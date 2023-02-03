Глава Крыма пообещал направить средства от продажи имущества украинских олигархов на нужды спецоперации

Средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских олигархов в Крыму, в полном объеме предполагается направить на нужды участников специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Крымский парламент принял решение, согласно которому будет национализировано крымское имущество, ранее находившееся в собственности у украинских политиков, олигархов и представителей бизнеса. Также под национализацию подпадает имущество 12 украинских банков и нескольких предприятий.Аксенов также подчеркнул, что все без исключения национализированное имущество будет продано с торгов. По словам главы республики, ничего из национализированных активов не предполагается оставлять либо передавать в аренду. Средства, вырученные от реализации имущества украинских олигархов и политиков, планируется в первую очередь направить на обеспечение оснащения подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.Ранее крымскими властями было принято решение о национализации активов, находящихся в собственности у некоторых украинских олигархов, отметившихся в связях с украинскими властями и совершении недружественных действий по отношению к Российской Федерации.Для этого была создана специальная антитеррористическая комиссия, в задачи которой входит обеспечение процесса национализации и определение перечня подпадающих под эту процедуру физических и юридических лиц.