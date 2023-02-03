Штурмовые отряды «Вагнера» вышли к селу Васюковка по направлению на Николаевку и Славянск

Российские подразделения продолжают освобождение территории Соледарско-Артёмовской агломерации, продвигаясь сразу на нескольких направлениях.Стало известно о том, что бойцы отрядов «Вагнера» после освобождения населённого пункта Сакко и Ванцетти у дороги Соледар-Северск продвинулись в западном направлении, подойдя к селу Васюковка. Таким образом час за часом растёт протяжённость контролируемого российскими войсками направления на Николаевку, что близ Славянска.На этом фоне стало известно, что киевский ставленник в Славянске призывает местное население покинуть город и по возможности перебраться на другие территории, контролируемые Киевом.В случае успешных боёв на линии Сакко и Ванцетти – Васюковка ребята из «Вагнера» могут выйти и к автомобильной дороге E40 в районе села Малиновка, от которого до Славянска около 15 км.Одновременно с этим штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» вышли сразу с нескольких направлений к населённому пункту Красное (Ивановское), которое находится в районе прохождения автомобильной дороги из Артёмовска на Константиновку.Таким образом этом направление близко к тому, чтобы находиться не только под огневым контролем российских войск, но и под контролем физическим.