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Представитель МИД России назвала политику США по «украинизации Евросоюза» способом устранения экономического конкурента

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Представитель МИД России назвала политику США по «украинизации Евросоюза» способом устранения экономического конкурента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США реализуют политику украинизации Евросоюза, тем самым успешно устраняя глобального экономического конкурента. Текст ее ответа на вопрос журналистов об отношении к перспективе вступления Украины в ЕС в течение двух лет опубликован на сайте российского Министерства иностранных дел.


По словам Захаровой, европейцы сами подыгрывают Вашингтону в этом деле, обрекая себя один на один разбираться с украинской «черной дырой». Страны ЕС уже потратили, по их же оценкам, порядка 50 млрд евро на так называемую поддержку Украины. При этом Киев уже не просит, а требует еще не менее пяти миллиардов ежемесячных вливаний.

Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС

— предупреждает Захарова.

Представитель российского МИД призвала еврочиновников прекратить выбрасывать деньги на поддержку неонацистского донельзя коррумпированного киевского режима, уже подорвавшего своими преступными действиями безопасность на континенте. Конечно, если они действительно думают о благополучии своих граждан.

Касательно самого вопроса перспективы вступления Украины в ЕС в столь короткие сроки, как того хочет Зеленский, Захарова процитировала высказывание чиновников Еврокомиссии, которые заявили, что «членство в ЕС - это марафон, а не спринт».

Как мы знаем, некоторые «атлеты» (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет

— резюмировала представитель МИД РФ.
Автор:
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4 комментария
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  1. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:44
    +1
    Америка хитрыми способами все скупает. Почему не рассматривается экономический захват Украины?
    Есть наркоманы и кто то им наркотики продает, тоже самое украина которая просит оружие. Дайте им. Они ведь только свой народ убивают этим. Война эта никому не нужна была. За Крым больше США переживает и Европа и их мало волнует мнение жителей Крыма
    Украина наберет кредитов им прийдется продать всю свою экономику иностранным фирмам. По факту это захват экономики, с помощью подсаживания на кредиты
    Если у вас такой менталитет народа вы все равно жить лучше не будете. Чтобы развитой страной быть надо обучать народ, давать им высшее образование, работу. Пример Япония. Китая пошел по пути Японии вкладывая в развитие.
    Вот возьмем майдан, сша поддержало оборванцев, дала им власть и страна получила гражданскую войну.
    Крым проголосовал за вход в состав России какой он там ваш? Пошли войной за Донбасс итог потеряют возможно всю украину,и погибнет очень много людей.
    Я видел на ютубе стену погибших в украине в 2014 году, вот вам еще, эта стена будет сколько метров чтобы вписать все фамилии.
    Запад даст украине оружие, ну хорошо если россии подписывала всякие договора, теперь она станет больше ракет производить разных. Украине не победить, вот уже пишут про снарядный голод через полгода. До лета
    Существует большая опасность нападения на приднестровье, с целью захвата складов оружия
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:49
    +1
    Какое такое тяжёлое бремя ляжет на народы Европы?ЕС не последние деньги отдаёт и цена здесь уже не Украина ,а Россия.Так что они свою цель обозначили.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:25
      0
      Ну не выгоден американцем мир на данном этапе. Целей своих они еще не достигли (в процессе и мир их гарантировано срывает) и данная война, наверное, является самой идеальной войной для США за всю их историю. Да и ставки в этой войне, опять же, самые высокие за всю историю США - вопрос существования Pax America.

      Свободный открытый мир без реального страшного и обязательно находящегося за стеной (только разрешенное взаимодействие) врага неожиданно показал, что Америка не очень то и нужна. Конкурентную борьбу она проигрывает: и энергоресурсы ее дороже, и микроэлектронику Китай может делать качественную и дешевую (а Европа упорно отказывается видеть в нем врага) и Африканские/Американские страны с удовольствием сотрудничают с Россией/Китаем и много другое.

      Разрушение европейской экономики, ее децентрализация и переезд производства, рабочих, мозгов в США и есть главный приз американцев. Это вопрос выживания Pax America. И многие европейские политики это (Pax America - превыше всего) совершенно искренне поддерживают, так как считают что их будущее белого человека при данном мироустройстве лучше, пусть даже цена - падение благосостояния своих наций. Война позволила заткнуть голоса националистам (тем, кто считал, что их страны/население - превыше всего) и остановка войны сейчас приведет к неизбежной утрате власти евроатлантистами. При этом сейчас население Европы в общем по больнице не требует прекратить подпитку Украины и остановить войну, оно требует адекватных компенсационных мер по снижению издержек от войны.

      К сожалению максимальный приз России в виде разрушенной до основания Украины здесь не идет ни в какое сравнение с американским.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:03
    +1
    это Европа уже вступила в Украину, скорее, вляпалась по уши