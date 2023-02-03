Глава Крыма пообещал направить средства от продажи имущества украинских олигархов на нужды спецоперации

Средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских олигархов в Крыму, в полном объеме предполагается направить на нужды участников специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Крымский парламент принял решение, согласно которому будет национализировано крымское имущество, ранее находившееся в собственности у украинских политиков, олигархов и представителей бизнеса. Также под национализацию подпадает имущество 12 украинских банков и нескольких предприятий.
Аксенов также подчеркнул, что все без исключения национализированное имущество будет продано с торгов. По словам главы республики, ничего из национализированных активов не предполагается оставлять либо передавать в аренду. Средства, вырученные от реализации имущества украинских олигархов и политиков, планируется в первую очередь направить на обеспечение оснащения подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
Ранее крымскими властями было принято решение о национализации активов, находящихся в собственности у некоторых украинских олигархов, отметившихся в связях с украинскими властями и совершении недружественных действий по отношению к Российской Федерации.
Для этого была создана специальная антитеррористическая комиссия, в задачи которой входит обеспечение процесса национализации и определение перечня подпадающих под эту процедуру физических и юридических лиц.