Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут

Украинская армия не будет сдавать Бахмут (так в Киеве называют Артемовск). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на итоговой пресс-конференции после саммита «Украина – Евросоюз».Напомним, что саммит «Украина – ЕС» сегодня прошел в Киеве. На него приехали высокопоставленные руководители Еврокомиссии, включая Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля.Как отметил Зеленский, в Бахмуте (Артемовске) ВСУ будут «бороться, сколько смогут». То есть, он фактически подтвердил приверженность своей изначальной линии на то, чтобы не оставлять город и продолжать удерживать его любой ценой, несмотря на колоссальные потери украинских формирований.Что интересно, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Киев платит очень высокую цену за удержание Артемовска. Но, судя по всему, Зеленский свой выбор сделал, а учитывая, что эти слова он произнес по итогам саммита «Украина – ЕС», не исключено, что такое решение принималось или «на западную публику», или по договоренности с высокопоставленными европейскими гостями.Напомним, что в настоящее время силы ЧВК «Вагнер» при поддержке ВС РФ продолжают штурм Артемовска. Ранее сообщалось о боях на окраинах этого города. В самом городе горит подбитая украинская военная техника. Даже американские аналитики неоднократно заявляли, что ВСУ в конечном счете все равно придется оставить Артемовск.