Rheinmetall восстановить и передать Киеву аж 88 стареньких танков Leopard 1, списанных бундесвером еще в 2003 году. Осталось дело за малым — найти к ним боеприпасы.
Leopard 1 — первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 60-х до середины 80-х годов прошлого века.
Такая союзническая помощь Берлина Киеву вызвала волну насмешек у рядовых немцев, которые в комментариях к статье на эту тему, опубликованной в Die Welt, сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с «легкой утилизацией» военной техники.
Я позвоню в Дрезден, в военный музей. Там раньше была еще техника
— иронично написал читатель с ником Georg T.
Металлолом — ценное сырье в стране с бедными ресурсами!
— прокомментировал решение правительства ФРГ Fritz S.
Германия демилитаризована. Можно только качать головой
— грустно написал Carsten E.
Итак, Leopard 1, или легкая утилизация…
— подвел итог stephan h.
Другие читатели не оставили в стороне стремительно растущие запросы украинских властей в поставках все более современной военной техники.
Любопытно, когда со стороны Украины поступит критика, что они слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher?
— поинтересовался Felix H, видимо, не знающий, что такие запросы из Киева уже поступают.
Супер, теперь осталось одобрить им «Тысячелетний сокол» — и вперед!
— намекнул на космический корабль из саги «Звездные войны» Samdmann.