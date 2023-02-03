В том случае, если Запад ускорит передачу Украине дальнобойного оружия, Киев приступит к освобождению тех территорий Донбасса, которые отсоединились еще в 2014 году. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Украина-ЕС», прошедшего сегодня в Киеве.
Глава киевского режима утверждает, что передача дальнобойного оружия позволит быстрее восстановить контроль над Донбассом.
У нас есть четкая позиция, что нам нужно
- заявил Зеленский.
По утверждению украинского президента, ВСУ также не собираются оставлять Бахмут (так в Киеве называют Артемовск). Таким образом, позиция Зеленского остается прежней, ориентированной на дальнейшую эскалацию конфликта, не считаясь с потерями и разрушенной инфраструктурой. Украинские власти настаивают на передаче любых вооружений, которые могут быть применены против России.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил возможность передачи Украине боевых самолетов. Однако он обратил внимание на сложность в подготовке летного состава, который требуется учить «месяцы и даже годы». Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требовал у Запада, между тем, передать не только танки и самолеты, но даже корабли и подводные лодки.
Впрочем, в начале специальной военной операции речь не шла и о поставке танков, а теперь Запад все же перешел к их передаче Украине.