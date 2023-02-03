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На саммите «Украина-ЕС» не дали никаких обещаний по вступлению страны в Евросоюз

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На саммите «Украина-ЕС» не дали никаких обещаний по вступлению страны в Евросоюз

Сегодня в Киеве состоялся саммит «Украина – ЕС», для участия в котором в украинскую столицу прибыли высокопоставленные руководители Евросоюза во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Главными вопросами обсуждения на саммите были различные аспекты так называемой «евроинтеграции» Украины. Правда, в Евросоюз Украину так и не принимают, что было понятно и ранее.


Украина сможет вступить в Евросоюз в зависимости от того, как ее действия будут соответствовать требованиям организации. Никаких определенных сроков для вступления и даже начала переговоров, как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нет. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассчитывать на вступление в ЕС Киев сможет только после прекращения вооруженного конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о возможном введении против Российской Федерации нового пакета санкций. Объем пакета в этот раз составит около 10 миллиардов евро, заявила политик по итогам саммита «Украина-ЕС». Европейские страны хотят сосредоточить внимание на обеспечении недоступности для России ряда технологий, в том числе тех, что могут быть использованы в военной сфере. Так, по утверждению фон дер Ляйен, в российских беспилотных летательных аппаратах были обнаружены некоторые компоненты западного производства.

Кроме этого, Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, как укрылась в бомбоубежище во время участия в саммите, и посетила украинскую почту. Ранее в Киеве звучала воздушная тревога, хотя удары по городу не наносились.

Владимир Зеленский, выступая по итогам саммита, сделал более интересное заявление о том, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск (Бахмут). Таким образом, киевский режим демонстрирует приверженность прежней тактике – не считаться с человеческими потерями и разрушениями инфраструктуры, отказываться от переговоров, накапливать вооружения.
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:51
    +3
    Самое лучше в этом саммите, это решение зеленского заявить о намерении держать Артемовск. Отыгрывает фюрера до конца, со всеми его нелепыми вмешательствами в военные дела. Вот уж точно история по второму кругу идет как фарс. Такую дыру на фронте ВФУ уже не заштопают без траты всех своих мобильных резервов. А значит, все накопленные в тылах резервы придётся истратить и распрощаться с мечтами о наступлении.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:54
      0
      решение зеленского... держать Артемовск

      для этого он закинул туда ещё резервов. Бахмут-Артёмовск надо скорее окружать и бомбить, как и киевско-европейские саммиты
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 19:58
        +1
        Цитата: ivan1979nkl
        решение зеленского... держать Артемовск

        для этого он закинул туда ещё резервов. Бахмут-Артёмовск надо скорее окружать и бомбить, как и киевско-европейские саммиты

        Из состава МВД будут созданы несколько(штурмовых) корпусов....
        Походу хрюшки таки начинают заканчиваться. "Спасибо клоуну". good
        А реальное СПАСИБО нашим бойцам, которые перемалывают все попытки клоуна и запада в победу
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 20:14
          0
          Какое то показушное сборище (саммит) ни о чём! Всё это можно и по телефону было сказать (Макрон в пример)
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 20:33
          0
          Цитата: Mitroha
          Из состава МВД будут созданы несколько(штурмовых) корпусов...

          Интересно, из кого они намереваются создать SA, если уже в тербаты, по чердакам отлавливают и по лесам с собаками ловят 60 летних стариков инвалидов, а алкашей уже давно переловили. Вопрос - "Откуда пиплз ?"
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 19:53
    0
    Потом будет детям и внукам рассказывать как укрывалась от русских ракет .
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:53
    0
    Так не для того и приехали чтоб принимать аль обещания давать, цели просты и ясные ВОЙНА до последнего украинского гражданина.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 20:01
    0
    "...Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассчитывать на вступление в ЕС Киев сможет только после прекращения вооруженного конфликта..."

    Только вот тогда Украина на хрен никому не нужна будет...
    Вот меня интересует вопрос : а чтобы было с Урсулой и Борелем если б в Куеве действительно что нибудь бахнуло?...к ним можно было бы подойти?
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:08
    +1
    Мастера пикапа! Даже жениться не обещают, а имеют как хотят.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 20:14
      0
      Ну а что ? В публичном доме никто не обещает жениться.Все только что то хотят.
  6. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 20:13
    0
    А что - были какие-то надежды? Опыт Турции ни на намекает?
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:30
    0
    Главными вопросами обсуждения на саммите были различные аспекты так называемой «евроинтеграции» Украины.

    Скорее наоборот - "Украинизация Европы !!!"