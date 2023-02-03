Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Крыма пообещал направить средства от продажи имущества украинских олигархов на нужды спецоперации

6
Глава Крыма пообещал направить средства от продажи имущества украинских олигархов на нужды спецоперации

Средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских олигархов в Крыму, в полном объеме предполагается направить на нужды участников специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.


Крымский парламент принял решение, согласно которому будет национализировано крымское имущество, ранее находившееся в собственности у украинских политиков, олигархов и представителей бизнеса. Также под национализацию подпадает имущество 12 украинских банков и нескольких предприятий.

Аксенов также подчеркнул, что все без исключения национализированное имущество будет продано с торгов. По словам главы республики, ничего из национализированных активов не предполагается оставлять либо передавать в аренду. Средства, вырученные от реализации имущества украинских олигархов и политиков, планируется в первую очередь направить на обеспечение оснащения подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Ранее крымскими властями было принято решение о национализации активов, находящихся в собственности у некоторых украинских олигархов, отметившихся в связях с украинскими властями и совершении недружественных действий по отношению к Российской Федерации.

Для этого была создана специальная антитеррористическая комиссия, в задачи которой входит обеспечение процесса национализации и определение перечня подпадающих под эту процедуру физических и юридических лиц.
Автор:
Использованы фотографии:
Совет министров Республики Крым
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:05
    0
    Я недопонял - война идёт почти год, а вражеское имущество вот только-только начало конфисковываться и реализовываться? Я тихо балдею с нашего руководства... А Порошенко случайно конфеты на российской территории не производит?
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 18:21
      0
      8 с лишним лет, практически 9, о чем-то размышляли, а теперь наконец рОдили. Это наводит на то, что это было выгодно и местным верхам, и российским, кто крышевал крымских!??? Опровержения и разъяснения на это мы не услышим, факт 100%.
  2. T-100
    T-100 Сегодня, 18:07
    0
    Крым в составе уже 8 лет, а так всё и не национализировали. Хотя теперь у меня сомнения в том, а точно ли национализировали те предприятия о которых говорили (судостроительные).
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:07
    0
    Лицо мужественное, слова правильные. Дай бог, чтобы с делом не разошлись. Бывает. request
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:10
    0
    Ну наконец то начали шевелится ..И в России нужно инвентаризацию провести всяких там русофобов и иноагенто
    ВСЕ конфисковать и направить на лечение и реабилитацию раненых участников СВО и помощь их семьям
    Вон Рома Абрамович тоже думаю имеет собственность в России и прочии Тиньковы и т.д.
    Давай Россия действуй жестко ,хватит уже "как бы чего не вышло и вдруг не так поймут на западе " .
    Идет противостояние очередное против фашистской европы во главе сша 50 стран против нас направили всю свою мощь этим упыркам бандеровским во главе с еврее клоуном ..Пора рыкнуть русскому медведи ,чтобы вся планета задрожала
    P.S. А недвижимость можно превратить в санатории или детские дома ,пока кто то не купит ...Вон у пугачихи какой дворец ,отличный дедский дом получился бы ,как в сказке и сколько еще таких ? Те же 500-сбежавшие от страха .
    Частная собственность уже не неприкосновенна ,как орали наши либеры и показали на западе конфискуя и блокируя счета ..
  5. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 18:16
    0
    Как грится: свежо питание, да серется с трудом laughing