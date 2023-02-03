На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В 17:40 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных Министерства цифровой трансформации Украины, которое регулярно публикует специальную онлайн-карту воздушной тревоги.Ранее стало известно, что сирены сработали в Киеве и Киевской области. Но власти страны не сообщили о том, что жителям столичного региона угрожает опасность.Между тем, стало известно о взрывах в Очакове (Николаевская область), а также на территории оккупированной украинскими формированиями части Херсонской области. Но пока неизвестно, что действительно стало причиной взрывов.Напомним, что сегодня в Киеве проходит саммит «Украина – Евросоюз». Для участия в нем прибыло руководство Евросоюза во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Однако маловероятно, что Россия решила бы нанести удары по украинской столице в момент нахождения здесь иностранной делегации со столь высокопоставленными гостями.Позже украинская пресса сообщила, что причиной объявления воздушной тревоги стал взлет самолета ВКС России в соседней Белоруссии. Как известно, как только российские самолеты взлетают с аэродромов в прилегающих регионах России или Белоруссии, украинские средства ПВО сразу объявляют воздушную тревогу.Кстати, на фоне пребывания в стране иностранных представителей частое объявление воздушной тревоги на руку киевским властям, так как позволяет показать западным политикам неудобства жизни в военное время, чтобы и далее выпрашивать вооружения.