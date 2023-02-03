Военное обозрение
Войти Регистрация

Читатели немецкой газеты сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с «легкой утилизацией»

9
Читатели немецкой газеты сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с «легкой утилизацией»

То что страны НАТО используют Украину в качестве полигона для утилизации устаревших вооружений и военной техники не скрывают даже сами союзники Киева.


Ранее восточноевропейские государства бывшего соцлагеря практически полностью избавились от советского военного наследства. Затем их примеру последовали и другие члены Североатлантического альянса, разумно решив, что уничтожить ненужное оружие естественным образом на поле боя дешевле, чем хранить или утилизировать его на собственной территории.

Не остается в стороне от этого тренда и Германия. После принятия решения об отправке на Украину небольшого количества современных ОБТ Leopard 2, в правительстве ФРГ быстро одобрили инициативу немецкой компании Rheinmetall восстановить и передать Киеву аж 88 стареньких танков Leopard 1, списанных бундесвером еще в 2003 году. Осталось дело за малым — найти к ним боеприпасы.

Leopard 1 — первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 60-х до середины 80-х годов прошлого века.

Такая союзническая помощь Берлина Киеву вызвала волну насмешек у рядовых немцев, которые в комментариях к статье на эту тему, опубликованной в Die Welt, сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с «легкой утилизацией» военной техники.

Я позвоню в Дрезден, в военный музей. Там раньше была еще техника

— иронично написал читатель с ником Georg T.

Металлолом — ценное сырье в стране с бедными ресурсами!

— прокомментировал решение правительства ФРГ Fritz S.

Германия демилитаризована. Можно только качать головой

— грустно написал Carsten E.

Итак, Leopard 1, или легкая утилизация…

— подвел итог stephan h.

Другие читатели не оставили в стороне стремительно растущие запросы украинских властей в поставках все более современной военной техники.

Любопытно, когда со стороны Украины поступит критика, что они слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher?

— поинтересовался Felix H, видимо, не знающий, что такие запросы из Киева уже поступают.

Супер, теперь осталось одобрить им «Тысячелетний сокол» — и вперед!

— намекнул на космический корабль из саги «Звездные войны» Samdmann.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Krauss-Maffei Wegmann
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:44
    0
    Возможно так и есть … ибо утилизация на западе это долго и дорого))) … а так вот два в одном … ещё и деньги получат и ништяки в рамках НАТО
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:46
    +1
    Супер, теперь осталось одобрить им «Тысячелетний сокол» — и вперед!
    Нет! В Турции еще есть М48 и М60., не лишайте ее шанса стать главным обладателем Леопарда 1 feel
  3. Labrador
    Labrador Сегодня, 17:49
    +1
    Как символично: 88 штук :) Хороший тролинг. Принимающая сторона должна будет кинуть зигу обратно
    laughing
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:11
      -1
      Цитата: Labrador
      Как символично: 88 штук :) Хороший тролинг. Принимающая сторона должна будет кинуть зигу обратно
      laughing

      88 - Двоепопие. laughing lol wassat good
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:51
    0
    Читатели немецкой газеты сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с «легкой утилизацией»
    . Утилизация, кто ж с этим спорить будет.
  5. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 17:52
    +1
    Да это как бы не смешно... Ходовые качества у лео1 отличные, если хх"лы будут их использовать как поддержку БТР и бмп, то все не так просто. Да, в стычке с нашими ОБТ лео1 не противник, но 105мм пушка помощней 30мм, если этими лео1 будут сопровождать действия мелких групп на всяких там хамви и прочих... Понятно, что любой рпг и птрк этих лео1 легко утилизируют, но и хлопот нашим ребятам добавится...
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:02
    +1
    Ну вообще-то не мной замечено, что проверять состояние зубов у дарёного коня это само по себе моветон, а попытка высказать гордое фи дарителю вообще за гранью приличий. Так что улыбайтесь и благодарите...
  7. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 18:03
    0
    Кто бы там что с чем не сравнивал, но даже такое оружие способно принести увечья, разрушения и смерти.
    Как мирному населению ЛДНР , так и военным.
    Потому не нужно тешить себя иллюзиями - за 9 лет видно что людей в Донбассе убивает любое оружие.
    Даже времен войны с Наполеоном способно на это.

    А запад и дальше готов разменивать это железо на чужие жизни и здоровье.
  8. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:14
    +1
    Ну, немцы так утилизируют Лео-1, мы - Т-62 (да и Т-72 ранних серий вряд ли у первого леопарда выигрывают). Разница лишь в том, что немцы утилизируют их с украинскими экипажами, а мы, получается, со своими.