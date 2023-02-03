Польский военкор: Через полгода ВСУ столкнутся с критическим дефицитом боеприпасов натовского калибра

В таком темпе, если конфликт не сбавит немного обороты, — а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода

У них на самом деле очень много техники и в три с половиной раза больше населения

О том что ВСУ слишком активно расходуют боеприпасы натовского калибра западные союзники Киева открыто заговорили еще летом прошлого года. Теперь даже Пентагон вынужден изымать со складов в Израиле боеприпасы, чтобы отправить их на Украину.Польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl прогнозирует, что в случае затягивания военного конфликта уже через полгода ВСУ столкнутся с критическим дефицитом боеприпасов натовского калибра. Но самое плохое для Киева, что наладить их производство в требуемом количестве предприятия западного ВПК в короткие сроки не могут.В США намерены увеличить производство боеприпасов на 500-600 процентов, но смогут это сделать не ранее чем через два года. Сейчас американский военпром производит ежемесячно 15 тысяч снарядов 155-мм калибра, в то время как ВСУ ежедневно расстреливают около пяти тысяч снарядов. И это без учета того, что ВС РФ чуть ли не каждый день накрывает украинские склады с БК.— сетует польский журналист, отмечая, что 15 тысяч снарядов ВСУ «хватит на три дня».При этом, продолжает Вырвал, нет никаких признаков того, что у России могут возникнуть проблемы с производством боеприпасов. Более того, Москва успешно реализует программу наращивания выпуска военной продукции предприятиями российской оборонки, активно переходящей на военные рельсы.— печально резюмирует польский военный корреспондент.