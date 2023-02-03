На саммите «Украина-ЕС» не дали никаких обещаний по вступлению страны в Евросоюз

Сегодня в Киеве состоялся саммит «Украина – ЕС», для участия в котором в украинскую столицу прибыли высокопоставленные руководители Евросоюза во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Главными вопросами обсуждения на саммите были различные аспекты так называемой «евроинтеграции» Украины. Правда, в Евросоюз Украину так и не принимают, что было понятно и ранее.Украина сможет вступить в Евросоюз в зависимости от того, как ее действия будут соответствовать требованиям организации. Никаких определенных сроков для вступления и даже начала переговоров, как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нет. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассчитывать на вступление в ЕС Киев сможет только после прекращения вооруженного конфликта.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о возможном введении против Российской Федерации нового пакета санкций. Объем пакета в этот раз составит около 10 миллиардов евро, заявила политик по итогам саммита «Украина-ЕС». Европейские страны хотят сосредоточить внимание на обеспечении недоступности для России ряда технологий, в том числе тех, что могут быть использованы в военной сфере. Так, по утверждению фон дер Ляйен, в российских беспилотных летательных аппаратах были обнаружены некоторые компоненты западного производства.Кроме этого, Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, как укрылась в бомбоубежище во время участия в саммите, и посетила украинскую почту. Ранее в Киеве звучала воздушная тревога, хотя удары по городу не наносились.Владимир Зеленский, выступая по итогам саммита, сделал более интересное заявление о том, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск (Бахмут). Таким образом, киевский режим демонстрирует приверженность прежней тактике – не считаться с человеческими потерями и разрушениями инфраструктуры, отказываться от переговоров, накапливать вооружения.