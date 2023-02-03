Военное обозрение
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В 17:40 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных Министерства цифровой трансформации Украины, которое регулярно публикует специальную онлайн-карту воздушной тревоги.


Ранее стало известно, что сирены сработали в Киеве и Киевской области. Но власти страны не сообщили о том, что жителям столичного региона угрожает опасность.

Между тем, стало известно о взрывах в Очакове (Николаевская область), а также на территории оккупированной украинскими формированиями части Херсонской области. Но пока неизвестно, что действительно стало причиной взрывов.

Напомним, что сегодня в Киеве проходит саммит «Украина – Евросоюз». Для участия в нем прибыло руководство Евросоюза во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Однако маловероятно, что Россия решила бы нанести удары по украинской столице в момент нахождения здесь иностранной делегации со столь высокопоставленными гостями.

Позже украинская пресса сообщила, что причиной объявления воздушной тревоги стал взлет самолета ВКС России в соседней Белоруссии. Как известно, как только российские самолеты взлетают с аэродромов в прилегающих регионах России или Белоруссии, украинские средства ПВО сразу объявляют воздушную тревогу.

Кстати, на фоне пребывания в стране иностранных представителей частое объявление воздушной тревоги на руку киевским властям, так как позволяет показать западным политикам неудобства жизни в военное время, чтобы и далее выпрашивать вооружения.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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7 комментариев
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  1. agond
    agond Сегодня, 18:03
    +1
    Если Ту-95 будет постоянно летать вдоль границ то тревога будет постоянной
  2. poquello
    poquello Сегодня, 18:09
    +2
    "в момент нахождения здесь иностранной делегации со столь высокопоставленными гостями."
    это дерьмо всё ещё высокопоставленное?
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:11
    +3
    17:40 мск. как только российские самолеты взлетают с аэродромов в прилегающих регионах России или Белоруссии, украинские средства ПВО сразу объявляют воздушную тревогу.
    Правильно делают. Это напоминание, что молиться нужно перед ужином, чтобы бог позволил проглотить последний кусок. feel
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:20
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Это напоминание, что молиться нужно перед ужином, чтобы бог позволил проглотить последний кусок.

      Вечерний намаз, а после него ни куска хлеба, ни стакана воды, до утреннего намаза. У клоуна с продуктами напряженка.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:11
    +1
    Что нельзя разнести ж/д Куев - Львов.У пущай летят у Польшу на супер-пумах,если что мы не причём. wassat
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:16
    +2
    Однако маловероятно, что Россия решила бы нанести удары по украинской столице в момент нахождения здесь иностранной делегации со столь высокопоставленными гостями.

    Нерешительность, осторожность и осмотрительность - не самые лучшие черты руководства ВОЮЮЩЕЙ страны. Пенопластом сталь не заменить, особенно если речь идёт о яйцах...
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:18
    +1
    Ранее стало известно, что сирены сработали в Киеве и Киевской области.
    Ясно что Киев не бомбили, но надо показать всем "студентам" Евросаммита, какая в Киеве "сложная обстановка" и сказать "Видели что творится, быстро гоните F-16 и новые Леопёрды-2 !!!"
    Клоуны всегда и везде, остаются клоунами, даже если на их голову одеть не кастрюлю, а корону.