Военкор рассказал о непростой интеграции Народных милиций Донбасса в состав Вооруженных сил России

В настоящее время Народная милиция Донецкой Народной Республики и Народная милиция Луганской Народной Республики проходят процесс включения в состав Вооруженных сил Российской Федерации. О трудностях этого пути пишет военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.
По утверждению Сладкова, процесс интеграции проходит не без препятствий. Батальоны, полки и бригады народных милиций преобразуются в российские, упорядочивается организационная структура, появляются новые штатные должности. Но ведь именно за это, за право войти в состав России, девять лет бились народные республики, и они полностью заслужили это право всей своей недолгой, но славной историей.
Для меня главное, чтоб не потерялись боевые командиры и знаковые люди воюющего Донбасса
- пишет военкор Сладков.
По мнению военного корреспондента, есть негативные примеры. Например, полковника Эдуарда Басурина, по утверждению Сладкова, «уволили втихую», сославшись на возраст. И это напрасно, он вполне мог бы работать и далее на ниве пропаганды, идеологической подготовки мобилизованных. Да и не пожилой он человек – нет и шестидесяти.
Кроме того, Сладков пишет, что очень хочется, чтобы из рядов ВС РФ не уволили по разным формальным поводам женщин, служивших в НМ ДНР и НМ ЛНР, которые «хотят и умеют воевать». То есть, к процессу интеграции милиций в ВС РФ надо подходить творчески, иногда отказываясь от применения формальных критериев там, где они неуместны.