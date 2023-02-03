Правительство Польши хочет изменить конституцию страны для конфискации российских активов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет осуществить конфискацию замороженных российских активов, чтобы иметь возможность приобрести на них необходимые стране энергоресурсы.Ранее власти Польши заморозили активы российских предприятий и физических лиц на общую сумму около 33 миллионов долларов. В настоящее время в польском парламенте идут дебаты, целью которых является внесение изменений в конституцию страны, что позволит провести конфискацию замороженных российских активов.Моравецкий призывает представителей оппозиционных партий поддержать внесенное им предложение, подразумевающее внесение в конституцию правок, позволяющих конфискацию замороженных активов. Глава польского правительства предлагает закупить на изъятые средства газ или уголь, что, по его словам, приведет к снижению тарифов на газ и электроэнергию для граждан страны.После начала российской спецоперации на Украине западными странами была проведена заморозка около половины от общего числа находившихся за рубежом валютных резервов РФ. Сумма замороженных активов составила около 300 миллиардов долларов.В апреле прошлого года глава российского центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовящихся российскими властями судебных исков для оспаривания незаконной процедуры заморозки.Президент России Владимир Путин назвал политику, направленную на сдерживание и ослабление РФ, долгосрочной стратегией западных стран и подчеркнул, что это наносит ущерб всей мировой экономике.