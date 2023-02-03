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В Пентагоне заявили, что боеприпасы GLSDB не совместимы с имеющимися у Украины РСЗО HIMARS

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В Пентагоне заявили, что боеприпасы GLSDB не совместимы с имеющимися у Украины РСЗО HIMARS

Американские источники информации публикуют заявления высокопоставленных военных Пентагона, в которых говорится, что передаваемые Украине ракеты (бомбы с ракетными двигателями) GLSDB не совместимы с ранее переданными Киеву универсальными пусковыми установками «Хаймарс».


Напомним, что в Вашингтоне одобрили передачу указанных ракет с дальностью до 150 км в рамках очередного пакета военной помощи киевскому режиму. И изначально сообщалось, что для GLSDB подходят РСЗО HIMARS. Однако теперь заявлено, что для боеприпасов GLSDB, которые могут оказаться на Украине уже грядущей весной, нет подходящих пусковых установок в распоряжении ВСУ.

В такой ситуации, как сообщают западные СМИ, США рассматривают вариант поставки Украине новых ракетных установок, функционал которых позволяет осуществлять применение GLSDB для поражения целей на указанном выше расстоянии. О каких именно установках идёт речь, на данный момент не сообщается.

Одновременно с этим военные эксперты в США напомнили, что ни при одном применении GLSDB (как испытательном, так и в формате военных учений) эта бомба с ракетным двигателем не показывала 150-км дальность. Максимальная задокументированная дальность поражения цели на суше (если верить открытым американским источникам) составила 119 км. В морском исполнении было осуществлено поражение цели на дистанции в 130 км.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:55
    +1
    Одновременно с этим военные эксперты в США напомнили, что ни при одном применении GLSDB (как испытательном, так и в формате военных учений) этf бомба с ракетным двигателем не показывала 150-км дальность. Максимальная задокументированная дальность поражения цели на суше (если верить открытым американским источникам) составила 119 км. В морском исполнении было осуществлено поражение цели на дистанции в 130 км.


    Ну то есть реальная дальность как у украинской РСЗО Ольха.
    А что там у ВКС с планирующими бомбами? Показали на фото одну планирующаю бомбу (аналог JDAM) на подвесе у Су-34 и далее тишина.Хотя бы репортаж в СМИ сделали, рассказали,как до этого рассказывали про ту же Х-29ТД.А то создаётся впечатление что планирующие бомбы,сделанные на основе ФАБ-500 не применяют.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:01
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Ну то есть реальная дальность как у украинской РСЗО Ольха.
      А что там у ВКС с планирующими бомбами? Показали на фото одну планирующая бомбу на подвесе у Су-34 и далее тишина.Хотя бы репортаж в СМИ сделали,рассказали,как до этого рассказывали про ту же Х-29ТД.А то создаётся впечатление что планирующие бомбы,сделанные на основе ФАБ-500 не применяют.

      Есть планирующие бомбы Гром-Э1(бомба с твердотопливным ускорителем) и Гром-Э2(планирующая бомба), на выставках показывали, неизвестно произвели их в приличном количестве или нет.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 22:06
        +2
        Я имею ввиду аналог JDAM,когда из простых бомб получаются недорогие планирующие.Гром наверно подороже выйдет.Вот фото.


        .В ходе проведения СВО на Украине ВКС России обзавелись системой, аналогичной американскому комплекту JDAM, которая позволяет превращать обычную авиабомбу свободного падения в управляемый высокоточный боеприпас.На представленном снимке зафиксировано, что ФАБ-500 дооснащена модулем планирования и коррекции. К неуправляемому авиационному средству поражения были прикреплены выдвижные крылья (на фотографии снизу). Это указывает на то, что конкретно эта ФАБ-500 теперь способна планировать. Однако характеристики пока неизвестны.

        https://topcor.ru/30753-vks-rossii-obzavelis-sistemoj-analogichnoj-amerikanskomu-komplektu-jdam.html
  2. Глядя Петрович
    Глядя Петрович Сегодня, 22:00
    +3
    Надругаются над Зе: Мы вам поставим Леопард-1, но не дадим снарядов; мы вам дадим ракеты GLSDB, но запускать вы их не сможете.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:10
      0
      Обязательно надругаются, причём многие,когда он сложит свои президентские полномочия.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 22:10
      0
      Цитата: Глядя Петрович
      Надругаются над Зе: Мы вам поставим Леопард-1, но не дадим снарядов; мы вам дадим ракеты GLSDB, но запускать вы их не сможете.

      Боятся захвата и прекрасно понимают ,что Окраина последние месяцы существует Русские очень разозлились negative hi
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 22:24
        0
        Надругаются на Зе все.Ведь он не просто так на каблуках перед людьми прыгал.Политики ,не имеющие никаких знаний в технике ,обещают неисполнимое.Самолёты без пилотов и тех состава,танки без топлива,пушки без снарядов.Главное, люди без веры.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:08
    +1
    Что будет следующее ,чтобы до Москвы долетало?У нас до Вашингтона только МБР.Похоже к этому всё и идёт.Если не начнём запускать изделия за украинопольскую границу.Они чувствуют свою безнаказанность с 1991 года.