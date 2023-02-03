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Президент Украины Зеленский призвал ускорить поставки дальнобойных ракет, чтобы «восстановить контроль» Киева над Донбассом

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Президент Украины Зеленский призвал ускорить поставки дальнобойных ракет, чтобы «восстановить контроль» Киева над Донбассом

В том случае, если Запад ускорит передачу Украине дальнобойного оружия, Киев приступит к освобождению тех территорий Донбасса, которые отсоединились еще в 2014 году. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Украина-ЕС», прошедшего сегодня в Киеве.


Глава киевского режима утверждает, что передача дальнобойного оружия позволит быстрее восстановить контроль над Донбассом.

У нас есть четкая позиция, что нам нужно

- заявил Зеленский.

По утверждению украинского президента, ВСУ также не собираются оставлять Бахмут (так в Киеве называют Артемовск). Таким образом, позиция Зеленского остается прежней, ориентированной на дальнейшую эскалацию конфликта, не считаясь с потерями и разрушенной инфраструктурой. Украинские власти настаивают на передаче любых вооружений, которые могут быть применены против России.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил возможность передачи Украине боевых самолетов. Однако он обратил внимание на сложность в подготовке летного состава, который требуется учить «месяцы и даже годы». Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требовал у Запада, между тем, передать не только танки и самолеты, но даже корабли и подводные лодки.

Впрочем, в начале специальной военной операции речь не шла и о поставке танков, а теперь Запад все же перешел к их передаче Украине.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Lance Cpl. Ronald Stauffer
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:17
    +2
    Когда ракеты не помогут будут просить самолеты. Потом ядерную бомбу. Напомню что именно с бряцанья ядерной тематикой и началась СВО. А вообще уже понятно, что и в военном плане Запад уже не может ничем помочь бывшей украине кроме прямого вмешательства в конфликт Польши. И в военно-техническом и эконмическим не справляется с объемами противостоянии российскому ВПК.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:21
      0
      Запад так же понимает что прямое участие это сгореть в ядерном ударе. А дальнобойные системы им нужны что бы бомбить по мирным городам короче куда смогут достать.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 20:34
        0
        Все эти диванные разговоры о нанесении ядерного удара по Лондону или Вашингтону - глупость несусветная. Ядерный удар одной ядерной державы по материнской территории другой ядерной державы гарантировано вызовет алогичный ответный удар (пока ракеты первой еще будут в воздухе). Пустим ракету по Лондону и получим в ответ ракету на Москву. Пустим по (условному) Глазго и получим по (условному) Екатеринбургу. Применения ядерного оружия возможно только на территории третьих стран - например ТЯО по территории логистического центра в Польше не вызовет ответной ядерной атаки по территории России, несмотря на любые заявления НАТО. А атака НАТО на Белоруссию не приведет в ядерному удару по ядерной стране НАТО (а вот по той же Польше вполне).

        Номенклатуру и количество вооружений США поставляют на Украину ровно столько, что бы война не затихла. Напомню, что в бюджет 2023 США заложили обучение украинцев на Ф-16. Если война остановится по любой причине (победит Россия, победит УГ, стороны устанут от потерь в ситуации позиционного тупика) - для США будет полный крах. Они своих целей только начали достигать и мир приведет не просто к остановке, а к откату уже достигнутого.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:25
      0
      Вы что, серьёзно считаете, что наш ВПК сможет превзойти НАТО? Или опять у вас шапок эшелон? Главное, насколько далеко они смогут зайти без прямой конфронтации с нами. А дипломатическое словоблудие можно годами слушать.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 20:31
        0
        По утверждению украинского президента, ВСУ также не собираются оставлять Бахмут (так в Киеве называют Артемовск).

        Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска.

        «Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать.

        Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца. Пригожин», — говорится в обращении бизнесмена.

        Троллинг Пригожина высшего уровня .
        https://rusvesna.su/news/1675442855
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 20:38
        0
        Предпоследняя стадия этой конфронтации - это вторжение НАТО в Белоруссию. Белоруссия является идеальной лакмусовой бумажкой для проверки готовности России к применению ЯО. Страны Запада, обладающие ЯО от применения российского ЯО в таком конфликте полностью защищены, удар Россия может нанести только по Польше. В конвенциальной войне НАТО против Белоруссия+Россия Белоруссия проиграет. А неготовность России применить ЯО ставит вопрос о ее готовности применить его вообще. Вот тогда и будет понятен ответ можно начинать прямую конфронтацию или нет. И это не 2023 или 2024 годы.
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:29
      0
      У нас есть четкая позиция, что нам нужно

      Да знаем Зеля "Война до последнего украинца ,евреи там точно не воюют на передовой ,интендатами в основном "
      У России тоже четкая позиция ждем танки с крестами ,чтобы уж устроить Курскую битву и потом операцию "Багратион" ..Руки у нас уже будут развязаны по полной и потом не нойте ..

      Эх черти англосакские все же стравили славянские народы братские по крови
      Отомстим ! ..
  2. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 20:19
    +2
    Уже объявили что, к химерам будут поставлены ракеты большой дальности. Вот что значит воевать на пол шишки.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:20
    0
    Президент Украины Зеленский призвал ускорить поставки дальнобойных ракет

    хотят достать Россию до печёнок. Америка хочет войны в Европе - докувыркаются
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:23
    0
    Зачем этим нелюдям контроль на Луганском и Донецком? Что бы там был геноцид?
    Видел в 17 году видeo какого то ютюбера, вроде канал Ватник но не помню точно видeo уже удаленo но там был момент, там украинский ведущий вроде Валерий Сараула говорит "Вы не обижайтесь на меня конечно, но жители Донбасса недостойны жизни и их надо убить"
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:24
    +1
    Все таки странно, что у нас есть вся номенклатура ракет, а политической воли нет....очень СВОеобразно request
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:27
    +1
    я не понимаю почему мы не хотим нанести удар теме же тополями только без ядерной головки .. их все равно списывать планируют.. по центрам принятия решения..
  7. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:29
    +1
    Украинa за 8 лет имела тучу возможностей "вернуть" Донбасс без единного выстрела, это делать так что бы Донбасс хотел вернуться сам, это улучшение экономики, поднятие уровня жизни, создание рабочих мест, улучшение медицины, возможность получения бесплатного жилья, не поднимать пенсионный стаж, Украинскaя судостроительная отрасль в год должна спускать 20 кораблей а не 0 зa 8 лет,не повышать цены на еду и жкх в 8 раз. Украина все делала НАОБОРОТ вот и Донбасс на референдуме 2022 год сделал выбор в сторону России
    Если бы Украин выполняла все вышеперечисленные требования тогда Донбaсс скажет "Блин а зачем мы вышли из Украины? В ней так хорошо, давайте вернемся" и война закончиться все будет хорошо
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 20:30
    0
    Президент Украины Зеленский призвал ускорить поставки дальнобойных ракет, чтобы «восстановить контроль» Киева над Донбассом

    Как это возможно? belay
    Куевская хунта ими будет по мирным городам стрелять и тем самым попытается вернуть любовь граждан к неньке?
    Да чтоб вы там посдыхали в куеве по-быстрее, черти вас заждались!!! am
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:40
    0
    Цитата: Андрей Москвин
    Вы что, серьёзно считаете, что наш ВПК сможет превзойти НАТО? Или опять у вас шапок эшелон? Главное, насколько далеко они смогут зайти без прямой конфронтации с нами. А дипломатическое словоблудие можно годами слушать.

    Вы бы изучили вопрос для начала, прежде чем повторять заерзанные фразы, озвученные недалёкими персонажами. По некоторым позициям наш ВПК действительно превосходит ВПК НАТО. Ну и не принимать в расчет ядерные плюшки я бы не стал. Россия не даст себя победить при любом раскладе.