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Военкор рассказал о непростой интеграции Народных милиций Донбасса в состав Вооруженных сил России

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Военкор рассказал о непростой интеграции Народных милиций Донбасса в состав Вооруженных сил России

В настоящее время Народная милиция Донецкой Народной Республики и Народная милиция Луганской Народной Республики проходят процесс включения в состав Вооруженных сил Российской Федерации. О трудностях этого пути пишет военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.


По утверждению Сладкова, процесс интеграции проходит не без препятствий. Батальоны, полки и бригады народных милиций преобразуются в российские, упорядочивается организационная структура, появляются новые штатные должности. Но ведь именно за это, за право войти в состав России, девять лет бились народные республики, и они полностью заслужили это право всей своей недолгой, но славной историей.

Для меня главное, чтоб не потерялись боевые командиры и знаковые люди воюющего Донбасса

- пишет военкор Сладков.

По мнению военного корреспондента, есть негативные примеры. Например, полковника Эдуарда Басурина, по утверждению Сладкова, «уволили втихую», сославшись на возраст. И это напрасно, он вполне мог бы работать и далее на ниве пропаганды, идеологической подготовки мобилизованных. Да и не пожилой он человек – нет и шестидесяти.

Кроме того, Сладков пишет, что очень хочется, чтобы из рядов ВС РФ не уволили по разным формальным поводам женщин, служивших в НМ ДНР и НМ ЛНР, которые «хотят и умеют воевать». То есть, к процессу интеграции милиций в ВС РФ надо подходить творчески, иногда отказываясь от применения формальных критериев там, где они неуместны.
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:21
    0
    Для меня главное, чтоб не потерялись боевые командиры и знаковые люди воюющего Донбасса
    fool А как это главное Донбассу.... А ведь потеряются, здесь такие не нужны. request Не мне, а Пригожину.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:45
      +1
      ДНР и ЛНР это не только территория, это прежде всего люди, живое - со временем прирастёт к России
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:22
    +8
    Имел дело и 4 бригадой ЛНР и с 6 казачьим полком . Действительно, там внутри свой собственный микромир. Самарканд и Леший, Сталинград и Джафар, Ручей и Полтинник. Разное отношение к ним, разные люди. Кто-то дико неприятный в общении и стиле управления, кто-то людей бережет, кто-то их как расходный материал использовать готов ради выполнения боевой задачи. Но есть в их командах и сугубые профессионалы, Днепр например наводчик от Бога просто, командир 16 БТРО Макс, начальник штаба Тихий. Опыт у них большой , есть чему поучиться и кадровой армии РФ и отрядам добролвьцев да и полку "Ахмат". Хотя вот, например, батальон Морпеха у "ахмата" тоже хороших командиров имеет , привет -Шопену. Пожалуй только Вагнера имеют собственный взгляд на события и тактику действий. В чем-то похожую в чем-то даже более рациональную и совершенную. Под Покровским пересекались с группами Питерского и Колтыгина. Ребята отчаянные, но людей берегут по возможности. Ну а прочим ЧВК , в том числе и "Редуту" есть чему поучиться все таки.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:23
    +3
    В общем то согласен со статьёй, с дуболомным подходом можно многое потерять, но и вольщину пора прикручивать.
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:24
    +3
    Хана боеспособности милиций, понятно...

    Наоборот, людей оттуда, которые воевали все эти годы, нужно ставить на инструкторские, командирские и командующие должности, и вся армия России, включая генералов, должна у них учиться и перенимать опыт.

    Но, похоже, что будет всё с точностью до наоборот. Кого уволят, кого задвинут, кому рот заткнут субординацией. Очень жаль...
    1. FPEDDI_KPYGEP
      FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:12
      +2
      Наоборот, людей оттуда, которые воевали все эти годы, нужно ставить на инструкторские, командирские и командующие должности, и вся армия России, включая генералов, должна у них учиться и перенимать опыт.

      Все ругют Стрелков что вот он сдал Славянск (И.И. много раз повтрял почему он сдал Славянск повторять не стоит)
      А почему никто не ругaeт Суровикина который сдал Херсон без боя ,обладая огромной армией с техникой, современной артилерий + поддержкой авиации и флота которые не связаны с логистикой Херсона?
      Или почему никто не ругaeт Лапина который без боя сдал Изюм? Этот гений тактики за полгода не додумался заминировать подступы к Изюму.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 19:36
    -2
    Например, полковника Эдуарда Басурина, по утверждению Сладкова, «уволили втихую», сославшись на возраст. И это напрасно, он вполне мог бы работать и далее на ниве пропаганды, идеологической подготовки мобилизованных. Да и не пожилой он человек – нет и шестидесяти.

    Слишком он дискредитировал себя сообщениями о "громадных" потерях, хлеще Конашенкова. Ну и моральный облик свой подмочил с молодой любовницей. Ну какой из него пропагандист и идеолог. Марочку тоже уволили.
    1. Алексей Кошкаров
      Алексей Кошкаров Сегодня, 20:30
      0
      А что , неужели только у одного Басурина нашли молодую любовницу ?
  6. DenD
    DenD Сегодня, 19:40
    +1
    Тоже можно сказать и про российских отцов командиров. Перегибы и недочёты есть везде. Но!!! 8 лет БД это ОПЫТ, как некрути.
  7. RoadRunner
    RoadRunner Сегодня, 19:41
    +1
    То есть, к процессу интеграции милиций в ВС РФ надо подходить творчески

    Не "творчески" надо ,а с умом
  8. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:10
    0
    А я знал что так будет, у этой странны все идет через ЖЖЖЖ
    Кто следит за Стрелковым эта новость не новинка. ДНР и ЛНР уже как бы полноправные регионы России? Toгда почему таможня и пограничный контроль ведется так как будто ДНР и Россия это 2 разные страны? Это сильно замедляет поступление "барсов" в зону сво