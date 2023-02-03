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«Дело не в 10% оставшихся жителей»: Подоляк ответил на вопрос о целесообразности удержания Артемовска силами ВСУ

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«Дело не в 10% оставшихся жителей»: Подоляк ответил на вопрос о целесообразности удержания Артемовска силами ВСУ

Киев не хочет добровольно выводить войска из Артемовска, хотя там им грозит очередное окружение. Это удивляет западную общественность, которая не понимает причин такого упрямства.


Поэтому данный вопрос стал одним из тех, который поднимался во время интервью советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка испанскому изданию 20 minutes.

Журналист Маркос Мендес Морейра, беседовавший с чиновником, выразил сомнения в том, что ВСУ следует вести ожесточенные бои с российскими войсками за город, в котором осталось не более десяти процентов населения.

Дело не в 10% населения, а в нашей территории, в наших домах

- так Подоляк ответил на вопрос о целесообразности удержания Артемовска силами ВСУ.

Можно даже не сомневаться, что в данном случае советник Офиса Зеленского сказал чистую правду. Киевским властям действительно плевать на местных жителей. На Донбассе им нужна только территория.

Чиновник отметил, что украинские военные несут большие потери, но конкретные цифры называть не стал, пообещав это сделать уже после «победы» над Россией. Он заявил, что ВСУ платят высокую цену, но оставлять город позади не собираются.

Собственно, в любом случае им придется это сделать. И такое мнение разделяют не только российские военные, но и многочисленные западные эксперты. Как утверждают аналитики американского Института изучения войны, на помощь действующим в Артемовске бойцам ЧВК «Вагнер» российское командование направило значительные силы.
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14 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:41
    +1
    Пусть болтает что угодно.
    По факту Артёмовск они уже потеряли.
    Шансов удержать его, у ВСУ нет.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:49
      0
      Символизировать несокрушимость остаётся только хероям с Банковой. Только они имеют выгоду от конфликта в виде круглых сумм на счетах. В их офисах и заграничных домах тепло и пахнет едой, а отпрыски наслаждаются роскошной заграничной жизнью
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:05
      0
      После МАРИУПОЛЯ только у полунедопереученных "дятлов" могут тлеть какие то надежды. Надежд нет совсем. Результат только один. Другого нет и не будет.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:43
    0
    Надо красиво объяснить почему отступают … спрямление фронта и прочее и прочее … это в истории разных фюрреров уже было
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:43
    0
    может надеются успеть продержаться пока новая техника придет с запада,чтобы контратаковать. обороны то не будет у российской армии там укрепленной наверное.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:55
      +2
      Умилят.."Западная общественность не понимает.."Да этой общественности чихать на то,что в Артемовске.Они и не знают,где этот Бахмут-Артемовск
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:44
    +2
    Это не их страна вот им и пофиг на население и разрушения всего и вся. Они давно асоциируют себя с жизнью за бугом а тут просто деньги гребут.Закончится халява и наличные шумеры- просто будут на полном серьезе как и наши либералы глаголить истину об том что ох неправильный им народ попался, дайте ещё один, уж тогда то мы порулим на зависть всем. Итог всегда один, долгая жизнь в тепле и уюте на западе и смерть от глубокой старости в окружении толп обожающих последователей.
  5. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 17:45
    -2
    Мариуполь не сдадим... ?!?!?!
    Соледар -вечно наш ...?!?!?

    Угледар, Артемовск-приготовиться !
  6. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 17:48
    0
    Какой смысл цитировать собачью какаху на дороге?
  7. bk316
    bk316 Сегодня, 17:55
    0
    Да Конечно! Дело вообще не в жителях. Да пофиг на жителей. Что 10% что 100%.... Вот это комингаут.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 18:01
    +1
    "Дело не в 10% населения, а в нашей территории, в наших домах". Ваше то что остаётся после вас в туалете господин Подоляк и сотоварищи, Донбасс исконно русская земля, а дома равно как и промышленность построены не вами, а ещё Российской Империей и СССР при становлении и развитии этой территории.
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:18
    0
    Небратская твердолобость и наплевательское отношение к людям, даже своим, воочию..... ради куска земли и разрушенных домов годовы положить несколько сотен или тысяч своих военных и гражданских, даже если все-равно придется отступить. Людоеды! Мочить, мочить до последнего, а когда побегут с банковой - ловить, судить и вешать.
  10. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 18:22
    0
    На публекуемых картах, добытые "Джокером" - Бахмут был важнейшим пунктом, от куда всу планировали начать, свое карательное наступление, на Донбас. СВО разрушило их планы.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:22
    0
    пообещав это сделать уже после «победы» над Россией.

    Верно мыслит, значит потери никогда не будут опубликованы, и спросить будет не с кого.