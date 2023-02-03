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Министерство обороны Украины определилось с местом для строительства сервисного центра БПЛА Bayraktar

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Министерство обороны Украины определилось с местом для строительства сервисного центра БПЛА Bayraktar

На Украине уже согласовано место для будущего строительства сервисного центра компании Bayraktar, производящей беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил начальник главного управления земель обороны и фондов украинского оборонного ведомства Борис Закутний в интервью изданию «АрмияInform».


По утверждению Закутного, управление сейчас занимается вопросами общей координации строительства и обустройства турецко-украинского центра для обслуживания, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов производства компании Bayraktar. Также в центре планируется осуществлять обучение украинского персонала работе с беспилотными летательными аппаратами, то есть их эксплуатации и техническому обслуживанию.

Как отметил представитель украинского военного ведомства, был подписан специальный меморандум между министерством обороны Украины и компанией Baykar. Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Таким образом, Турция демонстрирует дальнейшее стремление к расширению военно-технического сотрудничества с Украиной, хотя ранее представители страны негативно оценивали поставки западных вооружений киевскому режиму, отмечая, что это не способствует достижению мирного урегулирования.

Видимо, строительство центра для обслуживания военных беспилотников мирному урегулированию «способствует», с точки зрения турецких властей.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Bayhaluk
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7 комментариев
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  1. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 18:47
    +1
    Без турок они максимум сарай построят и дачу в Испании
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:12
      0
      дача на Лазурном берегу - неплохой вариант, но всегда хочется большего
  2. sub307
    sub307 Сегодня, 18:53
    +1
    "Таким образом, Турция демонстрирует дальнейшее стремление к расширению военно-технического сотрудничества с Украиной,..."
    А Россия демонстрирует дальнейшее стремление к расширению сотрудничества с Турцией: С-400, газовый хаб однако, туризм, помидоры..., да мало ли чего ещё! И никаких "красных линий" ей не рисует what !
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:56
    +3
    Координаты своевременно, пожалуйста, заведите в ПУСы...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:01
    -1
    Завод по выпуску Байрактаров-требование взятки 10 лямов зеленью - сервисный центр Байроктар- очередное требование взятки(сумма не известна,но она будет)- гаражный кооператив Байроктар.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:18
    +2
    "...правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях."(с) Пустая канитель это всё. Да и заявления украинской стороны, больше брехня на публику, чем что-то дельное.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:32
    +1
    Турция свои интересы преследует. С Украиной ли, с Россией ли, не важно...
    У нашей страны пока много публикаций в СМИ о том, как успешно обходим санкции. Обходим. Но зачем об этом так громко говорить?