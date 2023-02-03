Военное обозрение
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Власти ФРГ запросили у Швеции для поставки Украине пусковые установки систем ПВО IRIS-T

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Власти ФРГ запросили у Швеции для поставки Украине пусковые установки систем ПВО IRIS-T

Правительство Германии обратилось к Швеции с просьбой передать пусковые установки систем ПВО IRIS-T, которыми предполагается усилить противовоздушную оборону Украины. Ранее немецкие власти уже отправили Киеву одну систему IRIS-T и планируют отправить еще три аналогичные установки.


Как сообщает немецкий журнал Spiegel, в настоящее время от властей Швеции еще не получен позитивный ответ по этому вопросу. Глава шведского минобороны подчеркнул, что обсуждение поставок оружия украинской армии должно рассматриваться с учетом фактора географической близости между Россией и Швецией, а также тот факт, что последняя еще не вступила в военный блок НАТО.

Также сообщается, что ведущиеся переговоры имеют конфиденциальный характер. Их целью является стремление Берлина осуществить поставку украинской армии значительного количества боеприпасов для систем ПВО IRIS-T.

Отмечается, что в течение 2023 года Берлин планирует передать Киеву еще три установки IRIS-T в дополнение к уже переданной в октябре прошлого года системе ПВО этого типа.

Кроме того, власти Италии и Франции собираются предоставить Украине систему ПВО Samp/T. По словам главы итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни, новая система может быть развернута на Украине уже в течение семи - восьми недель.

Сообщается, что стоимость батареи Samp/T с зенитными ракетами "Астер-30" к ней составляет около 800 миллионов евро.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Matti Blume
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:57
    0
    От этих "ирисок" никому ни жарко ни холодно. Ни мопеды-герани ни калибры они сбивать не могут. Пока это хорошо удается только трансформаторам.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:00
      0
      laughing электроподстанции тоже нефигово мопеды-герани "отлавливают". laughing
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:09
      +1
      Кстати. Минобороны впервые заявило об уничтожении норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS.
      .МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны.
      "В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии", — уточнили в ведомстве.

      https://ria.ru/20230203/dnr-1849539973.html
    3. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 20:10
      0
      вряд ли бы такие современные системы просто так поставляли... когда их станет совсем много,плюс петриоты против тактических ракет,еще против дронов что-то будет... появятся дальнобойные ракеты и начнут по территории России бить, а как отвечать, если небо закрыто? Хотя скорее всего будут использовать на определенных участках как например Артемовск, чтобы авиацию сковать.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:59
    +2
    власти Италии и Франции собираются предоставить Украине систему ПВО Samp/T

    х0хлаинцы не запутаются в этих системах? Это ведь не со счетверённого максима по Гераням стрелять
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:03
      0
      Хай усё попутають, свидомиты клятые...
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:04
    +1
    Как Ливерная Колбаса за фашистов переживает, устаноаки покупает - против крови не попрёшь.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 20:11
    0
    от, етить, свидомиты-ципсошники заминусили всех злобно... wassat курвы минусаторские. laughing
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:14
    0
    Na, wer zweifelt jetzt noch daran, wie hoch nötig es ist,
    diesem PACK endlich mal die Wirkung einer atomaren
    Explosion auf sehr eindrucksvolle Weise "nahe "zu bringen...!!?

    Ramstein, Warschau, Paris und London sind in der zukünftigen
    Weltordnung überflüssig und sollten für eine erste "Kostprobe"
    atomarer Abschreckung ausradiert werden, damit der Westen
    und vor allem die USA endlich kapieren, was die Glocke
    geschlagen hat...!!
    Ich denke der Rest der sogenannten, westlichen Werte-Gemeinschaft
    wird es sich zwei bis drei mal überlegen, hierauf ebenfalls mit einem
    atomaren Schlag zu antworten; insbesondere die großmäuligen
    Hosenscheißer aus den sogenannten USA...!!! Schluss JETZT!!
  6. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:17
    +1
    Власти ФРГ запросили у Швеции

    Внучек деда СС Шольц,пошел в разнос ..Будет теперь собирать вооружение со всего мира ,лишь бы русских остановить ..Чует ,что будет с ним в случае Победы неизбежной на окраине и в мировой политике ..
    Пусть прекратит выплачивать контребуции Израилю и направит их на окраину хе хе хе А русские немцы молчат в Германии и это обидно ,ведь в случае чего их первых мобилизуют .не арабов