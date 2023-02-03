Военное обозрение
Войти Регистрация

Правительство Польши хочет изменить конституцию страны для конфискации российских активов

20
Правительство Польши хочет изменить конституцию страны для конфискации российских активов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет осуществить конфискацию замороженных российских активов, чтобы иметь возможность приобрести на них необходимые стране энергоресурсы.


Ранее власти Польши заморозили активы российских предприятий и физических лиц на общую сумму около 33 миллионов долларов. В настоящее время в польском парламенте идут дебаты, целью которых является внесение изменений в конституцию страны, что позволит провести конфискацию замороженных российских активов.

Моравецкий призывает представителей оппозиционных партий поддержать внесенное им предложение, подразумевающее внесение в конституцию правок, позволяющих конфискацию замороженных активов. Глава польского правительства предлагает закупить на изъятые средства газ или уголь, что, по его словам, приведет к снижению тарифов на газ и электроэнергию для граждан страны.

После начала российской спецоперации на Украине западными странами была проведена заморозка около половины от общего числа находившихся за рубежом валютных резервов РФ. Сумма замороженных активов составила около 300 миллиардов долларов.

В апреле прошлого года глава российского центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовящихся российскими властями судебных исков для оспаривания незаконной процедуры заморозки.

Президент России Владимир Путин назвал политику, направленную на сдерживание и ослабление РФ, долгосрочной стратегией западных стран и подчеркнул, что это наносит ущерб всей мировой экономике.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Kancelaria Premiera from Poland
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 18:56
    +1
    Дешевки. 33 миллиона это цена страны? negative
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:08
      +5
      Цитата: тлауикол
      33 миллиона это цена страны?

      Таки ви не поверите, именно так они будут ныть, когда получат по щам от России. "Из-за каких-то 33 млрд в шестой раз страну разделили, проклятые агрессоры!!!"
      У них это по жизни - сперва хапнуть чужое, потом получить за это в глаз и ныть - подумаешь, это так, маленький польский пошутилка, типа Тешинскую область хапнуть на пару с Германией... Или у Германии после ПМВ хапнуть... Или у России после революции... А потом бац - встреча рожи с сапогом - и сидят ноют
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 20:06
        0
        "Мозги им надо поменять, а не конституцию" /кто-то великий/
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:22
      +1
      Интересно - что он имеет ввиду под активами? Что-то я сильно сомневаюсь, что это типа живые деньги - что им в Польше-то делать? Значит - это стоимость всякого добра, типа газпромовского. Но ведь всё это ещё надо продать! Акции на трубу на уголь не поменяешь.. А много будет желающих скупить краденное? За которым без вариантов потянется паровоз исков? И не факт, что их удастся так просто отфутболить..
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:57
    +3
    Самое страшное в этом замысле недописанно: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет осуществить конфискацию замороженных российских активов, чтобы иметь возможность приобрести на них необходимые стране энергоресурсы у России (пусть и через третьи страны. И ведь продадут...
    1. poquello
      poquello Сегодня, 19:12
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Самое страшное в этом замысле недописанно: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет осуществить конфискацию замороженных российских активов, чтобы иметь возможность приобрести на них необходимые стране энергоресурсы у России (пусть и через третьи страны. И ведь продадут...

      от того что купят энергоресурсы должок в 33 никуда не денется, и пахать они будут в районе Колымы пока все не отработают
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:58
    +1
    Пора уже сложить возле границы те памятники, которые установлены по подложным и сфальсифицированным документам.
    Чтобы этой польской вони близко не было!
     Показать / Скрыть текст
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:01
    +1
    Зря они это. Больно будет. Да и возвращать придется с большими процентами. Неужели они так ничего и не поняли? Власть на планете меняется.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:02
    +2
    Польша становится на очередной шаг ближе к своей природной истине... request
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:20
      0
      Да ладно шаг,она от своей сути никогда и не отходила! Черчилль заклеймил эту "геену " на всю их историю !
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:09
    0
    Я бы для него родной смоленской берёзки не пожалел!
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:12
    +1
    И изменят. И конфискуют. А что Россия им сделает? request

    До Польской границы ещё далеко. И расстояние это не в километрах даже, а в годах и жизнях наиболее подготовленных и мотивированных русских солдат.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:26
      0
      А что Россия им сделает?

      Сделать-то много чего может.. И польские активы какие-никакие у нас имеются, а главное - мы можем наглухо закрыть им любую торговлю с ЮВА по железке.. И не только с ЮВА.

      Правда - глядя на происходящее, сильно сомневаешься насчёт наличия фаберже у наших верхов для такой ответки.. Похоже - там у нас сидят убеждённые толстовцы и непротивленцы любому злу.. Если оно конечно исходит от благословенного Запада..
  8. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 19:13
    +3
    "В апреле прошлого года глава российского центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовящихся российскими властями судебных исков для оспаривания незаконной процедуры заморозки."
    и где же эти иски? или уже почти официально- подарили?
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:18
    0
    Правительство Польши хочет изменить конституцию страны для конфискации российских активов
    Ну и "чтобы два раза не ходить" Восточные крессы? feel
  10. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:18
    0
    Тихо стибрил и ушел-называется "нашел" ! Сдается мне,что эти денежки еще встанут пшекам поперек горла,но жажда наживы гонит их с визгом переписывать конституцию ....
  11. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 19:20
    +4
    Изменять конституцию страны ради российских 33 лимонов$! В мудрости и дальновидности, а также жадности поляков я даже не сомневался.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:36
    +2
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет осуществить конфискацию замороженных российских активов, чтобы иметь возможность приобрести на них необходимые стране энергоресурсы.

    Моравецкий если вор залезет в твой дом, украдет деньги и купит на эти деньги дров, то ты его будешь называть вором, если у тебя в банке украдуи деньги, то ты тоже назовешь их ворами. А вот как назвать тебя ворующего не у соседа 1000 евро, а у соседнего государства 330 лимона. За такое воровство в любом государстве, таких вешают, а не расстреливают. И еще призываешь другх, чтобы они был подельниками.
    Вот теперь я понимаю, за что вас поляков, точнее Речь Посполитую, 22 сентября 1772 года разделили на части, чтобы исчезло с лица земли это воровское недоразумение.
    Это должны не забывать и друге воры. С ворами всегда жестко обращались, а в Российской империи, кроме этого на лбу выжигали слово - ВОР.
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:00
    +2
    Polen sollte wie die Ukraine ein für alle mal aufgeteilt das
    Volk als Sklaven verkauft und auch so behandelt werden!
    Wer nach so vielen Teilungen und verlorenen Kriegen immer
    noch eine so große Fresse hat, muss endgültig entnazifiziert
    und ein für alle mal unumkehrbar beseitigt und von der Landkarte
    getilgt werden!
    Polen wäre meines Erachtens noch vor Deutschland genau
    das richtige Testgelände für die neuartigen Hyperschallwaffen
    Russlands; ich kann die freche Fresse von Duda einfach nicht
    mehr sehen und hören, von Kaczyński ganz zu schweigen!!!
    1. Zord3375
      Zord3375 Сегодня, 20:40
      0
      ну в историческом плане я почти согласен