«Снарядов на несколько дней войны»: Британия отдала Украине слишком много

AS-90 – один из самых современных образцов британского оружия. Первые датируются 1992 годом
Исчерпание возможностей
Великобритания традиционно в лидерах антироссийского движения. События на Украине в очередной раз подтвердили, что «англичанка гадит» и пока не собирается останавливаться. В середине января Лондон объявил об очередных поставках оружия националистическому режиму. В пакете рота танков Challenger 2, несколько БРЭМ, тридцать самоходок AS-90, более сотни легких бронемашин, около ста тысяч боеприпасов различного калибра и ракет. Из мелочей – беспилотники, запчасти и снаряжение. В прошлом году такие подарки анонсировались чуть ли не каждый месяц.
В ноябрьские поставки вошли три вертолёта Sea King, из которых дошёл до Киева пока только один. С одной стороны, Лондон может себе позволить выкачивать из собственной армии оружие – островное государство по определению тяжелее атаковать с суши. Если разразится мировая война, то десанты с моря угрожают Великобритании в последнюю очередь. Частично с этим связаны серьёзные рестрикции парка танков Challenger 2 – в 2019 году число бронемашин сокращено с 227 машин до 148. Но это лишь одна сторона медали. Сокращение потенциала английской армии повлечёт за собой неспособность проецировать свою силу вне островов. Для державы уровня Великобритании это серьёзный удар по престижу. Британский генерал Патрик Сандерс справедливо указал на снижение потенциала сухопутных сил после передачи танков и самоходных орудий Украине.
«Войны выигрываются и проигрываются на суше»,
— так подытожил своё обращение Сандерс.
Бить тревогу начали, как всегда, СМИ. До данным Sky News, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес получил нелестную оценку армии от американского генерала. К началу 2023 года британцы доигрались до того, что вылетели из пятерки сильнейших военных держав планеты. Теперь впереди США, Россия, Китай, Франция и, вероятнее всего, Индия – разные рейтинги ставят на четвертое место разные страны. Английскую армию сейчас сравнивают с государствами, лишёнными ядерного оружия – Германией и Италией.
Бен Уоллес (справа). Источник: conservativepost.co.uk
Справедливости ради, стоит понимать диспозицию игроков в Европе и Соединенных Штатах. На наших глазах разворачивается банальная борьба за куски бюджетного пирога. Если раньше денежные потоки шли на альтернативную энергетику и «зелёную повестку», то сейчас на первый план выходят военные. Отсюда и разгоняемая истерия вокруг мнимого российского вторжения, и разговоры о снижении потенциала стран НАТО, и прочие алармистские настроения. Всё это позволит склонить мягкотелых политиков на новую гонку вооружений. Лондон давно и планомерно ограничивает численность армии и, соответственно, расходы на оборону. И тут очень удачно подвернулась российская спецоперация, дающая надежду на возврат к старой-доброй и могущественной британской армии. Поэтому слушать стенания очередного европейского генерала следует с большой долей скепсиса. Чего в этом больше – реальных проблем армии или желания выбить побольше бюджетных денег? Помочь в этом может только детальный разбор всех обстоятельств.
Слабости Великобритании
Британским военным вдвойне грустно после значительного увеличения военных расходов ближайших соседей – Франции и Германии. На этом фоне угрожающе звучат предупреждения неназванного американского генерала, констатирующего возможную нехватку боеприпасов уже через несколько дней конфликта, по интенсивности сравнимого со спецоперацией. При этом ни в Великобритании, ни в континентальной Европе нет предприятий, способных быстро нарастить объёмы выпуска снарядов. Да чего уж там, в Соединённых Штатах оружейники не могут обеспечить производство снарядов на уровне 60-70 тыс. в месяц. Для сравнения, ещё в 1995 году Америка могла себе позволить до 150 тыс. боеприпасов в месяц. На уровень 90 тыс. снарядов планируют выйти лишь через три года. В истории выделяется Чехия, сумевшая сохранить производственный потенциал со времён распада Восточного блока. Если говорить о затяжном конфликте, то именно Прага способна обеспечить себя и союзников базой для восполнения потерь и ремонта техники.
Вторая проблема, о которой заговорила Sky News – это неспособность защититься от ударов российских дронов и ракет. Ситуация, конечно, сугубо гипотетическая – сложно представить, что российская авиация и корабли смогут подойти на расстояние эффективного и, главное, массированного удара. Немаловажно и стремительное устаревание парка бронетехники Королевских вооруженных сил. Возраст некоторых образцов приближается к шестидесяти годам. Например, мобильный ЗРК FV4333 Stormer построен на гусеничном шасси FV101 Scorpion, корни которого уходят в 1967 год. Но запасы даже этой техники истощаются – из наличия британской армии на Украину отправлено шесть машин. Ненамного младше гусеничная FV430, принятая на вооружение в 1964 году.
Платформе, на которой построен ЗРК FV4333 Stormer, скоро стукнет 60 лет. Источник: wikipedia.org
История с обещанными Украине тридцатью САУ AS-90 похожа на анекдот – у британцев в наличии всего 89 машин. То есть только одним пакетом поставок Лондон на треть сокращает возможности своей ствольной самоходной артиллерии. AS-90, кстати, относительно современная техника – на вооружении с 1992 года.
Техника, недавно введённая в строй, также не блистает качеством. Ещё вчера вся Британия злорадствовала над чадящим в Ла-Манше «Адмиралом Кузнецовым», а уже в сентябре 2022 года HMS Prince of Wales с позором покинул натовские учения. На пустом месте, без всяких русских торпед, авианосец получил «значительные повреждения вала и гребного винта, а также некоторые поверхностные повреждения руля направления». Годы экономии военного бюджета вернулись англичанам сторицей.
При этом нельзя сказать, что английская армия многочисленная. В надежде на силы специальных операций, роботизацию и высокоточное оружие, Королевство сократило численность сухопутных сил до 76 тыс. человек. На излете холодной войны в 1990 году армия была в два раза больше. Если ничего не изменится, вооруженные силы подлежат дальнейшему сокращению на три-четыре тысячи человек. Мало того, треть британских сил повышенной готовности совсем не в «повышенной готовности» – это резервисты, которые в случае необходимости, по данным Sky News, не успеют в срок мобилизоваться.
Следует понимать, что даже в ситуации деградации британская армия представляет большую опасность для любой другой армии мира. Прежде всего, у Лондона есть ядерное оружие, хотя и не факт, что оно давно не под американским контролем. На стороне британцев пока ещё боеспособный флот, хорошая разведка и самая многочисленная в мире частная армия G4S. Парадоксально, но наёмников около 800 тыс. человек – это в несколько раз больше, чем личный состав Королевских вооруженных сил. Насколько боеспособно G4S в реальных боевых условиях, сказать сложно. Часть армии представлена легкой, пусть и хорошо обученной пехотой, а часть примитивными охранными подразделениями.
Премьер-министр «военного времени»
Спецоперация на Украине и высокий уровень затрат Лондона на поддержку киевского режима синхронизировался с сокращением британской армии и расходов на оборону. Островитяне десятилетиями экономили на собственной армии, а теперь вынуждены ещё и ВСУ вооружать.
Для возращения Великобритании на мировой армейский Олимп требуются деньги. Немалые бюджетные деньги – дополнительно не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год. Это эквивалентно повышению расходов бюджета с нынешних 2 процентов ВВП в год до 3 процентов к 2030 году. По данному параметру страна станет одной из ведущих в НАТО – до сих пор ни Франция, ни тем более Германия не решались на такое. Повышение оборонных расходов неизбежно скажется на уровне жизни простых англичан. В Великобритании и сейчас неспокойно. Премьер-министр «военного времени» Риши Сунак, чтобы снизить накал страстей в Королевстве, предложил ограничить забастовки и акции протеста бюджетникам. Профсоюзы терпеть подобное отказались, и в начале февраля на улицы вышли полмиллиона недовольных. Внимательные люди подсчитали, и оказалось, что подобного в стране не было с 1978 года. Напомним, тогда англичане добились смены премьер-министра, и к власти пришла Маргарет Тэтчер.
Зимой 2023 года англичане требуют не только сохранения своего права на протест, но и индексацию зарплаты в соответствии с десятипроцентной инфляцией. Суммы от местного министерства финансов требуются гигантские, и это может поставить под вопрос планируемое перевооружение Королевских ВС. Пока Риши Сунак не готов идти на уступки, но впереди февраль, который профсоюзы обещают сделать шумным. В кабинете министров идут интенсивные консультации перед публикацией обновлённого обзора оборонной политики Великобритании 7 марта. По данным СМИ, никаких резонансных заявлений об увеличении расходов на армию не предвидится. Сунака за отказ расширять военный бюджет пока рано называть «агентом Кремля», но скоро военные перестанут поддерживать поставки на Украину. Тем более когда собственная армия недополучает миллиарды.
Лондон уверен, что поставками танков, САУ и снарядов Украине они соразмерно снижают потенциал российской армии. Вкупе с островным положением это гарантирует безопасность Великобритании на годы вперёд. Типичный пример западных иллюзий относительно России, из которых они так и не могут выбраться.