Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время "работает над планом", призванным позволить начать переговорный процесс, целью которого является заключение мира с Россией. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.Глава итальянского правительства после состоявшейся в Берлине встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что военная поддержка Украины является единственным способом, который приведет к тому, что участвующие в украинском кризисе игроки сядут за стол переговоров.Мелони также добавила, что уже договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о своем визите в Киев, который произойдет до 24 февраля - даты годовщины начала российской спецоперации на Украине.По ее словам, Зеленский в настоящее время работает над составлением плана, который позволит начать диалог с Москвой, направленный на достижение мира на справедливых условиях.Вместе с этим, итальянский премьер-министр отметила, что считает, что единственная возможность для завершения вооруженного конфликта на Украине заключается в оказании разносторонней поддержки украинским властям.О готовности Евросоюза к проведению мирных переговоров по Украине ранее заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.В комментарии немецкому изданию Der Standard Боррель однако отметил, что все попытки склонить российские власти к мирным переговорам окончились неудачей.По его словам, единственным способом прекращения боевых действий на Украине является предоставление Киеву всех необходимых ему средств.Как мы видим, западные политики единодушны в своем порыве оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму, якобы стремясь к прекращению вооруженного конфликта, однако подобные действия лишь способствуют его максимальной эскалации.