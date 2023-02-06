Зенитный ракетный комплекс SAMP/T для Украины: поставка откладывается

Пуск ракеты Aster 30
За последние месяцы Украине удалось получить от нескольких стран обещания поставить современные зенитные ракетные комплексы. Так, Франция и Италия еще прошлой осенью сообщили о намерении передать ЗРК SAMP/T. Выполнение этих планов сталкивается с различными трудностями, но все же продолжается. Однако поставка первых изделий состоится только через несколько недель или месяцев.
Обещанная помощь
Уже в феврале и марте 2022 г. украинская ПВО понесла самые серьезные потери. В связи с этим киевский режим начал выпрашивать у зарубежных партнеров современные ЗРК, но не преуспел в этом. Ситуация начала меняться только в октябре, когда российские вооруженные силы приступили к систематическим ударам по энергетической инфраструктуре.
В течение октября сразу несколько иностранных государств выразили готовность передать Украине системы ПВО. Кроме того, 30 октября итальянское издание La Reppublica сообщило, что в очередной пакет помощи от Рима войдут зенитные средства, в т.ч. батарейный комплект ЗРК SAMP/T. Поставку такой техники планировали организовать вместе с Францией. Согласно имеющейся предварительной договоренности, французская сторона должна была предоставить пусковые установки и ракеты, а итальянская – радиолокационные и иные средства. Сроки передачи техники не уточнялись.
Уже 1 ноября итальянское издание Il Messaggero сообщило, что поставка ЗРК откладывается по нескольким причинам. Так, на тот момент итальянское министерство обороны продолжало поставки из предыдущих пакетов помощи, и формирование нового, уже шестого по счету, посчитали преждевременным. Кроме того, его составление было связано с трудностями из-за недавних выборов, перестановок и продолжающегося формирования необходимых структур.
Il Messaggero также писало, что Италия не может выделить ЗРК SAMP/T из наличия. На вооружении итальянской армии пока имеется всего несколько таких комплексов, и в этой ситуации списание даже одного может навредить ПВО страны. На такие жертвы министерство обороны пойти не могло.
Пусковая установка в боевом положении
Через несколько дней, 10 ноября министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью для того же Il Messaggero заявил, что работы по шестому пакету помощи временно приостановлены. Минобороны должно завершить ранее утвержденные поставки, и только после этого сможет сформировать новый пакет помощи.
В ближайшем будущем
В течение ноября и декабря возможность поставки комплекса SAMP/T активно обсуждалась, но о реальных подвижках в этом направлении не сообщалось. Как теперь выясняется, Франция и Италия вели необходимые работы и готовили будущую поставку. Новые подробности таких работ стали известны в январе.
В первых числах месяца министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о возобновлении работ по проекту шестого пакета помощи. После их завершения готовый документ должен поступить в парламент и получить одобрение. Министр отметил, что планы в отношении ЗРК SAMP/T остаются в силе, и две страны проводят необходимые мероприятия. При этом комплекс пришлось доработать в связи с выявлением некоторых технических недостатков.
В середине месяца стало известно, что правительства двух стран одобрили поставку ЗРК на Украину. 27 января состоялась встреча министров обороны Франции и Италии, в ходе которой были определены основные показатели такой помощи. Сообщается, что будет передан один батарейный комплект SAMP/T. Общая стоимость этих средств – 800 млн евро. Также специально для поставки на Украину закажут 700 зенитных ракет Aster 30, и на это уйдет 2 млрд евро.
На днях стали известны сроки поставки всей этой продукции. Итальянский министр А. Таяни в интервью для информагентства ANSA заявил, что подготовка ЗРК SAMP/T продолжается, и в ближайшем будущем его отправят на Украину. Развертывание ожидается в течение следующих 7-8 недель.
РЛС Arabel, модернизированная для включения в состав SAMP/T
Пока речь идет только об одной батарее SAMP/T, обещанной в октябре. Продолжатся ли поставки, и может ли киевский режим рассчитывать на новые ЗРК этого типа, неизвестно. Если Франция и Италия имеют такие планы, то о них могут объявить в ближайшем будущем, в т.ч. одновременно с поставкой первого комплекса.
Объективные трудности
Таким образом, Италия и Франция продолжают совместную работу по оказанию помощи Украине в сфере ПВО. Готовится поставка батареи SAMP/T, и официальные лица уже могут назвать сроки отправки и развертывания техники. Тем не менее, подобные «достижения» не дают Киеву поводы для оптимизма. Ситуация остается достаточно сложной, и реальные перспективы такой помощи по-прежнему под вопросом.
Принципиальное решение о поставке изделия SAMP/T было принято еще в конце октября. С тех пор прошло уже три месяца, а ЗРК только готовится к передаче. Его развертывание ожидается к концу апреля. В итоге на организацию поставки всего одной батареи уйдет не менее пяти месяцев. При этом речь идет об образце, производимом серийно и состоящем на вооружении нескольких стран.
По известным данным, подобные задержки связаны с несколькими факторами. Один из основных – технические проблемы, из-за которых понадобилась доработка комплекса. Их характер неизвестен, но, вероятно, речь идет о серьезном недостатке, который в срочном порядке приходится исправлять. Нельзя исключать, что эти недочеты конструкции имеются не только у ЗРК, предназначенного для Украины, но и у других серийных изделий итальянской и французской армии.
На развитие событий также могла повлиять малая численность готовых комплексов SAMP/T и определенная сложность их производства. По известным данным, в вооруженных силах Италии имеется всего 4-5 батарей этого ЗРК, укомплектованные 20 пусковыми установками и соответствующим набором прочих средств. Парк французской армии вдвое больше – 40 пусковых установок и до десятка батарей.
Батарейный командный пункт
Как сообщали итальянские источники, снятие с эксплуатации даже одной батареи может серьезно ухудшить собственную ПВО страны. Франция, несмотря на большую численность техники, тоже сталкивается с риском ослабления обороны. Тем не менее, за несколько месяцев они сумели общими усилиями собрать одну батарею для Украины. Вернее, пока занимаются ее сбором и намереваются отправить получателю в ближайшие недели.
Количество и качество
ЗРК SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre – «Земля-воздух» средней дальности, наземный») был разработан французско-итальянским консорциумом Eurosam в двухтысячных годах. К началу десятых его довели до серии, и началась поставка техники заказчикам. Комплексы закупались Францией, Италией и Сингапуром. Еще одним эксплуатантом в ближайшее время станет Украина.
SAMP/T представляет собой наземный зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для длительного дежурства на одной позиции и прикрытия важных территорий и объектов. При этом средства комплекса выполнены на автомобильных платформах, что позволяет менять позицию и, после длительной подготовки, возобновлять дежурство.
В состав ЗРК входят командный пункт, многофункциональная РЛС Arabel и самоходная пусковая установка с вертикальным стартом для ракет Aster 30. В стандартную батарею входит один КП и одна РЛС, а также 4-6 пусковых установок с восемью ракетами на каждой. ЗРК совместим с контурами управления НАТО и может работать в составе многокомпонентной эшелонированной ПВО, получая данные от сторонних РЛС или КП.
Ракета Aster 30 построена по двухступенчатой бикалиберной схеме. При длине 4,9 м масса изделия достигает 450 кг, из них 15 кг приходится на боевую часть. Изделие оснащено инерциальной навигационной системой и активной радиолокационной головкой самонаведения. Первая модификация ракеты развивала скорость до 1400 м/с и имела дальность пуска 120 км. При дальнейшей модернизации дальность довели до 150 км.
С точки зрения тактико-технических характеристик и боевых возможностей, SAMP/T представляет собой типичный современный зарубежный ЗРК. Он способен обеспечить прикрытие заданного района и защитить его от авиации, в т.ч. беспилотной, высокоточного вооружения или оперативно-тактических баллистических ракет.
Весь потенциал такого ЗРК может быть реализован в составе эшелонированной системы ПВО с разными средствами разведки и обнаружения. Кроме того, подразумевается одновременное развертывание нескольких батарей на разных направлениях. Нетрудно заметить, что Украина не сможет выполнить эти условия – у нее отсутствует полноценная ПВО, а одна батарея ЗРК SAMP/T не сможет прикрыть все ответственные участки.
Очевидно, что единственный SAMP/T будет подвергаться большим рискам, и российская армия в разумные сроки уничтожит его. Разведка сможет установить позицию комплекса, после чего те или иные огневые средства должны будут ударить по нему. При этом комплекс попросту не сможет уйти из-под удара или положиться на защиту других систем.
Поздно и бесполезно
Таким образом, мечты киевского режима о получении современных иностранных ЗРК с высокими характеристиками начинают сбываться. Однако этот процесс, как и ожидалось, не обходится без трудностей разного рода. Все это можно наблюдать прямо сейчас на примере поставки ЗРК SAMP/T. Две зарубежные страны еще несколько месяцев назад пообещали поставить всего один такой комплекс, и его передача до сих пор не выполнена.
Следует ожидать, что Франция и Испания все же пришлют обещанный ЗРК и, возможно, даже уложатся в недавно указанные сроки. Однако пользы от такой помощи будет немного. Один SAMP/T и единичные образцы других комплексов не позволят восстановить разрушенную систему ПВО и повлиять на обстановку – но обязательно пополнят и без того немалый список потерь.