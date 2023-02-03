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Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи с ракетами большой дальности

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Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи с ракетами большой дальности

США в ближайшее время передадут Украине новую военную помощь на 2,2 млрд долларов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.


По словам представителя Пентагона, в состав новой военной помощи войдут ракеты большой дальности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме них, Вашингтон обещает передать дополнительные бронемашины и некие «возможности в сфере противовоздушной обороны».

В финансовом отношении новый пакет военной помощи состоит из одобренной президентом США Джо Байденом поддержки на 425 млн долларов, а также 1,75 миллиарда через фонд поддержки обороны Украины. Пресс-секретарь Пентагона также похвастал, что с 2014 года США уже оказали помощь Украине на 32 млрд долларов. С начала специальной военной операции на Украине США оказали помощь киевскому режиму на 29,3 млрд долларов.

Видимо, очень радоваться подобной поддержке должны американские налогоплательщики, которые сталкиваются с многочисленными проблемами социального характера в самих США. Но Белый дом материальное положение рядовых американцев, их возможные трудности с медицинскими страховками или инфраструктурой, совершенно не интересуют, когда речь идет об удовлетворении глобальных геополитических амбиций.

На Украине, в свою очередь, требуют передавать как можно больше оружия, причем не только танков, но и боевых самолетов западного производства.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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55 комментариев
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  1. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 20:47
    +9
    Теперь начнут кошмарить наши тылы за 150км. На такой дальности мы не сможем найти и уничтожить химарсы
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:04
      -1
      если они наводятся только по GPS, то нужно сбивать натовские спутники ((
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 21:59
        0
        Не только там основная система наведения - инерциальная. GPS только дополнительно корректирует.
      2. Иван_91
        Иван_91 Сегодня, 22:05
        -1
        Дорогой диванный эксперт! У вас есть предложения чем? hi
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 21:06
      +4
      Цитата: RED_ICE
      Теперь начнут кошмарить наши тылы за 150км

      Что-то мне стало совсем тревожно за наши города Брянск, Белгород, Курск, даже Ростов на Дону. Сможем ли всё сбить? тревожно как-то sad
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 21:13
        +8
        А в статье за матрасных налогоплательщиков парятся!!! am
      2. vikie1778
        vikie1778 Сегодня, 21:35
        +5
        президент живет и умирает благодаря своей репутации массовые обстрелы Белгорода или Курска на самом деле могут быть тревожным сигналом, который убеждает Кремль отметить свои красные линии и снять перчатки, иначе он рискует быть свергнутым. request
      3. михаилл
        михаилл Сегодня, 21:54
        0
        Цитата: Анатоль Клим
        Цитата: RED_ICE
        Теперь начнут кошмарить наши тылы за 150км

        Что-то мне стало совсем тревожно за наши города Брянск, Белгород, Курск, даже Ростов на Дону. Сможем ли всё сбить? тревожно как-то sad

        Стрелять американскими ракетами по нашим городам не будут. По крайней мере до 2025 года(вроде войну с Китаем на эту дату планируют). Тут главное- возможность стрелять не подвергаясь опасности, уже за 50км от линии фронта практически безопасно.
    3. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:28
      0
      Мы можем уничтожить центры принятия решений и спутники.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 21:48
        +3
        Можем. Но не хочем. А спутники скорее не можем, чем не хочем
      2. Комментарий был удален.
      3. evgen81
        evgen81 Сегодня, 22:14
        -1
        ''Мы можем уничтожить центры принятия решений и спутники''

        Мы это кто? Лично вы и еще кто-то? Если можете то действуйте незамедлительно! А вообще давно это сделать надо было, если возможность есть.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:48
    -2
    нужно понять не что они закали в новом пакете а когда оно окажется в украине.. если это конец 23года.. то в этом случае больше медийка.. и попытка оказать давление на другие страны..
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:57
      +11
      Штаты обычно завозят в польшу все необходимое заранее и задолго, потом принимают решение об поставках и поставка по факту получается моментальной, уже много раз замечали такой алгоритм их работы.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 21:15
        0
        ну что то может быть и сразу передадут ...но я не думаю что они за раз почти 200мрапов дадут.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:48
    -3
    Будем мочить теперь все что движется со стороны польши и т.д. ..
    Все что могли предлагали ,пора начинать по настоящему воевать ,а не штурмовать живой силой ..
    Трудно сейчас ВВП принимать решения такие ,но пусть не тянет иначе смута начнется в провинции За что гибнут наши и почему тянем и виляем ..?
    Если уж третья мировая так она уже давно идет ..И я не хочу больше страшных 90-х,а в этот раз будет просто истребление русского мира карателями всех мастей ..
    Давай ВВП решайся пока Россия за тебя в провинции,,,Мы помним как нас изгоняли и убивали унижали
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:16
      +4
      Цитата: LukaNord
      Будем мочить теперь все что движется со стороны польши и т.д. ..
      Все что могли предлагали ,пора начинать по настоящему воевать ,а не штурмовать живой силой ..
      Трудно сейчас ВВП принимать решения такие ,но пусть не тянет иначе смута начнется в провинции За что гибнут наши и почему тянем и виляем ..?
      Если уж третья мировая так она уже давно идет ..И я не хочу больше страшных 90-х,а в этот раз будет просто истребление русского мира карателями всех мастей ..
      Давай ВВП решайся пока Россия за тебя в провинции,,,Мы помним как нас изгоняли и убивали унижали

      Виталий ты напоминаешь Соловьева. Тот кричит , что пора использовать срочников, но ни один из его 4 сыновей не призван в армию. Ты еще недавно грозился и сам пойти в бой и обеих сыновей послать, ну и? Я вот знаю человека на форуме у которого сын на войне уже 10 месяцев и он хочет только того что бы она закончилась.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 21:44
        -2
        Вы тоже мне напоминаете Соловьёва, а как иначе - национальность одна. А ваши сыновья на Украине? И с какой стороны?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 22:03
          0
          Цитата: Сергей Аверченков
          Вы тоже мне напоминаете Соловьёва, а как иначе - национальность одна. А ваши сыновья на Украине? И с какой стороны?

          Лично Вы мне Солженицина не напоминаете, хотя национальность у вас одна.
          А мой сын отслужил 3 года в боевых частях АОИ и сейчас учится в университете.
      2. Aleksandre
        Aleksandre Сегодня, 21:44
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Виталий ты напоминаешь Соловьева. Тот кричит , что пора использовать срочников, но ни один из его 4 сыновей не призван в армию.

        "One of the most horrible features of war is that all the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting." (c) Homage to Catalonia
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 22:07
          +1
          С чего вдруг Каталония стала критерием истины? К тому же это враньё - племянника я похоронил, сын на Донбассе (второго не пустил - хватит одного) и я страстно хочу уничтожить Украину и украинцев и буду этому способствовать всеми мне доступными средствами. И конец спецоперации для меня в этом смысле ничего не изменит.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 22:27
            0
            Цитата: Сергей Аверченков
            С чего вдруг Каталония стала критерием истины? К тому же это враньё - племянника я похоронил, сын на Донбассе (второго не пустил - хватит одного) и я страстно хочу уничтожить Украину и украинцев и буду этому способствовать всеми мне доступными средствами. И конец спецоперации для меня в этом смысле ничего не изменит.

            Способствуйте. hi
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 20:48
    0
    На что рассчитывает российское руководство, интересно? request
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:18
      +2
      Думается мне, что они максимально собрали свои монатки/родственничков и сидят на низком старте... am
  5. vikie1778
    vikie1778 Сегодня, 20:53
    +3
    откуда вся эта истерия? Украина уже в изобилии имела ракеты большой дальности Точка-У 120 км и Ольха 130 км, что на 40 км больше, чем HIMARS, гораздо опаснее, так как это 300-мм ракеты с боевой нагрузкой 240 вместо 100, которые американцы отправляют с этим новым пакетом .
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:55
      +6
      Американские более точные и этим опасны.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 21:04
        -2
        и оперативность применения в том числе по движущимся целям.
        1. vikie1778
          vikie1778 Сегодня, 21:17
          +1
          для того, чтобы GLSDB поразил движущиеся цели, вам нужен самолет с лазерным наведением, и было доказано, что он имеет дальность полета всего 100 км из-за маневрирования с замедлением скорости, как указано в отчете SAAB, если хотите, я могу связать это для вас.
          1. Простой
            Простой Сегодня, 22:38
            0
            Чтоб поразить движующуюся цель, достаточно знать координаты секунду назад , направление перемещения и скорость.
            Вас обманули,когдаго горили что движующуюся цель можно поразить только при помощи лазерного наведения (в данном случае по сабжу я бы так управление и "запилил").
            P.S. В принципе блоку управления бомбы нужно знать время встречи и координаты удара.

    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 21:21
      +4
      Точки активно использовались в феврале-мае. Летом последние более менее массово. Сейчас или уже все или на уровне НЗ берегут. Все что можно было подняли еще в 22 году. Закупать ракеты сложно и массово просто невозможно (у тех кто продаст их буквально поштучно и с сомнительным техсостоянием).

      Ольха - вероятно все или почти все отстреляли в феврале-июне. Возможно были удары осенью-в декабре именно Ольхой на дальность в около 100км. Но это буквально поштучно. Сейчас состояние или уровень НЗ или все. Вопрос с подъемом производства в условной Польши упирается в отсутствие донорского предприятия. Да и по факту, это буде туже новая ракета. Вопрос с производством на имеющихся мощностях - ранее, чем через 5-10 лет об этом мы не узнаем.

      По ракетам примерное положение следующее:
      Градины и прочие системы (вампир, полград и т.п.) - легкий голод, но есть устойчивое пополнение.
      Ураганы - сильные ограничения на расход.
      Буревии - аналогично.
      Смерчи - или закончилось, или НЗ.
      Ольха - или закончилось, или НЗ.
      Точка - или закончилось, или НЗ.
      Химарсы/М270 - устойчивый подвоз ракет, легкий голод.
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 22:07
      +1
      Ракеты Точка-У у Украины фактически закончились (мы кстати так и не смогли уничтожить даже половину пусковых). Химарс опаснее точки тем, что перегрузить ПВО через пуск Точки в группе ложных целей нельзя. Можно одновременно запустить две точки и надеется, что расчет ПВО не сможет вовремя распознать вторую. Ольхи у украинцев тупо мало. А Химарсов много и они практически всегда перегружают нашу ПВО, прячась в группах ракет Града/Урагана. Может хватит уже рассказывать о плюшевости Химарса.
  6. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:54
    +3
    Ожидаемое с ноября 2022 и неожиданное для февраля 2022... Заблуждения приводящие к... А кто его знает что нас всех ждёт ещё..
    1. vikie1778
      vikie1778 Сегодня, 20:58
      -1
      где доказательства того, что vilha менее точна, чем GLSDM? вы мне тоже искренне собираетесь сказать, что 300мм высокоточная ракета с боевой нагрузкой 240к менее опасна, чем 100 планирующая бомба?
  7. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:54
    -1
    ШО ОПЯТЬ!? Taкoe ощущение что до 24 февраля Украине запад даст оружия на сумму 60 млрд $
    Деутчы уже дадут 80 первых лeoпардов, значит сша могут дать Украинe сотни м60 и центурионов
  8. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:56
    0
    Moсты через Днепр очень старые, ржавые , без ремонта, их никто не ремонтирует, бетон на нижних уровнях покрыт мхом и сыпется, надо дать только "толчок" что бы это советскoe добро обвалилось и всу не смогут снабжать Донбасскую групировку
    1. стар
      стар Сегодня, 21:42
      +5
      Все идет к тому, что скоро под ударом окажутся мосты уже на российской стороне и если при этом будут стоять старые ржавые мосты через Днепр, по которым будет продолжаться снабжение ВСУ, то вопросы к нашему руководству начнут звучать даже в школах и детских садах. А там и до людей на улицах недалеко, не приведи Господь. Или это такая супер-хитрая англосаксонская многоходовка по смене власти (силами самой власти), или это будет означать, что кто-то у нас наверху не туда воюет..
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:04
    -1
    Цитата: Погоны
    На что рассчитывает российское руководство, интересно? request

    Вероятно скоро узнаете. Это обычно происходит так неожиданно))
  10. Погоны
    Погоны Сегодня, 21:06
    +1
    Видимо, очень радоваться подобной поддержке должны американские налогоплательщики, которые сталкиваются с многочисленными проблемами социального характера в самих США. Но Белый дом материальное положение рядовых американцев, их возможные трудности с медицинскими страховками или инфраструктурой, совершенно не интересуют, когда речь идет об удовлетворении глобальных геополитических амбиций.


    А что об этом думают сами американцы?
    А вот что


    request
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 21:32
      +1
      поэтому никаких переговоров и не будет от запада. текущая ситуация их полностью устраивает.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 22:03
        -1
        Цитата: Constantin N
        поэтому никаких переговоров и не будет от запада. текущая ситуация их полностью устраивает.


        Тогда чего хочет руководство России?
        Принудить США к диалогу без ядерной угрозы невозможно. Но это билет в один конец.
        Нанести поражение США неядерным оружием невозможно тоже.

        Я не понимаю, что происходит.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:21
    +1
    Если каждый американец даст по 106 $ мне,то у меня будет 32 млрд $.Но мне он их не даст,он их даст Пентагону.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:22
    0
    Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи с ракетами большой дальности
    С той стороной все понятно... а вот другая, наша сторона чем "порадует"???
  13. wty7777
    wty7777 Сегодня, 21:25
    -3
    чем хуже на фронтах, тем больше нытья в рунете
  14. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 21:26
    -4
    К поставкам химер адаптировались пол года, думаю к этим адаптируемся быстрее, но о каком то наступлении более менее серьезном говорить в это время не приходиться. Ответом может стать ещё большая работа по созданию невыносимых условий жизни в залежной с целью деморализации методы я думаю придумают. Вряд-ли есть эффективный военный ответ на это , просто нужно привыкнуть, к 2024 промышленность выйдет на максимальные обороты, к этому времени нужно сделать чтобы люди там были максимально не мативированны, а потом уже можно и наступать, разумеется после очередной мобилизации.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 22:11
      -2
      К чему вы там адаптировались? Противодействия Химарсам как не было, там и нет. Когда надо - они перегружают любую нашу ПВО и достигают цели.
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 22:30
        0
        Я так и написал, военного ответа нет , читайте внимательно. Адаптация заключается в рассредоточение и мобильности , в августе месяце такие фейерверки через день транслировали, ангары горящие по 40 единиц техники в каждом, а теперь раз в месяц что-то жирненькое вычленяют
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:35
    +2
    Цитата: Погоны
    Видимо, очень радоваться подобной поддержке должны американские налогоплательщики, которые сталкиваются с многочисленными проблемами социального характера в самих США. Но Белый дом материальное положение рядовых американцев, их возможные трудности с медицинскими страховками или инфраструктурой, совершенно не интересуют, когда речь идет об удовлетворении глобальных геополитических амбиций.


    А что об этом думают сами американцы?
    А вот что

    Все как один? Тик-ток отнимает разум))
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 22:06
      0
      Цитата: Tagan
      Цитата: Погоны
      Видимо, очень радоваться подобной поддержке должны американские налогоплательщики, которые сталкиваются с многочисленными проблемами социального характера в самих США. Но Белый дом материальное положение рядовых американцев, их возможные трудности с медицинскими страховками или инфраструктурой, совершенно не интересуют, когда речь идет об удовлетворении глобальных геополитических амбиций.


      А что об этом думают сами американцы?
      А вот что

      Все как один? Тик-ток отнимает разум))


      А вы хотите сказать, что в России все как один поголовно поддерживают СВО?))))

      Потом, даже если в Америке кто-то и ноет из-за этого, то это не суть. Если он сказал правду, и речь идёт о 14 баксах в месяц - для любого работающего американца это смех просто. Вот в этом суть)
  16. donavi49
    donavi49 Сегодня, 21:36
    0
    некие «возможности в сфере противовоздушной обороны».


    2 батареи Хоков (в каждой два или три огневых взвода)
    Радары.
    Пакеты обновлений для коммуникации западных и украинских ЗРК (интересно что?)
    Пушки - неужели таки Вулканы M167 пришлют с радио и многорежимными оптическими прицелами?


  17. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 21:42
    +3
    нам предлагают новые правила игры?? слово за ВВП.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:53
      -2
      У него за год слова не нашлись, только красные фломастеры или карандаши!
  18. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:51
    +1
    А кто-то ожидал другого?
    Не стоит от них ждать ничего хорошего, им выгодно и этим всё сказано, если им война не будет выгодна экономически, тогда они пойдут на переговоры.
    Но вот как это сделать?
  19. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:53
    +1
    Пора поставить Северной Корее баллистических ракет типа Сатана.
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 22:08
    +2
    Цитата: Погоны

    Тогда чего хочет руководство России?
    Принудить США к диалогу без ядерной угрозы невозможно. Но это билет в один конец.
    Нанести поражение США неядерным оружием невозможно тоже.

    Я не понимаю, что происходит.

    Ну что вы опять истерите? Самому-то не стыдно? Чего только в инете не увидишь. УжОс!)))
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 22:16
      0
      Цитата: Tagan
      Цитата: Погоны

      Тогда чего хочет руководство России?
      Принудить США к диалогу без ядерной угрозы невозможно. Но это билет в один конец.
      Нанести поражение США неядерным оружием невозможно тоже.

      Я не понимаю, что происходит.

      Ну что вы опять истерите? Самому-то не стыдно? Чего только в инете не увидишь. УжОс!)))


      Вы знаете, нет, не стыдно. hi
      Я хочу знать план, КАК наше руководство собирается выходить из этого конфликта. Какими методами.

      Разумеется, секретные детали этого плана мне НЕ нужны. hi
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 22:41
    0
    Цитата: Погоны

    А вы хотите сказать, что в России все как один поголовно поддерживают СВО?))))

    Потом, даже если в Америке кто-то и ноет из-за этого, то это не суть. Если он сказал правду, и речь идёт о 14 баксах в месяц - для любого работающего американца это смех просто. Вот в этом суть)

    А вы не выкручивайтесь.))
    Вы-то преподнести хотели как единое мнение в лице недалёкого тик-токера.
    Он не всю правду сказал, если чё. И нужно быть слишком наивным, чтобы составлять общую картину вот по таким персонажам.