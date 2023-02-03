Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС

Как мы знаем, некоторые «атлеты» (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США реализуют политику украинизации Евросоюза, тем самым успешно устраняя глобального экономического конкурента. Текст ее ответа на вопрос журналистов об отношении к перспективе вступления Украины в ЕС в течение двух лет опубликован на сайте российского Министерства иностранных дел.По словам Захаровой, европейцы сами подыгрывают Вашингтону в этом деле, обрекая себя один на один разбираться с украинской «черной дырой». Страны ЕС уже потратили, по их же оценкам, порядка 50 млрд евро на так называемую поддержку Украины. При этом Киев уже не просит, а требует еще не менее пяти миллиардов ежемесячных вливаний.— предупреждает Захарова.Представитель российского МИД призвала еврочиновников прекратить выбрасывать деньги на поддержку неонацистского донельзя коррумпированного киевского режима, уже подорвавшего своими преступными действиями безопасность на континенте. Конечно, если они действительно думают о благополучии своих граждан.Касательно самого вопроса перспективы вступления Украины в ЕС в столь короткие сроки, как того хочет Зеленский, Захарова процитировала высказывание чиновников Еврокомиссии, которые заявили, что «членство в ЕС - это марафон, а не спринт».— резюмировала представитель МИД РФ.