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Хорватское издание назвало подлинные причины сложных отношений киевского режима с Израилем

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Хорватское издание назвало подлинные причины сложных отношений киевского режима с Израилем

Тесные связи президента Украины Владимира Зеленского и его окружения с украинскими неонацистскими формированиями являются главной причиной не очень хороших отношений киевского режима с Израилем. Так считает публицист Антун Роша в опубликованной в хорватском издании Advance статье.


По утверждению публициста, хотя и Израиль, и Украина являются близкими союзниками США, между самими этими странами отношения выглядят достаточно напряженными. Хотя в Киеве рассчитывали на помощь Израиля, в том числе и в плане поставок вооружений, Тель-Авив отказался передавать Украине современные системы противоракетной обороны.

Сам Зеленский затем утверждал, что действия израильского руководства его шокируют. Он сослался на большое количество проживающих в Израиле выходцев с Украины и на евреев, которые все еще живут в различных регионах самой Украины. Якобы этот факт должен был заставить израильскую администрацию проявлять большую лояльность к Украине. Но слова Зеленского не оказали какого-то реального воздействия на политику Тель-Авива.

С другой стороны, очень странно, что Зеленский считает, будто бы Израиль должен поддерживать страну, открыто провозглашающую Степана Бандеру национальным героем, проводящую факельные шествия неонацистских группировок. Понятно, что у многих израильтян возникает диссонанс, почему они должны поддерживать нацистский режим современной Украины, забывая о том зле, которое украинские националисты причиняли еврейскому народу в годы как Гражданской войны, так и Великой Отечественной войны.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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8 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:43
    +1
    Так это было сразу понятно любому здравомыслящему человеку.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:54
      +1
      Да уж, статья глубокая и полна мудрых свежих мыслей! laughing
  2. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:48
    +3
    Евреи длительное время тренировали укропов перед СВО.
    Евреи всегда там, где много платят - это двуличные создания.
    Холокост их так ничему и не научил.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:48
    0
    Хорватское издание назвало подлинные причины сложных отношений киевского режима с Израилем
    Нет, не говорите! Неужели Зе антисимит?
  4. Labrador
    Labrador Сегодня, 17:51
    +2
    Да нормально тамошние ребе с фашиками ручкаются, даже не морщась
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:52
    0
    Не важны их отношения, что США прикажут, то и будут делать.
  6. wanna
    wanna Сегодня, 18:00
    0
    Евреи де-факто контролируют весь мир, за исключением ислама и Китая
  7. Mimohod
    Mimohod Сегодня, 18:09
    0
    "Телявив"или "Иерусалим" ,просто двуликий Янус,тысяча лет был и будет такой....
    Определенно ,что многие цели Израиля и так называемого Запада совпадают,так что и националистическая,бандеровская Краина в этом им близка,но дистанцию надо блюсти для вида,шоб совсем не захлебнуться чужой кровью....