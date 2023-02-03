Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США реализуют политику украинизации Евросоюза, тем самым успешно устраняя глобального экономического конкурента. Текст ее ответа на вопрос журналистов об отношении к перспективе вступления Украины в ЕС в течение двух лет опубликован на сайте российского Министерства иностранных дел.
По словам Захаровой, европейцы сами подыгрывают Вашингтону в этом деле, обрекая себя один на один разбираться с украинской «черной дырой». Страны ЕС уже потратили, по их же оценкам, порядка 50 млрд евро на так называемую поддержку Украины. При этом Киев уже не просит, а требует еще не менее пяти миллиардов ежемесячных вливаний.
Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС
— предупреждает Захарова.
Представитель российского МИД призвала еврочиновников прекратить выбрасывать деньги на поддержку неонацистского донельзя коррумпированного киевского режима, уже подорвавшего своими преступными действиями безопасность на континенте. Конечно, если они действительно думают о благополучии своих граждан.
Касательно самого вопроса перспективы вступления Украины в ЕС в столь короткие сроки, как того хочет Зеленский, Захарова процитировала высказывание чиновников Еврокомиссии, которые заявили, что «членство в ЕС - это марафон, а не спринт».
Как мы знаем, некоторые «атлеты» (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет
— резюмировала представитель МИД РФ.