Тесные связи президента Украины Владимира Зеленского и его окружения с украинскими неонацистскими формированиями являются главной причиной не очень хороших отношений киевского режима с Израилем. Так считает публицист Антун Роша в опубликованной в хорватском издании Advance статье.По утверждению публициста, хотя и Израиль, и Украина являются близкими союзниками США, между самими этими странами отношения выглядят достаточно напряженными. Хотя в Киеве рассчитывали на помощь Израиля, в том числе и в плане поставок вооружений, Тель-Авив отказался передавать Украине современные системы противоракетной обороны.Сам Зеленский затем утверждал, что действия израильского руководства его шокируют. Он сослался на большое количество проживающих в Израиле выходцев с Украины и на евреев, которые все еще живут в различных регионах самой Украины. Якобы этот факт должен был заставить израильскую администрацию проявлять большую лояльность к Украине. Но слова Зеленского не оказали какого-то реального воздействия на политику Тель-Авива.С другой стороны, очень странно, что Зеленский считает, будто бы Израиль должен поддерживать страну, открыто провозглашающую Степана Бандеру национальным героем, проводящую факельные шествия неонацистских группировок. Понятно, что у многих израильтян возникает диссонанс, почему они должны поддерживать нацистский режим современной Украины, забывая о том зле, которое украинские националисты причиняли еврейскому народу в годы как Гражданской войны, так и Великой Отечественной войны.