В Пентагоне заявили, что боеприпасы GLSDB не совместимы с имеющимися у Украины РСЗО HIMARS

Американские источники информации публикуют заявления высокопоставленных военных Пентагона, в которых говорится, что передаваемые Украине ракеты (бомбы с ракетными двигателями) GLSDB не совместимы с ранее переданными Киеву универсальными пусковыми установками «Хаймарс».Напомним, что в Вашингтоне одобрили передачу указанных ракет с дальностью до 150 км в рамках очередного пакета военной помощи киевскому режиму. И изначально сообщалось, что для GLSDB подходят РСЗО HIMARS. Однако теперь заявлено, что для боеприпасов GLSDB, которые могут оказаться на Украине уже грядущей весной, нет подходящих пусковых установок в распоряжении ВСУ.В такой ситуации, как сообщают западные СМИ, США рассматривают вариант поставки Украине новых ракетных установок, функционал которых позволяет осуществлять применение GLSDB для поражения целей на указанном выше расстоянии. О каких именно установках идёт речь, на данный момент не сообщается.Одновременно с этим военные эксперты в США напомнили, что ни при одном применении GLSDB (как испытательном, так и в формате военных учений) эта бомба с ракетным двигателем не показывала 150-км дальность. Максимальная задокументированная дальность поражения цели на суше (если верить открытым американским источникам) составила 119 км. В морском исполнении было осуществлено поражение цели на дистанции в 130 км.