Эксперт из США предлагает для достижения мира на Украине применить вьетнамский или югославский опыт

Западные политики затрудняются ответить на вопрос о том, следует ли им подталкивать Киев и Москву к переговорам. И если это нужно делать, то они не знают, как именно.На данную тему рассуждает в своей статье редактор американского журнала 19FortyFive доктор Роберт Фарли.Он видит корень проблемы в том, что в последние десятилетия военные действия, сопровождаемые переходом территорий от одного государства к другому, являются большой редкостью. Поэтому эксперт из США предлагает для достижения мира на Украине обратиться к вьетнамскому или югославскому опыту мирных переговоров между конфликтующими сторонами.Нельзя сказать, что война во Вьетнаме, одним из участников которой были Соединенные Штаты, закончилась заключением Парижских соглашений, просто за ними последовал вывод американских войск из Юго-Восточной Азии. А сама война длилась еще три года и завершилась объединением Вьетнама под властью коммунистов. Но договор, по мнению автора, положил начало процессу, приведшему в итоге к миру в регионе.Если Запад пойдет этим путем в украинском вопросе, считает автор, то он сможет без «потери лица» отойти в сторону, оставив Украину в российской сфере влияния.По-другому был организован мирный процесс в Дейтоне, где встретились участники конфликта в самой многонациональной и многоконфессиональной югославской республике – Боснии и Герцеговине. Там Соединенные Штаты, не являясь сами вовлеченными в конфликт, оказали давление на всех участников переговоров, принуждая их пойти на мирное соглашение. Одним они угрожали нанесением авиаударов, а других пугали тем, что прекратят им оказывать помощь.В итоге, хотя представители различных этнических групп в Боснии так и не стали единым народом, мир в республике, отмечает автор, сохраняется уже на протяжении последних 27 лет.Но применить такую стратегию в полной мере, считает Фарли, на Украине невозможно. На Киев Соединенные Штаты еще могли бы как-то надавить, если б действительно стремились установить здесь мир. Но вот оказывать давление на Россию, как показывает практика, совершенно бесполезно.Поэтому, если следовать логике Фарли, вьетнамский вариант, то есть отказ Запада от поддержки Украины, был бы наиболее действенным способом прекратить конфликт.