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Штурмовые отряды «Вагнера» вышли к селу Васюковка по направлению на Николаевку и Славянск

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Штурмовые отряды «Вагнера» вышли к селу Васюковка по направлению на Николаевку и Славянск

Российские подразделения продолжают освобождение территории Соледарско-Артёмовской агломерации, продвигаясь сразу на нескольких направлениях.


Стало известно о том, что бойцы отрядов «Вагнера» после освобождения населённого пункта Сакко и Ванцетти у дороги Соледар-Северск продвинулись в западном направлении, подойдя к селу Васюковка. Таким образом час за часом растёт протяжённость контролируемого российскими войсками направления на Николаевку, что близ Славянска.



На этом фоне стало известно, что киевский ставленник в Славянске призывает местное население покинуть город и по возможности перебраться на другие территории, контролируемые Киевом.

В случае успешных боёв на линии Сакко и Ванцетти – Васюковка ребята из «Вагнера» могут выйти и к автомобильной дороге E40 в районе села Малиновка, от которого до Славянска около 15 км.

Одновременно с этим штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» вышли сразу с нескольких направлений к населённому пункту Красное (Ивановское), которое находится в районе прохождения автомобильной дороги из Артёмовска на Константиновку.



Таким образом этом направление близко к тому, чтобы находиться не только под огневым контролем российских войск, но и под контролем физическим.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:28
    +1
    Удачи мужикам ,замес там страшный.Но без юмора не обходится.Зе бейся до конца,бахмут не сдавай иначе ты лох.(Мой вольный пересказ слов Пригожина).
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:33
    +1
    Все новости из мест где работает Вагнер. Молодцы мужики! Надеюсь Бахмут скоро будет взят, хотя это будет очень сложной задачей. Удачи и храни Вас Бог!
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 22:39
      0
      Цитата: Лешак
      Надеюсь Бахмут скоро будет взят, хотя это будет очень сложной задачей. Удачи и храни Вас Бог!

      Вагнера упёртые ребята, перемолотят врага и в Бахмуте и в Славянске.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:38
    0
    Интересно ,сколько человек в укробригаде- 4000.А их там от 8 до 15 бригад насчитывают.