Дело не в 10% населения, а в нашей территории, в наших домах

Киев не хочет добровольно выводить войска из Артемовска, хотя там им грозит очередное окружение. Это удивляет западную общественность, которая не понимает причин такого упрямства.Поэтому данный вопрос стал одним из тех, который поднимался во время интервью советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка испанскому изданию 20 minutes.Журналист Маркос Мендес Морейра, беседовавший с чиновником, выразил сомнения в том, что ВСУ следует вести ожесточенные бои с российскими войсками за город, в котором осталось не более десяти процентов населения.- так Подоляк ответил на вопрос о целесообразности удержания Артемовска силами ВСУ.Можно даже не сомневаться, что в данном случае советник Офиса Зеленского сказал чистую правду. Киевским властям действительно плевать на местных жителей. На Донбассе им нужна только территория.Чиновник отметил, что украинские военные несут большие потери, но конкретные цифры называть не стал, пообещав это сделать уже после «победы» над Россией. Он заявил, что ВСУ платят высокую цену, но оставлять город позади не собираются.Собственно, в любом случае им придется это сделать. И такое мнение разделяют не только российские военные, но и многочисленные западные эксперты. Как утверждают аналитики американского Института изучения войны, на помощь действующим в Артемовске бойцам ЧВК «Вагнер» российское командование направило значительные силы.