В ДНР создадут единую базу данных о военных преступлениях киевского режима в Донбассе

Власти Донецкой Народной Республики приступили к созданию единой базы данных, в которой планируется зафиксировать совершенные в Донбассе боевиками киевского режима преступления.
С 2014 года киевский режим совершил большое количество военных преступлений против мирного населения Донбасса, разрушил большое количество жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщает РИА Новости, заместитель главы представительства ДНР в СЦКК по вопросам, связанным с совершенными Украиной военными преступлениями Наталья Шуткина подчеркнула, что за все время вооруженного конфликта в Донбассе специалисты ведомства собрали и задокументировали уникальную информацию, касающуюся фактов совершенных вооруженными формированиями киевского режима военных преступлений. Для обеспечения хранения и обработки собранной информации было разработано и введено в эксплуатацию соответствующее программное обеспечение.
Специалисты СЦКК вносят всю собранную информацию в специально созданные электронные реестры, после чего будет запущена информационная система, включающая в себя полную электронную базу, содержащую все собранные факты последствий военной агрессии Украины в Донбассе.
При помощи этой базы можно будет получить доступ к разнообразным статистическим выборкам, включающим в себя такие категории, как даты и места совершения обстрелов, а также их последствия, такие как гибель мирных жителей или полученные ими ранения.
Кроме того, система позволит проводить сравнительную аналитику с учетом имеющихся фактов совершенных боевиками киевского режима военных преступлений.