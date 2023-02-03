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Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский «работает над планом диалога» с Россией

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Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский «работает над планом диалога» с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время "работает над планом", призванным позволить начать переговорный процесс, целью которого является заключение мира с Россией. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.


Глава итальянского правительства после состоявшейся в Берлине встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что военная поддержка Украины является единственным способом, который приведет к тому, что участвующие в украинском кризисе игроки сядут за стол переговоров.

Мелони также добавила, что уже договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о своем визите в Киев, который произойдет до 24 февраля - даты годовщины начала российской спецоперации на Украине.

По ее словам, Зеленский в настоящее время работает над составлением плана, который позволит начать диалог с Москвой, направленный на достижение мира на справедливых условиях.

Вместе с этим, итальянский премьер-министр отметила, что считает, что единственная возможность для завершения вооруженного конфликта на Украине заключается в оказании разносторонней поддержки украинским властям.

О готовности Евросоюза к проведению мирных переговоров по Украине ранее заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В комментарии немецкому изданию Der Standard Боррель однако отметил, что все попытки склонить российские власти к мирным переговорам окончились неудачей.

По его словам, единственным способом прекращения боевых действий на Украине является предоставление Киеву всех необходимых ему средств.

Как мы видим, западные политики единодушны в своем порыве оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму, якобы стремясь к прекращению вооруженного конфликта, однако подобные действия лишь способствуют его максимальной эскалации.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Italian Government/https://www.governo.it
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29 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 21:22
    +5
    Опять либо пустой треп будет, либо Минск -3. Им срочто надо набрать еще оружия ибо понимают, что еще немного и воевать будет некому. А над которым работает зеля это план который он забивает в попиросу, отрываясь от кАкаина.
    Боррель однако отметил, что все попытки склонить российские власти к мирным переговорам окончились неудачей
    это попытки победить военным путем?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:34
      +1
      Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский «работает над планом диалога» с Россией

      Зеля с вальцманом не в курсе этого

      Это уже диагноз и договариваться бесполезно ...Только мочить !

      Вот два носа Меркель давят laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:53
        0
        Цитата: LukaNord
        Это уже диагноз и договариваться бесполезно ...Только мочить !

        Люди без стыда и совести. Противно смотреть.
      2. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 21:55
        -1
        Цитата: LukaNord
        Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский «работает над планом диалога» с Россией

        Зеля с вальцманом не в курсе этого

        Это уже диагноз и договариваться бесполезно ...Только мочить !

        Вот два носа Меркель давят laughing



        Тьфу! Сракобесы проклятые! А Меркель то как в эту голубизну окунулась?
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 21:38
      +2
      не будет переговоров запад проводить. их все устраивает. выгода со всех сторон. А говорят о переговорах только для виду.
    3. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 21:41
      +2
      ну что тут сказать.. кокс ему в помощь!
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 22:42
      0
      Цитата: Mitos
      это попытки победить военным путем?

      На поле боя! (с)
      А по хорошему , очень не хочется видеть переговорные бредни с укропцами. Не тот диагноз, на который рассчитывают за лужей, чтоб Россия вела переговоры с куклами и не та "демократия"!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:25
    +2
    Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский «работает над планом диалога» с Россией
    . Интересно, она понимает, что выставляет себя абсолютной дурищей или у неё такой хитрый план???
    1. Кок_Иванов
      Кок_Иванов Сегодня, 21:39
      +1
      Это дурищинский хитрый план...
      Так задумано..
      1. ch28k38
        ch28k38 Сегодня, 22:30
        0
        Вспомнился Высоцкий: "Покуришь план, пойдёшь на бан и щиплешь пассажиров.."
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:46
      +1
      Цитата: rocket757
      Интересно, она понимает, что выставляет себя абсолютной дурищей или у неё такой хитрый план???

      Если вместе с сестрой, собственную "хату" спалила, то ясно что с детства в ее голове поселились "хитрые планы". Что то последнее время на западе модно ставить, то премьерами, то главам еврокомиссий - больных девочек.
      Денег в Европе, не хватает на психоневро диспансеры.
    3. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 22:49
      0
      А ведь её до выборов агентом Путина называли )
      https://russian.rt.com/inotv/amp/2022-07-22/National-Interest-uhod-Dragi-razobyot
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:25
    +2
    Недавали бы ездить в Куев всякой европейской швали ,может Зе был бы по сговорчивей.Мне можно не объяснять почему так ,я в глубоком тылу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:48
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Недавали бы ездить в Куев всякой европейской швали ,может Зе был бы по сговорчивей

      Перед приездом, нужно разнести Ж/Д полотно, пешком не пойдут. Да и штаны мокрые, не дадут далеко уйти.
  4. Горий
    Горий Сегодня, 21:30
    +6
    Давить ..Только давить ВСУ безо всяких переговоров- иначе давит будут нас .
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:32
    +4
    Зеленский в настоящее время работает над составлением плана,

    План - разновидность наркотика, плотно спрессованная в палочки, шарики или блоки смесь смолы, пыльцы и измельченных верхушек соцветий канабиса.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 22:37
      0
      laughing Ага. Дорожную карту разрабатывает.
  6. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 21:38
    0
    [/quote]Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский «работает над планом...[quote]

    Работал....
    Скрутил...
    Скурил...
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:39
    +1
    Мелони также добавила, что уже договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о своем визите в Киев

    Что ни премьер в юбке, то головная боль для психлечебницы.
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 21:46
      +3
      Зеленский думает?? это что? новый прикол на Украине?
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:47
    +2
    Солгавшие единожды, да кто ж вам поверит?!
    Для диалога он должен собрать всех своих подельников и предложить им на выбор - застрелиться или выпить яду, могут конечно сдаться, но там верёвка.
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 21:52
    +1
    Зеленский «работает над планом диалога» с Россией

    Думаю слова диалог и Россия в этой фразе лишнее
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:52
    +1
    Как привезут план, так он начинает его разрабатывать, качество плана проверяет.
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:53
    +1
    . Мелони также добавила, что уже договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о своем визите в Киев, который произойдет до 24 февраля - даты годовщины начала российской спецоперации на Украине.


    23 февраля приедет. Годовщину создания Красной Армии отметить. Среднедонская наступательная операция. 6 итальянских дивизий просто исчезли. Помни, овца.
  12. Комментарий был удален.
  13. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 22:17
    0
    я конечно все понимаю что Минск город герой но может пора прекращать превращать его в город фарс!?сколько было этих Минсков а толку !?!?!?!?!?
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 22:20
    0
    Она просто наивная dура, поверившая красивым байкам комика или матрасники ей поручили озвучить инфу про "подготовку"? Хвосты прищемили шакалам киевским. Хозяева в замешательстве. Тут и в поле от наших отхватывают, и для пущей сговорчивости американцы ревизоров прислали, видимо что бы холопы не слишком наглели и склонили на время свои деревянные головы. Чуют матрасы жаренным запахло, опасно в открытую ломиться. Опять хотят под болтовню о переговорах облапошить Кремль.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 22:21
    0
    Любой диалог с фашистами- предательство нашей армии! Никаких диалогов! Только капитуляция и разоружение ВСУ.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:45
    0
    У Зелебобы подгорает под пятой точкой.
    Похоже в перерывах между наркотическим бредом, до него начинает что-то доходить.
  17. Rage66
    Rage66 Сегодня, 22:46
    0
    Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский «работает над планом диалога» с Россией

    Каждый вечер - пузырь горилки и дорожку на стол... И работает yes