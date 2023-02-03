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Эксперт из США предлагает для достижения мира на Украине применить вьетнамский или югославский опыт

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Эксперт из США предлагает для достижения мира на Украине применить вьетнамский или югославский опыт

Западные политики затрудняются ответить на вопрос о том, следует ли им подталкивать Киев и Москву к переговорам. И если это нужно делать, то они не знают, как именно.

На данную тему рассуждает в своей статье редактор американского журнала 19FortyFive доктор Роберт Фарли.

Он видит корень проблемы в том, что в последние десятилетия военные действия, сопровождаемые переходом территорий от одного государства к другому, являются большой редкостью. Поэтому эксперт из США предлагает для достижения мира на Украине обратиться к вьетнамскому или югославскому опыту мирных переговоров между конфликтующими сторонами.

Нельзя сказать, что война во Вьетнаме, одним из участников которой были Соединенные Штаты, закончилась заключением Парижских соглашений, просто за ними последовал вывод американских войск из Юго-Восточной Азии. А сама война длилась еще три года и завершилась объединением Вьетнама под властью коммунистов. Но договор, по мнению автора, положил начало процессу, приведшему в итоге к миру в регионе.


Если Запад пойдет этим путем в украинском вопросе, считает автор, то он сможет без «потери лица» отойти в сторону, оставив Украину в российской сфере влияния.

По-другому был организован мирный процесс в Дейтоне, где встретились участники конфликта в самой многонациональной и многоконфессиональной югославской республике – Боснии и Герцеговине. Там Соединенные Штаты, не являясь сами вовлеченными в конфликт, оказали давление на всех участников переговоров, принуждая их пойти на мирное соглашение. Одним они угрожали нанесением авиаударов, а других пугали тем, что прекратят им оказывать помощь.


В итоге, хотя представители различных этнических групп в Боснии так и не стали единым народом, мир в республике, отмечает автор, сохраняется уже на протяжении последних 27 лет.

Но применить такую стратегию в полной мере, считает Фарли, на Украине невозможно. На Киев Соединенные Штаты еще могли бы как-то надавить, если б действительно стремились установить здесь мир. Но вот оказывать давление на Россию, как показывает практика, совершенно бесполезно.

Поэтому, если следовать логике Фарли, вьетнамский вариант, то есть отказ Запада от поддержки Украины, был бы наиболее действенным способом прекратить конфликт.
Использованы фотографии:
https://www.vietnam.ttu.edu/
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:36
    +4
    Правильно. Тикайте хлопчики тикайте. У вас у самих скоро гражданская война во время выборов может случится. BLM опять же, мексиканская граница. занимайтесь своим собственными делами и не лезьте со своим свиным рылом на наш колхозный огород.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:50
      0
      Эксперт из США предлагает для достижения мира...

      этого эксперта попросили закинуть удочку, пощупать, так сказать, почву, вот он и пишет свои сочинения. Заказчики анализируют реакцию России
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:38
    +8
    Очередной ЭКСПЕРД, если бы ТВОЯ страна ЭКСПЕРД не совала свое жало по всему миру, намного меньше смертей и горя было бы, так что делай выводы ЦЕНЗУРА.
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 19:43
    0
    Цитата: голос_разуma
    Правильно. Тикайте хлопчики тикайте. У вас у самих скоро гражданская война во время выборов может случится. BLM опять же, мексиканская граница. занимайтесь своим собственными делами и не лезьте со своим свиным рылом на наш колхозный огород.

    Это их действия привели к конфликту. И если уж, с украинцами( без бандеровцев) мы и придем к общему знаменателю, то пи.ндосам и другим англосаксам, прощать того,что мы убивали друг друга никак нельзя. Если они вдруг сдохнут, или там гражданская у них начнется, вообще пофиг
  4. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 19:46
    +3
    Какой вьетнамский опыт, когда Украина занимается этноцидом на своих же территориях ( не считтая 4 региона принадлежащих России, конечно), а само СВО - результат гражданской войны. Такое чувство что эксперт вообще не понимает предпосылок конфликта
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 19:54
      0
      У нас свой опыт.Мы с гитлером, в процессе войны ,переговоры не вели.Не будем вести переговоры и с укро рейхом.Денацификация должна вестись до конца,ибо потерянные жизни наших воинов будут напрасны.Мы этого не допустим.
  5. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 19:49
    0
    Цитата: AlexTires
    Такое чувство что эксперт вообще не понимает предпосылок конфликта

    А он и не понимает. Теоретик блин,но из-за того,что американец, считает себя выше всех и цедит соотечественникам,как "папуасы" должны примиряться
  6. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 19:51
    +1
    «Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск - главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца. Пригожин».

    Чувство юмора на высоте !!! hi
  7. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 19:57
    0
    Эксперт из США предлагает для достижения мира на Украине применить вьетнамский или югославский опыт
    То есть бегство из Сайгона теперь и на Крещатике?
  8. Александр123
    Александр123 Сегодня, 20:04
    0
    "на Украине применить вьетнамский или югославский опыт" - Это как - напалм, орандж, ну и радиоактивные материалы в боеприпасах?
    "На Киев Соединенные Штаты еще могли бы как-то надавить, если б действительно стремились установить здесь мир." Совершенно, вот именно.
    А на Россию давить не надо. Освободите её территории, прекратите обстрелы. И все будет в порядке.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:24
    0
    Когда он говорит "вьетнамский опыт" то имеет ввиду "афганский".
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:36
    0
    Не будет ни корейского,ни вьетнамского,ни боснийского сценария.Сценарий напишет Россия и это уже понятно.Не хотите,значит будем давить дальше пока сами не запросите переговоров на наших условиях.