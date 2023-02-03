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Польский военкор: Через полгода ВСУ столкнутся с критическим дефицитом боеприпасов натовского калибра

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Польский военкор: Через полгода ВСУ столкнутся с критическим дефицитом боеприпасов натовского калибра

О том что ВСУ слишком активно расходуют боеприпасы натовского калибра западные союзники Киева открыто заговорили еще летом прошлого года. Теперь даже Пентагон вынужден изымать со складов в Израиле боеприпасы, чтобы отправить их на Украину.


Польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl прогнозирует, что в случае затягивания военного конфликта уже через полгода ВСУ столкнутся с критическим дефицитом боеприпасов натовского калибра. Но самое плохое для Киева, что наладить их производство в требуемом количестве предприятия западного ВПК в короткие сроки не могут.

В США намерены увеличить производство боеприпасов на 500-600 процентов, но смогут это сделать не ранее чем через два года. Сейчас американский военпром производит ежемесячно 15 тысяч снарядов 155-мм калибра, в то время как ВСУ ежедневно расстреливают около пяти тысяч снарядов. И это без учета того, что ВС РФ чуть ли не каждый день накрывает украинские склады с БК.

В таком темпе, если конфликт не сбавит немного обороты, — а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода

— сетует польский журналист, отмечая, что 15 тысяч снарядов ВСУ «хватит на три дня».

При этом, продолжает Вырвал, нет никаких признаков того, что у России могут возникнуть проблемы с производством боеприпасов. Более того, Москва успешно реализует программу наращивания выпуска военной продукции предприятиями российской оборонки, активно переходящей на военные рельсы.

У них на самом деле очень много техники и в три с половиной раза больше населения

— печально резюмирует польский военный корреспондент.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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14 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:55
    +2
    Через полгода ВСУ столкнутся с критическим дефицитом боеприпасов натовского калибра

    Думаю уже через месяц ..Вон у зама министра обороны урорейха в диване нашли 1 лям долларов )))
    А Зеля уже официально вошел в список форбс .
    P.S. После развала СССР ,Украина получила вооружение став второй Армией в европе по оснащению и склады боеприпасов и снаряжения НЗ позволяющие лет 10 вести интенсивную войну со всем миром
    Где ВСЕ ? Не зря хооохлы в Советской Армии обычно были завскладами и интендатами этакие хуторяне скупые снега зимой не выпросишь
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:10
      +1
      Цитата: LukaNord
      Где ВСЕ ?

      У ИГИЛ. А как вы думаете, почему Украина кажется на 4-ом месте среди продавцов оружия в мире была, при этом ничего не производила? Чем торговали?
    2. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 19:51
      +2
      Не надо клеветать, он предоставил документы, что эти деньги ему одолжила 86 летняя пенсионерка из Харькова
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:01
      +2
      Зеля&Co воруют прежде всего на деньгах, которые получает Украина. Денег на вооружение Украина не получает - они идут Западным предприятиям ВПК (работы по расконсервации/восстановлению, выпуск нового), логистическим компаниям (за бесплатно никто не повезет), в бюджеты МО (если техника передается с их баланса. Ворует УГ деньги, которые Запад вынужден передавать в ее руки - деньги на функционирование государства в условиях разрушенной экономики: на зарплаты бюджеткикам, на закупки тех же яиц для ВСУ и т.п. Здесь украинцы или удваивают цену товара (как было с продуктами для ВСУ) или начинают масштабную реконструкцию дорог. Ну и третья схема, из тех что на слуху - продажа поступающей для населения гуманитарки. Хотя да, вооружения тоже можно продавать, просто масштабно не получится.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:04
    +2
    Что такого сложного в производстве снарядов- токарных станков с ЧПУ нет?
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:08
      +1
      Это деньги из бюджета: причем заведомо выброшеные.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 20:01
      +2
      Что такого сложного в производстве снарядов- токарных станков с ЧПУ нет?
      Да нет ничего сложного. Но вот маленькие такие микросхемы ,которые весят меньше грамма и производятся миллиардами штук в месяц, и то образовался дефицит, не могут наладить быстрый выпуск, что бы удовлетворить спрос, уже 3й год наверное пошел. А вы говорите что сложного в снарядах. Это у нас сказали будешь работать в 2 смены и наши сказали ок. В США такого не позволят, да и зарплату моментально потребуют поднять в 2 а то и 3 раза, снаряд станет золотым. А ведь есть еще и логистика, там тоже народ не на попе сидит а работает ,и затолкать им лишних тысячи тонн, не так то просто. Да и Железо надо закупить, а контракты на поставку болванок расписаны на 3 месяца вперед. И так с каждым штепселем и пломбой. В этом мире все работают за счет кредитных средств и никто не работает на склад, ну может очень маленькую часть. А раскручивать производство покупать новые станки, чсто бы через пол года думать какой работой нагрузить эти станки, и куда девать рабочих с этих станков, никто не будет.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:18
      +1
      проблемы снарядов текущие и на перспективу надуманные. Болтовня об этом - попытка успокоить, расслабить Россию
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:09
    +2
    Через полгода НАТО столкнется с критической нехваткой украинцев. Вот об этому вас скотиняки голова должна болеть. Придется самим драться, за hohятскими спинами прятаться не получится. По причине убытия таковых спин в бессрочный "отпуск" или в бега.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:31
      +1
      Соберут украинских бешенцев по всей Гейропе, прям на местах быстренько обучат "чему-нибудь и как-нибудь"©, и вышлют в/на, захищати ненку Україну. Там их где-то 10 миллионов, из них никак не меньше миллиона мужского пола призывного возраста. Вполне себе могилизационный ресурс.
  4. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 19:21
    +1
    Всё это замечательно НО похоже привирает пшек. США - 15тыщ, а сколько добавит производства Германия, Англия и т. д ведь это немалые деньги они не пустят такие поставки, скорее всего ноет чтобы Польше что то отломилось на поставках... Гиена есть гиена
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:49
    +2
    Не настолько все плохо, как рисуют СМИ.

    Украина ежемесячно использует до 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм (получаем около 480 тыс. в год), тогда как общее производство таких снарядов в Европе составляет около 300 тыс. в год, отмечает владелец Czechoslovak Group AS (в 2022 произвела 90 000 тыс. из этого объёма). В 2023 году СGAS будет выпушено как минимум 100 000 тыс. 155-мм снарядов.

    Норвежско-финская Nordic Ammunition Company (Nammo) получила на 2023 год в 10 раз больший объём заказов на артиллерийские снаряды.

    Глава Rheinmetall Паппергер: "Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру". Он добавил, что мощность производства 155 мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год (в 2022 произведено по 70 000 танковых и артиллерийских снарядов). Rheinmetall AG подала заявку на покупку испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA на сумму €1,2 млрд, что что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов в мире. Rheinmetall также рассматривает возможность запуска нового порохового завода, возможно, в восточногерманской земле Саксония, но инвестиции в размере от 700 до 800 миллионов евро должны быть уже профинансированы центральным правительством. Паппергер отметил, что завод необходим, так как дефицит в производстве специальных порохов может оказаться узким местом и затормозить усилия по наращиванию выпуска танковых и артиллерийских снарядов.

    США в 2022 произвели более 170 000 тыс. 155-мм снарядов.

    Южная Корее продала США 100 000 тыс снарядов (поставка в 2023). Здесь скорее будет обмен - снаряды поступят на склады США, а свои снаряды янки отправят на Украину. Если конечно Корее будет упрямиться.
  6. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:16
    0
    В таком темпе, если конфликт не сбавит немного обороты, — а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода

    Основной поставщик бoeприпасов всу- сша. To что сша скрывaeт запасы 50 летней давности это не значит что обстановка критическя это значит что надо подождать несколько месяцев пока не будет налаженно производство новых снарядов в огромных количествах (50 тысяч снарядов в месяц)
    И что бы снарядного голод всу не произошло сша наращивaeт производство снарядов, к лету их будет предостаточно для нужд всу.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:22
    0
    Польский военкор: Через полгода ВСУ столкнутся с критическим дефицитом боеприпасов натовского калибра
    . Та все логично... "союзники" хотят ЗАРАБОТАТЬ, бабло поиметь, а не вляпатся, потом, в ситуацию перепроизводсва и избытка мощностей, по производству боеприпасов и прочего!!! Ониж НЕ ВОЕВАТЬ!!! Они ЗАРАБАТЫВАТЬ!