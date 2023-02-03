Читатели немецкой газеты сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с «легкой утилизацией»

Я позвоню в Дрезден, в военный музей. Там раньше была еще техника

Металлолом — ценное сырье в стране с бедными ресурсами!

Германия демилитаризована. Можно только качать головой

Итак, Leopard 1, или легкая утилизация…

Любопытно, когда со стороны Украины поступит критика, что они слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher?

Супер, теперь осталось одобрить им «Тысячелетний сокол» — и вперед!