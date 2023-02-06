Leopard 2A4 для Украины: чем мы можем дать по морде немецкой «кошке»

Про то, что Германия и ряд других стран уже приняли окончательное решение снабдить украинские войска своими «Леопардами-2», сказано и написано немало, поэтому про то, как мы докатились до жизни такой, и о священных «красных линиях» говорить не будем.
Интересно здесь другое. Дело в том, что немалая часть поставок будет состоять из относительно старых модификаций танков под индексом «Леопард-2А4». Их дадут поляки, норвежцы, испанцы и даже сами немцы, которые пообещали выделить целый батальон устаревших машин.
Старьё, конечно, старьём, но что может дать защита этих стальных «кошек», и что мы можем ей противопоставить?
Немного о подмоченной репутации танка
Вопрос, касающийся репутации «Леопарда-2А4», довольно интересен. С одной стороны, нельзя отрицать массу достоинств этой машины, куда входит удобство в эксплуатации, высокую надёжность и повышенный ресурс основных узлов и агрегатов, электроника и прочее. В общем, всё то, что присуще немецкой боевой технике.
С другой стороны, случилась сирийская война и решение Турции поучаствовать в ней путём прямого вмешательства против курдов. Думается, многие видели последствия этого в виде некоторого количества раздолбанных в хлам турецких «Леопардов-2А4». Позднее даже выдвигались версии, будто некоторые из танков были уничтожены из древнейшего советского противотанкового ракетного комплекса «Малютка», принадлежащего ещё к первому поколению таких систем.
Согласимся, удар по репутации оказался сокрушающим, но исключительно в рамках широкой общественности. Тут ведь правило простое: показал по телевизору или в статьях в Интернете несколько фотографий или видео с подбитой техникой, и она в глазах среднестатистического обывателя автоматически становится плохой, с тонкой бронёй, да и делали её явно дураки, которые ничего в этом не понимают.
На деле же боевое применение турецких танков и все эти инциденты с их поражением не могут дать полноценного представления о бронировании «Леопардов-2А4». Всё-таки бортовые проекции, куда зачастую и прилетало, а также корма и крыша — уязвимые места абсолютно любого танка, будь то хоть «Леопард», хоть Т-72Б3, хоть «Челленджер-2». Так что здесь говорить даже не о чем: в ходе спецоперации, когда немецкие «подарки» дойдут до фронта, будут похожие ситуации. Противотанковая граната и уж тем более ракета в борт могут с большой вероятностью привести к ожидаемому результату в виде выхода машины из строя, ранений экипажа, пожара и так далее.
Оценивать защищённость танка нужно в первую очередь по его лобовым частям корпуса и башни, где сконцентрирован основной массив брони. Можно, конечно, долго возражать, что в лоб никто не стреляет, однако «Леопард-2А4», как и все существующие в мире серийные танки, построен по принципам дифференцированного бронирования и других подходов в оценке не предполагает.
И тут вырисовывается интересная ситуация: никакой статистики по уничтоженным или просто подбитым в лоб «немцам» вообще нет. Поэтому однозначно ответить на вопрос, плохо защищён танк или нет, мы пока не можем. Это покажет практика. Однако имеющиеся данные говорят о том, что совсем уж тяжёлым соперником для наших противотанковых средств он не станет, но потрепать нервы может.
Показатели современности не соответствуют
Всё-таки «Леопард-2А4» – машина довольно старая, поэтому делать из него совсем уж высокотехнологичное чудо или «вундерваффе», которое сможет вывести войска его обладателя на какой-то запредельный уровень, явно не стоит. Хотя разнокалиберные западные эксперты, а также шустрые редакторы «Википедии» успели приписать этому старику волшебные возможности парировать исключительно все российские снаряды, начиная от подкалиберных и заканчивая самыми передовыми ракетами с кумулятивной боевой частью.
На деле всё выходит несколько иначе. Серийное производство конкретно этой модификации «Леопарда» для нужд Бундесвера началось в конце 1985 года и продлилось почти шесть лет до марта 1992 года. Танки этого выпуска за весь период времени получили два варианта бронирования, которые обозначаются как B-tech и C-tech.
Конфигурацию защиты В имели все танки, выпущенные с 1985 по 1987 год. Машины выпуска с 1988 по 1992 год имели уже более совершенную броню С с повышенными показателями стойкости. Никакого другого бронирования в «Леопард-2А4» не предусматривалось ни в экспортных экземплярах, ни для внутренних нужд министерства обороны Германии. Поэтому на Украину приедут танки либо с первым, либо со вторым вариантом защиты, которые, к слову, огромными показателями стойкости не выделяются.
Каких-то конкретных и официальных данных о том, какие компоненты содержались в том или ином варианте бронирования, на данный момент нет. Всё, что можно сказать с некоторой определённостью — это наличие керамики и других высокотвёрдых вставок вкупе с полуактивной бронёй, которая использует энергию кумулятивной струи для её же поражения. На Западе такие элементы называются NERA (Non-Explosive Reactive Armor). У нас, к слову, почти все передовые танки таковой оснащены в разных вариациях, так что это отнюдь не прерогатива «натовских» машин.
Однако, если состав бронирования не очень-то понятен, то ясность по части показателей его стойкости вносит тендер на поставку «Леопардов-2» в Швецию. Там как немцы, так и шведы постарались выдать более-менее ясную картину не только по опытным экземплярам танка в лице Leopard 2 Improved (улучшенная машина, решения которой частично реализованы на «Леопард-2А5») и Strv-122 (шведский вариант «Леопард-2А5» с усиленной защитой). Засветился там и наш «Леопард-2А4».
Слева показатели стойкости «Леопард-2А4» с бронёй типа В от подкалиберных снарядов в курсовых углах. Справа показатели того же танка, оснащённого дополнительными броневыми модулями на башне и корпусе по программе Leopard 2 Improved
Судя по иллюстрации, вся лобовая проекция танка «Леопард-2А4» с бронёй варианта В примерно на 60-70 % защищена от подкалиберных снарядов с пробиваемостью около 300 миллиметров в стальном эквиваленте. Что касается более мощных боеприпасов с пробивной способностью 400-500 мм, то речь идёт буквально о 20-30 процентах при выстреле прямо в лоб.
В целом же, судя по открытым данным, в лоб «Леопард-2А4» с бронёй типа В держит подкалиберные снаряды с пробиваемостью 350-400 мм и кумулятивные с пробиваемостью до 600-700 мм. Это даже не уровень позднесоветских танков, типа Т-72Б и Т-80У, которые обеспечивали больший уровень защищённости без динамической защиты за счёт одного только пассивного бронирования.
Усиленная защита (C-tech) позднего варианта «Леопарда-2А4» хоть и отличается от ранней версии брони, но ничего радикального в принципе не привнесла. О показателях её стойкости можно в некоторой степени судить по британскому отчёту, в котором англичане попытались оценить их и сравнить с таковыми у своего «Челленджера».
Британская оценка стойкости башни «Леопарда-2» со старой и новой бронёй. КЕ – стойкость против подкалиберных снарядов, СЕ – стойкость против кумулятивных средств
Так, усиленная броня «Леопарда» в лобовой проекции башни даёт 410-420 мм от подкалиберных снарядов и 750-800 мм от кумулятивных средств поражения. По лбу корпуса, по всей видимости, результаты примерно такие же. Даже в таком исполнении защита танка процентов эдак на 20 слабее, чем у советских Т-72Б и Т-80У без динамической защиты.
В общем, броня уже для конца 80-х годов была далеко не самой передовой, а по нынешним меркам и вовсе устаревшая. Хотя назвать её совсем уж ни на что не годной нельзя. Старыми средствами её не одолеть.
Чем пробить?
Про борта, корму и прочие уязвимые места мы уже вскользь говорили выше — при выстреле под прямым (или около того) углом даже довольно древние гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы могут натворить немало дел. Впрочем, даже бронебойные снаряды 30-мм автоматических пушек с некоторой долей вероятности нанесут тяжёлый урон немецкому танку.
Не стоит забывать и про артиллерию, мины и дроны, опасные для любой бронированной машины в зоне СВО, да и не только.
Что касается лобовой проекции «Леопарда-2А4», то танковые кумулятивные снаряды, выстрелы для гранатомётов старых модификаций и совсем уж старинные ПТРК не окажут должного эффекта. Последнее будет полезно знать тем, кто активно продвигает идею, что справиться с немецкой «кошкой» можно каким-нибудь комплексом типа «Малютка» 60-х годов.
Однако средств, которыми можно хорошенько отоварить «немца» в лоб, весьма много.
Из танкового боекомплекта в первую очередь нужно отметить подкалиберные снаряды. Их урановые модификации, похоже, в зону спецоперации не завезли, так что вполне результативными могут оказаться советские «Манго» и уж тем более российские «Свинцы» в вольфрамовом исполнении, если таковые имеются в действующих войсках.
Также в ход могут пойти танковые управляемые ракеты. По удобству и частоте применения они, думается, далеко не на первом месте, но тот же «Инвар» и его модернизированный вариант с немецкой бронёй справятся.
Из специализированных противотанковых средств хорошую эффективность против брони «Леопарда-2А4» покажут ракеты комплексов «Штурм», «Хризантема-С», «Конкурс-М», а также ПТРК «Метис-М» и «Корнет».
Резюмировать этот список можно и нужно довольно интересной иллюстрацией, появившейся в сети. Её автор/авторы достаточно подробно описали, чем можно бить немецкого гостя, поэтому огромное спасибо им за это.
Источник изображения: odetievbrony.ru
Источник изображения: odetievbrony.ru