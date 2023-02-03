Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи с ракетами большой дальности

США в ближайшее время передадут Украине новую военную помощь на 2,2 млрд долларов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
По словам представителя Пентагона, в состав новой военной помощи войдут ракеты большой дальности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме них, Вашингтон обещает передать дополнительные бронемашины и некие «возможности в сфере противовоздушной обороны».
В финансовом отношении новый пакет военной помощи состоит из одобренной президентом США Джо Байденом поддержки на 425 млн долларов, а также 1,75 миллиарда через фонд поддержки обороны Украины. Пресс-секретарь Пентагона также похвастал, что с 2014 года США уже оказали помощь Украине на 32 млрд долларов. С начала специальной военной операции на Украине США оказали помощь киевскому режиму на 29,3 млрд долларов.
Видимо, очень радоваться подобной поддержке должны американские налогоплательщики, которые сталкиваются с многочисленными проблемами социального характера в самих США. Но Белый дом материальное положение рядовых американцев, их возможные трудности с медицинскими страховками или инфраструктурой, совершенно не интересуют, когда речь идет об удовлетворении глобальных геополитических амбиций.
На Украине, в свою очередь, требуют передавать как можно больше оружия, причем не только танков, но и боевых самолетов западного производства.