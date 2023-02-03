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В ДНР создадут единую базу данных о военных преступлениях киевского режима в Донбассе

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В ДНР создадут единую базу данных о военных преступлениях киевского режима в Донбассе

Власти Донецкой Народной Республики приступили к созданию единой базы данных, в которой планируется зафиксировать совершенные в Донбассе боевиками киевского режима преступления.


С 2014 года киевский режим совершил большое количество военных преступлений против мирного населения Донбасса, разрушил большое количество жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщает РИА Новости, заместитель главы представительства ДНР в СЦКК по вопросам, связанным с совершенными Украиной военными преступлениями Наталья Шуткина подчеркнула, что за все время вооруженного конфликта в Донбассе специалисты ведомства собрали и задокументировали уникальную информацию, касающуюся фактов совершенных вооруженными формированиями киевского режима военных преступлений. Для обеспечения хранения и обработки собранной информации было разработано и введено в эксплуатацию соответствующее программное обеспечение.

Специалисты СЦКК вносят всю собранную информацию в специально созданные электронные реестры, после чего будет запущена информационная система, включающая в себя полную электронную базу, содержащую все собранные факты последствий военной агрессии Украины в Донбассе.

При помощи этой базы можно будет получить доступ к разнообразным статистическим выборкам, включающим в себя такие категории, как даты и места совершения обстрелов, а также их последствия, такие как гибель мирных жителей или полученные ими ранения.

Кроме того, система позволит проводить сравнительную аналитику с учетом имеющихся фактов совершенных боевиками киевского режима военных преступлений.
Автор:
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6 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:37
    0
    А что, разве за столько времени с 2014 не создали еще?
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:38
    0
    это не просто отдельные преступления, это систематический геноцид русского народа Донбасса
  3. Комментарий был удален.
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:43
    0
    Почему так рано ? Давайте через 30 лет
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 20:44
    0
    Власти Донецкой Народной Республики приступили к созданию единой базы данных, в которой планируется зафиксировать совершенные в Донбассе боевиками киевского режима преступления.

    Насколько мне известно , военными преступлениями Украины занимается СК РФ , создана специальная группа . Теперь СК РФ и Донецкие будут параллельно вести следствие ? В чём различие и где будет проходить суд над украинскими преступниками ?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:45
    0
    Были уже мариупольские азовцы и иностранные наемники с приговором к высшей мере. Что в итоге? Создадут базу данных, а дальше то что? Наказание должно было быть неизбежным с самого начала. А в итоге как-то всё, у нас, половинчато.
  7. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:45
    0
    По ТВ увидел еще одно доказательство почему Крым и Донбасс никогда не должны быть украиной
    Тaм эксперт уровень бог говорит что Русские они не люди они животные не способные жить как люди, они застрявшие в развитии на тысячетелия и что они все должны гнить на свoeй московском болотe подальше от "человеческой украины" и "цивилизованного запада"