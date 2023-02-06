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Leopard 2A4 для Украины: чем мы можем дать по морде немецкой «кошке»

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Leopard 2A4 для Украины: чем мы можем дать по морде немецкой «кошке»

Про то, что Германия и ряд других стран уже приняли окончательное решение снабдить украинские войска своими «Леопардами-2», сказано и написано немало, поэтому про то, как мы докатились до жизни такой, и о священных «красных линиях» говорить не будем.


Интересно здесь другое. Дело в том, что немалая часть поставок будет состоять из относительно старых модификаций танков под индексом «Леопард-2А4». Их дадут поляки, норвежцы, испанцы и даже сами немцы, которые пообещали выделить целый батальон устаревших машин.

Старьё, конечно, старьём, но что может дать защита этих стальных «кошек», и что мы можем ей противопоставить?

Немного о подмоченной репутации танка


Вопрос, касающийся репутации «Леопарда-2А4», довольно интересен. С одной стороны, нельзя отрицать массу достоинств этой машины, куда входит удобство в эксплуатации, высокую надёжность и повышенный ресурс основных узлов и агрегатов, электроника и прочее. В общем, всё то, что присуще немецкой боевой технике.

С другой стороны, случилась сирийская война и решение Турции поучаствовать в ней путём прямого вмешательства против курдов. Думается, многие видели последствия этого в виде некоторого количества раздолбанных в хлам турецких «Леопардов-2А4». Позднее даже выдвигались версии, будто некоторые из танков были уничтожены из древнейшего советского противотанкового ракетного комплекса «Малютка», принадлежащего ещё к первому поколению таких систем.


Согласимся, удар по репутации оказался сокрушающим, но исключительно в рамках широкой общественности. Тут ведь правило простое: показал по телевизору или в статьях в Интернете несколько фотографий или видео с подбитой техникой, и она в глазах среднестатистического обывателя автоматически становится плохой, с тонкой бронёй, да и делали её явно дураки, которые ничего в этом не понимают.

На деле же боевое применение турецких танков и все эти инциденты с их поражением не могут дать полноценного представления о бронировании «Леопардов-2А4». Всё-таки бортовые проекции, куда зачастую и прилетало, а также корма и крыша — уязвимые места абсолютно любого танка, будь то хоть «Леопард», хоть Т-72Б3, хоть «Челленджер-2». Так что здесь говорить даже не о чем: в ходе спецоперации, когда немецкие «подарки» дойдут до фронта, будут похожие ситуации. Противотанковая граната и уж тем более ракета в борт могут с большой вероятностью привести к ожидаемому результату в виде выхода машины из строя, ранений экипажа, пожара и так далее.


Оценивать защищённость танка нужно в первую очередь по его лобовым частям корпуса и башни, где сконцентрирован основной массив брони. Можно, конечно, долго возражать, что в лоб никто не стреляет, однако «Леопард-2А4», как и все существующие в мире серийные танки, построен по принципам дифференцированного бронирования и других подходов в оценке не предполагает.

И тут вырисовывается интересная ситуация: никакой статистики по уничтоженным или просто подбитым в лоб «немцам» вообще нет. Поэтому однозначно ответить на вопрос, плохо защищён танк или нет, мы пока не можем. Это покажет практика. Однако имеющиеся данные говорят о том, что совсем уж тяжёлым соперником для наших противотанковых средств он не станет, но потрепать нервы может.

Показатели современности не соответствуют


Всё-таки «Леопард-2А4» – машина довольно старая, поэтому делать из него совсем уж высокотехнологичное чудо или «вундерваффе», которое сможет вывести войска его обладателя на какой-то запредельный уровень, явно не стоит. Хотя разнокалиберные западные эксперты, а также шустрые редакторы «Википедии» успели приписать этому старику волшебные возможности парировать исключительно все российские снаряды, начиная от подкалиберных и заканчивая самыми передовыми ракетами с кумулятивной боевой частью.

На деле всё выходит несколько иначе. Серийное производство конкретно этой модификации «Леопарда» для нужд Бундесвера началось в конце 1985 года и продлилось почти шесть лет до марта 1992 года. Танки этого выпуска за весь период времени получили два варианта бронирования, которые обозначаются как B-tech и C-tech.


Конфигурацию защиты В имели все танки, выпущенные с 1985 по 1987 год. Машины выпуска с 1988 по 1992 год имели уже более совершенную броню С с повышенными показателями стойкости. Никакого другого бронирования в «Леопард-2А4» не предусматривалось ни в экспортных экземплярах, ни для внутренних нужд министерства обороны Германии. Поэтому на Украину приедут танки либо с первым, либо со вторым вариантом защиты, которые, к слову, огромными показателями стойкости не выделяются.

Каких-то конкретных и официальных данных о том, какие компоненты содержались в том или ином варианте бронирования, на данный момент нет. Всё, что можно сказать с некоторой определённостью — это наличие керамики и других высокотвёрдых вставок вкупе с полуактивной бронёй, которая использует энергию кумулятивной струи для её же поражения. На Западе такие элементы называются NERA (Non-Explosive Reactive Armor). У нас, к слову, почти все передовые танки таковой оснащены в разных вариациях, так что это отнюдь не прерогатива «натовских» машин.

Однако, если состав бронирования не очень-то понятен, то ясность по части показателей его стойкости вносит тендер на поставку «Леопардов-2» в Швецию. Там как немцы, так и шведы постарались выдать более-менее ясную картину не только по опытным экземплярам танка в лице Leopard 2 Improved (улучшенная машина, решения которой частично реализованы на «Леопард-2А5») и Strv-122 (шведский вариант «Леопард-2А5» с усиленной защитой). Засветился там и наш «Леопард-2А4».

Слева показатели стойкости "Леопард-2А4" с бронёй типа В от подкалиберных снарядов в курсовых углах. Справа показатели того же танка, оснащённого дополнительными броневыми модулями на башне и корпусе по программе Leopard 2 Improved
Слева показатели стойкости «Леопард-2А4» с бронёй типа В от подкалиберных снарядов в курсовых углах. Справа показатели того же танка, оснащённого дополнительными броневыми модулями на башне и корпусе по программе Leopard 2 Improved

Судя по иллюстрации, вся лобовая проекция танка «Леопард-2А4» с бронёй варианта В примерно на 60-70 % защищена от подкалиберных снарядов с пробиваемостью около 300 миллиметров в стальном эквиваленте. Что касается более мощных боеприпасов с пробивной способностью 400-500 мм, то речь идёт буквально о 20-30 процентах при выстреле прямо в лоб.

В целом же, судя по открытым данным, в лоб «Леопард-2А4» с бронёй типа В держит подкалиберные снаряды с пробиваемостью 350-400 мм и кумулятивные с пробиваемостью до 600-700 мм. Это даже не уровень позднесоветских танков, типа Т-72Б и Т-80У, которые обеспечивали больший уровень защищённости без динамической защиты за счёт одного только пассивного бронирования.

Усиленная защита (C-tech) позднего варианта «Леопарда-2А4» хоть и отличается от ранней версии брони, но ничего радикального в принципе не привнесла. О показателях её стойкости можно в некоторой степени судить по британскому отчёту, в котором англичане попытались оценить их и сравнить с таковыми у своего «Челленджера».

Британская оценка стойкости башни "Леопарда-2" со старой и новой бронёй. КЕ - стойкость против подкалиберных снарядов; СЕ - стойкость против кумулятивных средств
Британская оценка стойкости башни «Леопарда-2» со старой и новой бронёй. КЕ – стойкость против подкалиберных снарядов, СЕ – стойкость против кумулятивных средств

Так, усиленная броня «Леопарда» в лобовой проекции башни даёт 410-420 мм от подкалиберных снарядов и 750-800 мм от кумулятивных средств поражения. По лбу корпуса, по всей видимости, результаты примерно такие же. Даже в таком исполнении защита танка процентов эдак на 20 слабее, чем у советских Т-72Б и Т-80У без динамической защиты.

В общем, броня уже для конца 80-х годов была далеко не самой передовой, а по нынешним меркам и вовсе устаревшая. Хотя назвать её совсем уж ни на что не годной нельзя. Старыми средствами её не одолеть.

Чем пробить?


Про борта, корму и прочие уязвимые места мы уже вскользь говорили выше — при выстреле под прямым (или около того) углом даже довольно древние гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы могут натворить немало дел. Впрочем, даже бронебойные снаряды 30-мм автоматических пушек с некоторой долей вероятности нанесут тяжёлый урон немецкому танку.

Не стоит забывать и про артиллерию, мины и дроны, опасные для любой бронированной машины в зоне СВО, да и не только.

Что касается лобовой проекции «Леопарда-2А4», то танковые кумулятивные снаряды, выстрелы для гранатомётов старых модификаций и совсем уж старинные ПТРК не окажут должного эффекта. Последнее будет полезно знать тем, кто активно продвигает идею, что справиться с немецкой «кошкой» можно каким-нибудь комплексом типа «Малютка» 60-х годов.

Однако средств, которыми можно хорошенько отоварить «немца» в лоб, весьма много.

Из танкового боекомплекта в первую очередь нужно отметить подкалиберные снаряды. Их урановые модификации, похоже, в зону спецоперации не завезли, так что вполне результативными могут оказаться советские «Манго» и уж тем более российские «Свинцы» в вольфрамовом исполнении, если таковые имеются в действующих войсках.

Также в ход могут пойти танковые управляемые ракеты. По удобству и частоте применения они, думается, далеко не на первом месте, но тот же «Инвар» и его модернизированный вариант с немецкой бронёй справятся.

Из специализированных противотанковых средств хорошую эффективность против брони «Леопарда-2А4» покажут ракеты комплексов «Штурм», «Хризантема-С», «Конкурс-М», а также ПТРК «Метис-М» и «Корнет».

Резюмировать этот список можно и нужно довольно интересной иллюстрацией, появившейся в сети. Её автор/авторы достаточно подробно описали, чем можно бить немецкого гостя, поэтому огромное спасибо им за это.

Источник изображения: odetievbrony.ru
Источник изображения: odetievbrony.ru

Источник изображения: odetievbrony.ru
Источник изображения: odetievbrony.ru
Автор:
Использованы фотографии:
dzen.ru / wikipedia.org
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23 комментария
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 04:28
    +4
    Leopard 2A4 для Украины: чем мы можем дать по морде немецкой «кошке»
    не "кошек" надо бить по морде, а "шольцев". это уже край- танки с крестами против нас. ставить вопрос о выживании германии.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:50
      +4
      Цитата: Дед кастарый
      вопрос о выживании германии.
      А может "Северные потоки" восстановим ? recourse
      1. Карат
        Карат Сегодня, 04:52
        +5
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Дед кастарый
        вопрос о выживании германии.
        А может "Северные потоки" восстановим ? recourse


        И будем продавать газ по 15 долларов за 1000 кубометров laughing
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 05:39
          +5
          Цитата: Карат
          И будем продавать газ по 15 долларов

          По 16,5 $ ! Не себе же в убыток ! wink
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 05:12
      0
      Почему автор зациклился на наземных системах уничтожения "леопардов" время связок гранат вроде прошло. Совсем позабыли, что есть К-52 "аллигатор", который заточен на уничтожение тех же танков, вооружен противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Штурм-ВУ» и оснащён ПТУР 9М120-1 «Атака» с лазерной головкой самонаведения, неуправляемыми авиационными ракетами класса «воздух-земля» калибра до 240 мм , давно уже всем понятно, что будь у танка хоть какая самая мощная лобовая броня, верхняя часть всегда уязвима от тех же дронов, а без активной динамической защиты это просто мишень в тире.
      1. Эдуард Перов
        Эдуард Перов Сегодня, 05:31
        0
        Почему автор зациклился на наземных системах уничтожения "леопардов" время связок гранат вроде прошло. Совсем позабыли, что есть К-52 "аллигатор", который заточен на уничтожение тех же танков, вооружен противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Штурм-ВУ


        Так "атака" и так перечислена в материале. request
  2. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:34
    0
    Бить относительно современный танк в лоб это в совсем безвыходной ситуации или в случае внезапного столкновения.
    Методов ПТО масса ещё со времён ПМВ.
  3. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 04:45
    +10
    "...чем мы можем дать по морде немецкой «кошке»?" (с)
    В первую очередь - это жд-станции, мосты и подстанции, отсутствие топлива и "удушенное" ПВО, наконец! Не дать большинству из них вообще появиться на поле боя!
    И только во вторую - это всякие "фоготы", "конкурсы" и РПГ.
    Когда эти "кошки", окружённые страйкерами и поддержанные превосходной связью и разведкой, появятся на ЛБС, то к ним ещё подобраться надо будет.
    Очень не хочется, чтобы на их пути оказались разрозненные расчёты ПТО, уцелевшие после "химер" и "Рапиру", позже, прозвали "Прощай, Родина!"...
    А героизм солдата - это да, за ним не станет!
    1. Эдуард Перов
      Эдуард Перов Сегодня, 04:59
      0
      В первую очередь - это жд-станции, мосты и подстанции, отсутствие топлива и "удушенное" ПВО, наконец! Не дать большинству из них вообще появиться на поле боя!


      Это всё правильно, но никакие мосты и подстанции с "удушенным" ПВО в ближайшей перспективе не случатся.

      Очень не хочется, чтобы на их пути оказались разрозненные расчёты ПТО, уцелевшие после "химер" и "Рапиру", позже, прозвали "Прощай, Родина!"...


      Данный материал был написан с единственной целью - прекратить верить насквозь проредактированной "Википедии" и показать, чем можно бить немецкую "кошку", поскольку мосты мостами, а столкнуться нашим с этим "зоопарком" придётся лицом к лицу. И то, что уже была подготовлена своеобразная памятка по танку, весьма хорошо. Авторам за эти иллюстрации благодарность большая. Я лишь дополнил всё это документацией от шведов и британцев, что машина далеко не непробиваемая.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:09
        +1
        А как насчет минных противотанковых заграждений и специальных противотанковых мин?
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 05:16
        -1
        Конечно, лгуны от мо раздали памятки и брошюрки и успокоились, их работа окончена. О насыщении войск птурами речи нет, "разбирайтесь сами", о тренировках речи нет, "потренируются по факту прибытия на фронт".
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 05:29
          +1
          Цитата: Владимир80
          о тренировках речи нет, "потренируются по факту прибытия на фронт".

          Это личное наблюдение или "диванное умозаключение"?
    2. стар
      стар Сегодня, 06:47
      0
      В первую очередь - это жд-станции, мосты и подстанции, отсутствие топлива

      В отсутствие ж/д мостов эту халабуду вообще не на чем доставить к линии фронта. Если только Германия еще и тягачи не выделит (пока, кстати, их нет). А про Лукойл уже даже ленивый написал. Причем везде. Нельзя на него тоже санкции наложить? Можно с нашей стороны - за поддержку стороны, с которой воюем. Впрочем, это мб ящиком Пандоры, когда выяснится, что внутренние санкции придется накладывать на половину наших экспортеров..
  4. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 05:19
    +5
    Вот мы и узнаем вскоре ответ на интересный и такой популярный в народе вопрос

    Почему у нас у нас умеют делать отличную военную технику - и не могут произвести нормальный гражданский автомобиль

    Либо этот парадокс имеет место быть

    Либо будет получено простое объяснение. Наши танки такие же как и наш автопром, и они считались отличными только потому что, в отличие от лады и жигулей, их не было возможности проверить и сравнить с западной техникой. Они никогда не участвовали в бою против ровесников, натовских танков

    Первая встреча расставит все по своим местам
    1. Карат
      Карат Сегодня, 05:41
      +1
      Цитата: Santa Fe
      Они никогда не участвовали в бою против ровесников, натовских танков

      Первая встреча расставит все по своим местам


      Сейчас не ходят в атаку танки на танки. Времена Битвы под Прохоровкой давно прошли.
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 05:45
        0
        Сейчас не ходят в атаку танки на танки.

        Танки будут решать задачи на одном ТВД, в составе регулярных армий

        Вот мы и посмотрим, чего сможет добиться противник, используя Абрамсы и Лео2 вместо прежних Т-64/72/80. Насколько натовские танки будут эффективнее (или никаких значимых преимуществ отмечено не будет)

        Как быстро двигаться, насколько точнее стрелять, насколько раньше обнаруживать цели

        Все увидим скоро, по результатам операций
        1. kot423
          kot423 Сегодня, 07:00
          0
          Цитата: Santa Fe
          Вот мы и посмотрим, чего сможет добиться противник, используя Абрамсы и Лео2 вместо прежних Т-64/72/80.

          Будет не то сравнение, о котором вы мечтаете... Вы упускает одну важную деталь - кадровый танкист на т72/80/90 и какел на кошаре или абрашке, которому неделю дали за "сиськи" подержаться и выпнули на ТВД. Это как с джавелинами - по английски не читаю, поэтому проще пропить/сломать/потерять. Что в конечном итоге большой для нас плюс.
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:59
        0
        Цитата: Карат
        Сейчас не ходят в атаку танки на танки. Времена Битвы под Прохоровкой давно прошли.

        В засадах часто танки на танки используются...в СВО примеров полно.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 05:27
    +4
    Модификация А4 конечно не сильно "приятна", но не столь опасна как А6, роту которых поставит ФРГ, вот её чем бить то "по мордасам" будем, вот вопрос. На который нашим ребятам уже надо сейчас искать ответ и готовиться
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:13
    0
    Такое впечатление,что мир занимается массовым разоружением.На полях Украины,происходит утилизация старой боевой техники:советской и иностранной. smile
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:20
      +2
      если бы так, наоборот - мир милитаризуется, военные бюджеты после 25 лет снижения по окончании "холодной войны" растут как на дрожжах! выпуск оружия в ближайшее время значительно вырастет на западе, да и в китае... сплошной профит западным капиталистам от сво, они просто обязаны отблагодарить кое-кого - ситуация напоминает выход из великой депрессии в сша, кризис перепроизводства побежден благодаря военным заказам и дешевым ресурсам РФ... экономики запада, китая и индии покажут рост, несмотря на обещания рецессии... и снова "сладкая жизнь" за счет России!!!
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 06:28
    -1
    Автор,имейте чуть чуть терпения и Вы напишете статью под названием "Leopard 2A4 для Украины : чем мы дали по морде немецкой "кошке".
  8. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:54
    0
    Машины выпуска с 1988 по 1992 год имели уже более совершенную броню С с повышенными показателями стойкости. Никакого другого бронирования в «Леопард-2А4» не предусматривалось ни в экспортных экземплярах, ни для внутренних нужд министерства обороны Германии.

    резкое усиление брони на 2А5, когда уже и угрозы от СССР не предвиделось, по моему показывает ранее недооценённое могущество старых снарядов Т-64-72-80, переоценку немцы сделали после массовых испытаний ГДР-овских арсеналов.